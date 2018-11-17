Никита Чернов: «Бывает, на тренировках партнерам от меня прилетает»

Защитник ЦСКА Никита Чернов раскрыл некоторые детали тренировок команды. По словам футболиста, он может причинить боль партнерам.

«Когда выхожу на поле, у меня не остаeтся друзей. Даже на тренировках бывает, что ребятам от меня прилетает. Считаю, это нормально, защитник так и должен действовать. После тренировки все снова дружим.

Бывало ли такое, чтобы слишком жeстко сыграл на тренировке против нападающего и приходилось извиняться? На самом деле, такое бывает почти на каждой тренировке. Они не обижаются, так как понимают, что это рабочие моменты. Без этого никак», – сказал игрок клубному каналу.

Чернов в текущем сезоне РПЛ провел 11 матчей.