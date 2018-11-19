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    Жиру: «Я собираюсь бороться за место в составе «Челси». Не ждите, что я брошу это»

    Нападающий «Челси» Оливье Жиру ответил на вопрос о непопадании в основной состав команды.

    «Стоит ли рассматривать вариант с уходом, чтобы не потерять место в сборной? Чувствую себя так, как если бы мы говорили несколько месяцев назад. Перед ЧМ меня спрашивали о том же самом.

    Сейчас я спокоен, рад титулу чемпиона мира. Конечно, я боец и хотел бы получать больше игрового времени. Но я в очень большом клубе с очень большими игроками.

    Я собираюсь бороться и сейчас не стоит вопрос об уходе. Я собираюсь закрепиться здесь и не ждите, что я брошу это», – сказал Жиру.

    В текущем сезоне АПЛ Жиру сыграл в девяти матчах и не забил голов. В Лиге Европы форвард сыграл в трех матчах и забил один мяч.

    Источник: Sky Sports

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    19.11.2018 20:45
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