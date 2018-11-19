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    Сарри: «Я не вижу смысла в футболе, в котором нет веселья»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением о современном футболе.

    «Мне нравилось тренироваться. Мне нравилось быть частью команды. У меня был настоящий вкус к работе, матчи были больше похожи на страдание из-за того, в какой футбол тогда играли. Была борьба.

    Как защитник я должен был останавливать соперников, но первое время, что я был на поле, я хотел веселиться. Я думаю, что сейчас все то же самое, иначе это было бы только работой. Не вижу смысла в футболе без веселья.

    Без сомнений, в Италии есть культура результата. Но в последние несколько лет и в Италии тоже она меняется, появилась тенденция к более развлекательной игре. Больше внимания к болельщикам», – сказал Сарри.

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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    19.11.2018 01:17
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