Мбаппе: «Неймар выше других игроков по уровню»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на вопросы о клубе и сборной.
– В сборной и в «ПСЖ» вы один и тот же игрок?
– Нет, в «ПСЖ» все по-другому. Там есть один великолепный игрок, который выше других по уровню – Неймар. В сборной мы все одного уровня.
– Вы стали чемпионом мира в 20 лет, чего хотите теперь?
– Лигу чемпионов, чистый сезон во Франции, хорошее здоровье, чемпионат Европы через два года (улыбается). Побеждать, побеждать – это то, чего я хочу.
В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе сыграл в девяти матчах и забил 11 голов, в Лиге чемпионов форвард провел четыре игры и забил дважды.