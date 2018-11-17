Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Никита Чернов: «Бывает, на тренировках партнерам от меня прилетает»

    Защитник ЦСКА Никита Чернов раскрыл некоторые детали тренировок команды. По словам футболиста, он может причинить боль партнерам.

    «Когда выхожу на поле, у меня не остаeтся друзей. Даже на тренировках бывает, что ребятам от меня прилетает. Считаю, это нормально, защитник так и должен действовать. После тренировки все снова дружим.

    Бывало ли такое, чтобы слишком жeстко сыграл на тренировке против нападающего и приходилось извиняться? На самом деле, такое бывает почти на каждой тренировке. Они не обижаются, так как понимают, что это рабочие моменты. Без этого никак», – сказал игрок клубному каналу.

    Чернов в текущем сезоне РПЛ провел 11 матчей.

    Источник: YouTube

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.11.2018 19:07
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК 17 ноября 2018, 21:57

      если бы гордился точностью отбора , игрой головой , точным пасом-это хорошо! а гордиться жёсткостью на тренировках-это глупо!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 17 ноября 2018, 21:24

      лучше бы ты , Никита, не давал "прилетать " в свои ворота... тогда бы было чем гордиться..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16625

      афоня72 17 ноября 2018, 19:58

      Главное не поломал бы никого, в играх нужно жестко играть а не на тренировках!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1970

      Romio-xxx 17 ноября 2018, 19:14

      Чернов красавчик,скоро будет в сборной играть.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > Romio-xxx 17 ноября 2018, 19:39

      Играл уже

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 