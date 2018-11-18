Акинфеев: «Главное, чтобы Чалов сам не закопал свой талант»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением об игре форварда Федора Чалова.

«Он возмужал, это видно невооруженным глазом. Вы, наверное, обратили внимание: Федя действительно стал немного спокойнее разбираться в тех моментах, где нужно. Это и должен делать нападающий.

Психологию он тоже немного подправил. Потому что когда Федя не забивает, всегда расстраивается. И все его стараются поддерживать: «Ну давай, Федь, не расстраивайся, будет следующий момент, и его надо забить». И если здесь еще прибавит, он станет топ-нападающим. У Феди все для этого есть. Главное, чтобы он сам не закопал свой талант», – сказал Акинфеев.

В текущем сезоне РПЛ Чалов сыграл в 14 матчах и забил девять голов.