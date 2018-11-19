Менеджер «Барселоны»: «Если Неймар будет доступен, то кто поверит, что мы не будем рассматривать этот вариант?»

Генеральный менеджер «Барселоны» Пеп Сегура прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб.

«Все игроки, выставленные на трансфер, потенциально могут перейти к нам, если они соответствуют нашим требованиям.

На сегодняшний день Неймар на продается. Если это произойдет однажды, то кто поверит, что такой клуб, как «Барселона», не будет рассматривать этот вариант? Это относится и к Неймару, и к другим футболистам», – цитирует Сегуру Goal со ссылкой на La Vanguardia.

Неймар покинул «Барселону» в 2017 году, игрок перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.