Жиру: «Я собираюсь бороться за место в составе «Челси». Не ждите, что я брошу это»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру ответил на вопрос о непопадании в основной состав команды.

«Стоит ли рассматривать вариант с уходом, чтобы не потерять место в сборной? Чувствую себя так, как если бы мы говорили несколько месяцев назад. Перед ЧМ меня спрашивали о том же самом.

Сейчас я спокоен, рад титулу чемпиона мира. Конечно, я боец и хотел бы получать больше игрового времени. Но я в очень большом клубе с очень большими игроками.

Я собираюсь бороться и сейчас не стоит вопрос об уходе. Я собираюсь закрепиться здесь и не ждите, что я брошу это», – сказал Жиру.

В текущем сезоне АПЛ Жиру сыграл в девяти матчах и не забил голов. В Лиге Европы форвард сыграл в трех матчах и забил один мяч.