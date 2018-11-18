Мбаппе: «Неймар выше других игроков по уровню»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на вопросы о клубе и сборной.

– В сборной и в «ПСЖ» вы один и тот же игрок?

– Нет, в «ПСЖ» все по-другому. Там есть один великолепный игрок, который выше других по уровню – Неймар. В сборной мы все одного уровня.

– Вы стали чемпионом мира в 20 лет, чего хотите теперь?

– Лигу чемпионов, чистый сезон во Франции, хорошее здоровье, чемпионат Европы через два года (улыбается). Побеждать, побеждать – это то, чего я хочу.

В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе сыграл в девяти матчах и забил 11 голов, в Лиге чемпионов форвард провел четыре игры и забил дважды.