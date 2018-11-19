Бекао: «Хочу выступать за ЦСКА много лет»

Защитник ЦСКА Родриго Бекао рассчитывает выступать за армейцев на протяжении многих лет. 22-летний бразилец находится в российском клубе в аренде до конца текущего сезона, а принадлежит клубу «Баия».

«Чувствую себя, как дома! Счастлив, что ЦСКА отворил для меня двери. Меня отлично приняли, я сразу ощутил домашнее тепло. Также очень благодарен нашим болельщикам, они замечательно ко мне относятся, и команду здорово поддерживают. Друзья, вы просто супер! Намереваюсь остаться здесь надолго! Хочу выступать за ЦСКА много лет.

Чтобы достичь своей цели, надо пахать изо всех сил, выкладываться в матчах и на тренировках. Я приехал сюда, чтобы играть. Ожидания оправдались, в России очень интересный чемпионат. Его уровень действительно высок. Каждый матч – настоящее соревнование, битва за победу. Стиль игры практически у всех российских клубов очень жесткий, контактный. Нужно быть сильным, чтобы добиваться результата. Если проявишь слабость, соперник тебя сомнет, растопчет.

Убежден: главные успехи нас ждут впереди. Из того, что уже случилось, выделю триумфальные матчи против топ-клубов. В Лиге чемпионов это, конечно, победа над «Реалом». В чемпионате России стоит отметить блестящую игру против «Зенита». Еще запомнился выигрыш у «Локомотива» в поединке за Суперкубок России. Мой первый официальный матч за ЦСКА, который принес нам трофей.

Считаю, что мы недобрали очки – и на внутренней арене, и на международной. Особенно это касается чемпионата России. Были матчи, в которых уступили или играли вничью, хотя на самом деле заслуживали большего. Ничего страшного, у нас молодая и обновленная команда, все успехи еще впереди. Продолжим бороться за первое место. Такова наша цель, и мы не намерены от нее отступать», – рассказал Бекао.

Ранее сообщалось, что ЦСКА намерен выкупить контракт бразильца предстоящим летом.