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    Игрок «Краснодара» Вандерсон: «Ни один соперник по РПЛ меня не впечатляет»

    Атакующий игрок «Краснодара» Вандерсон поговорил о соперниках по РПЛ. Южане в турнире идут вторыми.

    – Какой соперник в России особенно впечатлил в этом году?

    – Пока никто. Ни один из соперников, на мой взгляд, не показал выдающийся футбол. Конечно, многие команды играют качественно. Но не могу сказать о ком-то: «Ого! Вот это футбол!».

    Что же до «Краснодара», то мы показываем красивую игру, она приятна зрителям, а еще она приносит победы. Наверное, с точки зрения болельщиков, у нас лучший футбол в лиге.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.11.2018 20:23
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2813

      Бугимен 18 ноября 2018, 14:01

      ЛУЧШИЙ ИГРОК ЭТО СУДЬЯ!!!!

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 18 ноября 2018, 10:49

      Одну игру вам можно поставить в упрек ,это игру с Зенитом , после которой РПЛ потерял сразу двух футболистов.

      1
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 18 ноября 2018, 08:46

      Лучше бы промолчал... У нас ОЧЕНЬ не любят критику.

      -2
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      Рейтинг: +2362

      CSKA471 17 ноября 2018, 23:46

      Сложно спорить

      1
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      Рейтинг: +12623

      Вомбат 17 ноября 2018, 22:40

      А что он не так сказал? Я болельщик Зенита и Краснодар Зениту проиграл. Но играл-то с моей точки зрения лучше! Краснодар показывает наиболее красивый футбол в РПЛ и кто тут с этим поспорит? И кто поспорит что ни одна команда РПЛ в этом сезоне как и в двух последних не показывает футбол уровня Ого-го! И что многие команды в РПЛ играют качественно тоже правда. Иначе у нас не было бы 6 места в еврорейтинге. Ну вот, я повторил все, что он сказал, и мне кажется, что все это вообще бесспорно. Что же в его словах вызвало у вас такую реакцию?

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 17 ноября 2018, 22:11

      Хера ты ты тогда сюда приехал? Играл бы в Бразилии, епта

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      ЧаплиN 17 ноября 2018, 21:13

      Критика милое дело, господа! Краснодар и Ростов очередной раз доказывают, что порядок бьет класс! Пол сезона позади, а захватывающих матчей в штучном экземпляре!!!

      1
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 17 ноября 2018, 21:07

      Родной ты вообще кто такой, тебя, как футболиста, а тем более ключевого игрока команды, никто не знает, язык длинный, а на практике балбес

      8
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      Рейтинг: +955

      Юрэс > Skull_Boy 17 ноября 2018, 21:12

      ты НЕ ПРАВ

      2
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      Рейтинг: +9023

      vladik12 > Skull_Boy 17 ноября 2018, 21:33

      Прежде чем делать такие умозаключения, попробуй смотреть футбол и разбираться в нем.

      0
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      Рейтинг: +2362

      CSKA471 > vladik12 17 ноября 2018, 23:47

      Абсолютно согласен

      1
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