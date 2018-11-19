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    Бекао: «Хочу выступать за ЦСКА много лет»

    Защитник ЦСКА Родриго Бекао рассчитывает выступать за армейцев на протяжении многих лет. 22-летний бразилец находится в российском клубе в аренде до конца текущего сезона, а принадлежит клубу «Баия».

    «Чувствую себя, как дома! Счастлив, что ЦСКА отворил для меня двери. Меня отлично приняли, я сразу ощутил домашнее тепло. Также очень благодарен нашим болельщикам, они замечательно ко мне относятся, и команду здорово поддерживают. Друзья, вы просто супер! Намереваюсь остаться здесь надолго! Хочу выступать за ЦСКА много лет.

    Чтобы достичь своей цели, надо пахать изо всех сил, выкладываться в матчах и на тренировках. Я приехал сюда, чтобы играть. Ожидания оправдались, в России очень интересный чемпионат. Его уровень действительно высок. Каждый матч – настоящее соревнование, битва за победу. Стиль игры практически у всех российских клубов очень жесткий, контактный. Нужно быть сильным, чтобы добиваться результата. Если проявишь слабость, соперник тебя сомнет, растопчет.

    Убежден: главные успехи нас ждут впереди. Из того, что уже случилось, выделю триумфальные матчи против топ-клубов. В Лиге чемпионов это, конечно, победа над «Реалом». В чемпионате России стоит отметить блестящую игру против «Зенита». Еще запомнился выигрыш у «Локомотива» в поединке за Суперкубок России. Мой первый официальный матч за ЦСКА, который принес нам трофей.

    Считаю, что мы недобрали очки – и на внутренней арене, и на международной. Особенно это касается чемпионата России. Были матчи, в которых уступили или играли вничью, хотя на самом деле заслуживали большего. Ничего страшного, у нас молодая и обновленная команда, все успехи еще впереди. Продолжим бороться за первое место. Такова наша цель, и мы не намерены от нее отступать», – рассказал Бекао.

    Ранее сообщалось, что ЦСКА намерен выкупить контракт бразильца предстоящим летом.

    Источник: «Бобсоккер»

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    19.11.2018 11:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +79

      Авангард1970 19 ноября 2018, 21:51

      Давай братан. Играешь неплохо, учи русский язык. Пятилетку за армейцев отыграешь и к тому времени В.М.Гончаренко пригласит тебя в сборную России.

      0
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      Рейтинг: +12484

      DeStar 19 ноября 2018, 15:57

      Отличный защитник, нужно выкупать не думая уже хоть сейчас.

      4
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      Рейтинг: +4

      tsarkandrey 19 ноября 2018, 15:40

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      0
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 19 ноября 2018, 13:00

      так по фотке-то,ещё годик-другой..и прощальный матч..

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 ноября 2018, 12:15

      Оставайся в ПФК ЦСКА и будет тебе счастье.

      2
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      Рейтинг: +25044

      bset 19 ноября 2018, 11:52

      Осталось выучить русский) Ну или хотя бы английский для начала)

      3
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