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    Мбаппе: «Неймар выше других игроков по уровню»

    Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на вопросы о клубе и сборной.

    – В сборной и в «ПСЖ» вы один и тот же игрок?

    – Нет, в «ПСЖ» все по-другому. Там есть один великолепный игрок, который выше других по уровню – Неймар. В сборной мы все одного уровня.

    – Вы стали чемпионом мира в 20 лет, чего хотите теперь?

    – Лигу чемпионов, чистый сезон во Франции, хорошее здоровье, чемпионат Европы через два года (улыбается). Побеждать, побеждать – это то, чего я хочу.

    В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе сыграл в девяти матчах и забил 11 голов, в Лиге чемпионов форвард провел четыре игры и забил дважды.

    Источник: AS

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    18.11.2018 23:53
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