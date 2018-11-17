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    Diario Gol: Мбаппе может перейти в «Барселону», если «ПСЖ» накажут за нарушение ФФП

    1-го ноября ресурс Football Leaks опубликовал материал, в котором доказал факт нарушения «ПСЖ» финансового фэйр-плей при трансферах Неймара и Килиана Мбаппе летом 2017 года.

    По информации Diario Gol, из-за эффектов наказания от вышестоящих органов клуб может продать ключевых игроков, включая Мбаппе.

    В таком случае переговоры с клубом о покупке нападающего может начать «Барселона».

    19-летний форвард в текущем сезоне забил 13 голов и отдал семь результативных передач в 13-ти встречах всех соревнований на клубном уровне. Transfermarkt оценивает его в 180 миллионов евро.

    Источник: Diario Gol
    В мае 2017 года «Бомбардир» со ссылкой на испанское издание сообщал о договоренности «МЮ» по покупке Гарета Бэйла у «Реала». В январе 2018 – о том, что Карим Бензема согласовал условия контракта с «Арсеналом». Информация не подтвердилась.

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    17.11.2018 18:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 18 ноября 2018, 10:26

      Ведущие клубы Европы пристально смотрят за ситуацией в ПСЖ. Если нарушения по ФФП будут доказаны ,там есть кого брать. Впрочем все может оказаться предположениями.

      1
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 17 ноября 2018, 23:06

      Вполне похоже на правду , хотя по-моему скорее Неймара выкупят ... А так по сути все сходится - 1.Барселоне надоело нянчится с Дембеле - и они готовы его продать 2.Барселона предлагает китайцам и Дортмунду - выкупить Паулиньо и Алькасера уже зимой , при этом готовы сделать небольшую скидку ... Вывод Барселона явно на что-то копит , и новости о том что ПСЖ могут накрыть УЕФА со своим финансовым файр-плеем , теперь уже не кажутся выдумкой , так как после инфы - о том что клубы готовы создать свою Суперлигу , УЕФА точно будет теперь им палки ставить в колеса ...

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      Рейтинг: +12484

      DeStar 17 ноября 2018, 22:47

      Если реал не сделает ВСЕ, чтобы приобрести из псж кого-то из нападающих ( если кого-то действительно решат продать) то это будет уже конец реала как доминирующего, или одного из них, на рынке. Купят какого нибудь малого ***дюка и потом еще в аренду отдадут. ведь сейчас реал так делает, купил и отдал в аренду. а в основе будет малые по 19 лет бегают в в важных матчах)

      0
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      Рейтинг: +2024

      DMитрий 17 ноября 2018, 21:10

      Не накажут, ПСЖ лысый прикрывает.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 ноября 2018, 19:39

      Источник: Diario Gol
      В мае 2017 года «Бомбардир» со ссылкой на испанское издание сообщал о договоренности «МЮ» по покупке Гарета Бэйла у «Реала». В январе 2018 – о том, что Карим Бензема согласовал условия контракта с «Арсеналом». Информация не подтвердилась.
      ========
      Бомбардир превзошёл себя. Тепрь он публикует фэйки с пометкой, что это фэйк. ЛОЛ

      4
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy > Cules2013 17 ноября 2018, 20:26

      Стеб засчитан

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 ноября 2018, 18:56

      Насколько все эти угрозы нависли над ПСЖ скоро узнаем. Но больше склоняюсь к денежному штрафу и возможному ограничению в заявке. Не рискнут валить клуб, отлучая от участия в ЛЧ на год- два.

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