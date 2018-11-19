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    19-летняя судья Забродина: «Во время матчей слышу с трибун «Иди вари борщи!»

    Российский арбитр третей категории Татьяна Забродина рассказала, что ей иногда приходится слышать в свой адрес на матчах мужских команд. При этом 19-летняя судья призналась, что футболисты проявляют большое внимание к ней во время игр.

    – Тяжело судить парней?

    – Моим коллегам постарше чуть проще. Я примерно одного возраста с ребятами из академий и постоянно возникает вопрос: «Это что, она будет нас судить? Как так?». Но после первых минут приходит уверенность, вкатываешься и не обращаешь ни на что внимание.

    – Часто слышишь оскорбления в свой адрес?

    – У меня таких моментов было мало. Но в основном это летит с трибун от болельщиков или родителей игроков. Коллегам постарше прилетает по полной, я в основном слышу в свой адрес что-то вроде «Иди вари борщи!». Понимаю, это все на эмоциях. Часто мальчики после матча подходят извиняются, если сгоряча что-то ляпнули во время матча.

    – К тебе подкатывали по ходу матча?

    – Внимание есть, и оно большое. Комплименты прилетают почти всегда, когда здороваемся с командами. Стараюсь переводить все в шутку и относиться к этому спокойно. Я же понимаю, что они такие добрые, потому что я судья. Эх вы! А если бы я не судила, вы бы не подошли познакомиться?

    После матча меня не поджидали, и слава богу. Но как-то один парень в течение игры постоянно ко мне подкатывал. Я судила на линии, и в момент углового с моего фланга ко мне подходил один и тот же мальчик. Каждый раз он говорил мне что-то приятное, звал в кино. В первый раз я улыбнулась. Потом все-таки собралась и объяснила ему, что можем пообщаться после игры.

    – И как, подошел?

    – Нет! Наверное, испугался!

    Источник: Sports.ru

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    19.11.2018 18:28
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -29

      gradoveivan 19 ноября 2018, 23:41

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      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 19 ноября 2018, 20:00

      В 19 борщи варить рановато.

      1
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      Рейтинг: +70

      devoika_so_balkana 19 ноября 2018, 19:20

      Такая молоденькая и уже судья...Ну что ж, удачи ей. Только зачем ей глупости про борщи кричат глупости, женщины тоже могут быть профессионалами не хуже мужчин!

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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 19 ноября 2018, 19:18

      А что ее в университеты не хотят брать 19 лет по боковой бегает

      0
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 19 ноября 2018, 19:02

      Может и вправду лучше идти варить?... На стадионе столько жести....

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 19 ноября 2018, 18:47

      До того как выбрать эту профессию она на стадионе была, наверное слышала что в адрес мужиков кричат, думала ей в любви будут признаваться. Тут надо или смириться и не обращать внимание или пока не поздно менять род деятельности.

      2
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      Рейтинг: +265

      Himik007 19 ноября 2018, 18:43

      Видел её, очень семпатичная девушка!

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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder > Himik007 19 ноября 2018, 20:48

      Женись на ней идиот)

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