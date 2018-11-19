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    Акинфеев: «Я подписал контракт с ЦСКА, хочу его отработать. Что дальше – покажет время»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о планах на будущее.

    – В этом сезоне полностью поменялся центр защиты. Какой была ваша первая реакция, когда вышли из отпуска, а братьев Березуцких с Игнашевичем нет?

    – Время не стоит на месте. И меня когда-то не будет, и других футболистов. Поколения меняются, футболисты, остается только бренд, клуб. На встрече с болельщиками, когда поставили трогательный ролик про братьев, Игнашевича, у меня полилась слеза.

    Но я понимал, что завершение их карьеры неизбежно. И в любом случае мы с братьями и с Серегой видимся, обсуждаем какие-то моменты, общение совершенно нормальное. Но теперь уже вне поля.

    Серегей Игнашевич уже стал тренером, Березуцкие поедут к Слуцкому в «Витесс». Вы тоже планируете стать тренером?

    – Я подписал контракт с ЦСКА, поэтому полностью хочу его отработать, а что будет дальше — покажет время. Может, захочу еще продлить контракт, может, у меня будут силы, мотивация удвоится, и мне захочется еще лет пять поиграть. Конечно, это сарказм, но буду думать [о будущем] только тогда, когда я скажу, что закончил с футболом. Потому что глупо загадывать на год, два или на пять лет вперед.

    Источник: Sport24

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    19.11.2018 00:29
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