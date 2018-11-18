Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Акинфеев: «Главное, чтобы Чалов сам не закопал свой талант»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением об игре форварда Федора Чалова.

    «Он возмужал, это видно невооруженным глазом. Вы, наверное, обратили внимание: Федя действительно стал немного спокойнее разбираться в тех моментах, где нужно. Это и должен делать нападающий.

    Психологию он тоже немного подправил. Потому что когда Федя не забивает, всегда расстраивается. И все его стараются поддерживать: «Ну давай, Федь, не расстраивайся, будет следующий момент, и его надо забить». И если здесь еще прибавит, он станет топ-нападающим. У Феди все для этого есть. Главное, чтобы он сам не закопал свой талант», – сказал Акинфеев.

    В текущем сезоне РПЛ Чалов сыграл в 14 матчах и забил девять голов.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.11.2018 19:16
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +842

      vovan55 18 ноября 2018, 23:58

      и в этом он прав...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 18 ноября 2018, 22:03

      "Главное, чтобы он сам не закопал свой талант», – сказал Акинфеев. Для этого есть главный тренер сборной:)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12623

      Вомбат > la verdad 18 ноября 2018, 23:37

      Черчесов ничьи таланты закопать не может даже если бы хотел. Потому что у игроков есть клубы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Вомбат 19 ноября 2018, 14:02

      Ещё как может

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 18 ноября 2018, 21:40

      Дай бог!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 