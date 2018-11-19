19-летняя судья Забродина: «Во время матчей слышу с трибун «Иди вари борщи!»

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Российский арбитр третей категории Татьяна Забродина рассказала, что ей иногда приходится слышать в свой адрес на матчах мужских команд. При этом 19-летняя судья призналась, что футболисты проявляют большое внимание к ней во время игр.
– Тяжело судить парней?
– Моим коллегам постарше чуть проще. Я примерно одного возраста с ребятами из академий и постоянно возникает вопрос: «Это что, она будет нас судить? Как так?». Но после первых минут приходит уверенность, вкатываешься и не обращаешь ни на что внимание.
– Часто слышишь оскорбления в свой адрес?
– У меня таких моментов было мало. Но в основном это летит с трибун от болельщиков или родителей игроков. Коллегам постарше прилетает по полной, я в основном слышу в свой адрес что-то вроде «Иди вари борщи!». Понимаю, это все на эмоциях. Часто мальчики после матча подходят извиняются, если сгоряча что-то ляпнули во время матча.
– К тебе подкатывали по ходу матча?
– Внимание есть, и оно большое. Комплименты прилетают почти всегда, когда здороваемся с командами. Стараюсь переводить все в шутку и относиться к этому спокойно. Я же понимаю, что они такие добрые, потому что я судья. Эх вы! А если бы я не судила, вы бы не подошли познакомиться?
После матча меня не поджидали, и слава богу. Но как-то один парень в течение игры постоянно ко мне подкатывал. Я судила на линии, и в момент углового с моего фланга ко мне подходил один и тот же мальчик. Каждый раз он говорил мне что-то приятное, звал в кино. В первый раз я улыбнулась. Потом все-таки собралась и объяснила ему, что можем пообщаться после игры.
– И как, подошел?
– Нет! Наверное, испугался!