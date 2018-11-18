Акинфеев: «В университете люди берут у меня автографы, а потом еще подходят по два-три раза. Но это не отвлекает»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как к нему относятся в РГУ им. И. М. Губкина.

«Я когда в первый раз приезжал, я практически со всеми сделал селфи, пообщался. Понятно, что человек, который получил автограф, может еще подойти два-три раза, но это обычная история. Это меня не отвлекает, все хорошо», – сказал 32-летний вратарь.

В октябре Акинфеев поступил на магистратуру по направлению «менеджмент». На вступительных экзаменах он набрал 78 баллов.