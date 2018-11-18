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    Акинфеев: «В университете люди берут у меня автографы, а потом еще подходят по два-три раза. Но это не отвлекает»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как к нему относятся в РГУ им. И. М. Губкина.

    «Я когда в первый раз приезжал, я практически со всеми сделал селфи, пообщался. Понятно, что человек, который получил автограф, может еще подойти два-три раза, но это обычная история. Это меня не отвлекает, все хорошо», – сказал 32-летний вратарь.

    В октябре Акинфеев поступил на магистратуру по направлению «менеджмент». На вступительных экзаменах он набрал 78 баллов.

    Источник: ТАСС

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    18.11.2018 08:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 18 ноября 2018, 13:19

      Правильно! Нельзя ограничивать себя спортом. Надо и о будущем думать.

      1
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      Рейтинг: +1834

      gor77 18 ноября 2018, 10:44

      Весьма неожиданно!!! МОЛОДЕЦ!!!
      НО!!!
      Практически 95% спортсменов после завершения карьеры остаются в спорте.
      А здесь не очень то рядом со спортом: Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина.
      Он всегда будет капитаном: "Я в будущее не заглядываю, но образование хочу получить"!

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 ноября 2018, 09:51

      Молодец, Игорь! Так держать! И поменьше светиться рядом с правящими упырями... Чтобы потом стыдно не было.

      2
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