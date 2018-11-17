Игрок «Краснодара» Вандерсон: «Ни один соперник по РПЛ меня не впечатляет»

Атакующий игрок «Краснодара» Вандерсон поговорил о соперниках по РПЛ. Южане в турнире идут вторыми.

– Какой соперник в России особенно впечатлил в этом году?

– Пока никто. Ни один из соперников, на мой взгляд, не показал выдающийся футбол. Конечно, многие команды играют качественно. Но не могу сказать о ком-то: «Ого! Вот это футбол!».

Что же до «Краснодара», то мы показываем красивую игру, она приятна зрителям, а еще она приносит победы. Наверное, с точки зрения болельщиков, у нас лучший футбол в лиге.