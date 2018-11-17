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    «Зенит» построит крытый манеж в Санкт-Петербурге

    Вице-премьер РФ по спорту Ольга Голодец во время визита в академии «Зенита» рассказала о том, что клуб планирует строительство крытого манежа.

    «Это одна из лучших школ России для занятий по футболу для детей и юношей. Это, безусловно, идеальные условия для детей — большое количество полей, хорошая инфраструктура, хорошие условия для проживания.

    Сегодня мы говорили о том, что коллеги готовы строить большой крытый манеж — современный, и это даст дополнительный импульс развитию отечественного футбола.

    Я увидела, что идут занятия УЕФА с тренерами «Зенита», это будут тренеры, сертифицированные по международным стандартам, и такое отношение к образованию, к детском образованию, юношескому образованию — это сегодня очень важно.

    Мы будем стремиться создавать все условия для того, чтобы детский юношеский футбол в России развивался, потому что сегодня в России у нас занимаются 415 тысяч детей в секциях по футболу, и это хороший вид спорта, его любят в России», — сказала Голодец.

    Источник: ТАСС

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    17.11.2018 13:19
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    Комментарии62
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    • ...
      Рейтинг: +5270

      Каратель 18 ноября 2018, 03:11

      Нормально,разработали новый проекта долго строй по воровству

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      Театрал 17 ноября 2018, 19:20

      Сколько денежек планируют распилить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 17 ноября 2018, 17:08

      Так ведь в Питере был манеж на ВМФ на ВО,да и СКК НА 25 тысяч зрителей.Зачем новые строить.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 17 ноября 2018, 17:17

      СКК -- не манеж, а спортивно-концертный комплекс. Есть договорённость и готовят документацию, там хоккейный СКА для себя переделает под новую арену. И будет построена дополнительно необходимая инфраструктура на прилегающей территории.

      2
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      ...
      Рейтинг: +718

      ДВС > александр п 17 ноября 2018, 17:18

      Манеж строят для футбольной школы Зенита. Какое отношение он имеет к ВМФ. СКК вообще больше концертный комплекс.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +718

      ДВС > александр п 17 ноября 2018, 17:19

      Равносильно: зачем в Москве столько стадионов, когда есть Лужники.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 17 ноября 2018, 17:26

      Что то они долго готовят ,27 лет,почему там нельзя играть в футбол?

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > ДВС 17 ноября 2018, 17:28

      Стадион назывался ВМФ ,а манеж изначально футболистам принадлежал.По моему Смене.А сейчас там что рынок?

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > ДВС 17 ноября 2018, 17:30

      В Москве по моему то же закрытый стадион был,что с ним стало?

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 17 ноября 2018, 17:39

      В Питере ещё в советские времена построен футбольный закрытый манеж на ул. Бутлерова, где Зенит не раз играл и много тренировался. А здесь такой лакомый кусок, в отличном месте с хорошей логистикой и строительным пятном для всего. Я рядом живу и бывал в СКК надцать раз на концертах и соревнованиях. Всё в деньги упирается и согласования в различных в инстанциях. На СКК виды многие имеют как и на эту всю площадку. Там многие хотят построить элитное жилье, рядом большой парк культуры и отдыха через дорогу.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 17 ноября 2018, 17:49

      Никогда не понимал почему Зенит не играет осенью и весной в СКК,теперь в общем то он не нужен.А тот манеж ,что между Средним и Малым на ВО,что с ним сейчас?

      0
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      Рейтинг: +718

      ДВС > александр п 17 ноября 2018, 17:52

      Смена базируется на ул. Верности на Гражданке. Про ВМФ не курсе кто там сейчас. Рынки-это из 90-х. На Ваське сейчас престижный район.

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > ДВС 17 ноября 2018, 17:54

      Там был футбольный манеж ещё в 70 е.

      0
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      ...
      Рейтинг: +718

      ДВС > александр п 17 ноября 2018, 17:56

      Это называется спортивным центром Васильевского района.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 17 ноября 2018, 17:59

      Это ты дворец спорта "Юбилейный" манежем называешь или что я не пойму. Всё работает и задействовано по назначению в отличие от СКК. В СКК всё менять надо было и он на баланс у города. Там клали просто ковёр на цемент и на нём играл Зенит в союзные времена. Сейчас покрытия другого поколения используют. А в СКК давно спорта нет, он нуждается в реконструкции, ибо давно всё обветшало и устарело. Там выживали и выивают за счёт выставок, концертов и аренды.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 17 ноября 2018, 18:04

      Юбилейный на Петроградской,а то на ВО не далеко от Смоленского кладбища.В СКК 25 тысяч зрителей помещалось,обидно ,что Зенит столько лет на морозе играл.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 17 ноября 2018, 18:13

      Был там 3 года назад, но на самом кладбище на похоронах. А манежа там не знаю, я в нём не был. В Питере их много из союзных времён и новых построили возле "Сибур-Арены". В 90-е не до футбола было. На Кирова уже ходило в разы меньше, а вот всякие сборные концерты и прочие гастролёры там собирали много народа. В "Лужниках" тоже вещевой рынок долго был.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 17 ноября 2018, 18:19

      При мне Смоленское кладбище было закрыто,не закрыли его по тому ,что там сестра Ленина была ,что ли похоронена.Фильм "Брат" там снимался.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 17 ноября 2018, 18:26

      Я был на похоронах жены и сына друга, которые погибли в самолёте над Синаем. Там и другие хоронили и делали под захоронение. Всегда будут исключения, ибо места есть. Я сторонник кремации, чтобы было меньше кладбищ. Их останки кремировали, но хоронили в гробах.

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      Рейтинг: +5072

      Т34 17 ноября 2018, 16:50

      Видимо, у питерских чинуш деньги закончились от строительства великой распил-арены,
      Новый проект поможет им пополнить бюджет своих карманов. Следующим проектом будет Великая Питерская Стена, аналог китайской. Бабло всегда желаемо и любимо.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 17 ноября 2018, 16:43

      Интересно будет знать ,кто будет финансировать это строительство?

      4
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      Рейтинг: +3609

      александр п > zigbert 17 ноября 2018, 17:04

      Когда цены на бензин повысят узнаешь точно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2744

      a_who 17 ноября 2018, 16:05

      Деньги как всегда в столицы, это хороший вид спорта, его любят в России... циники б.ля !

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 ноября 2018, 16:01

      Самая разумная трата денег - вкладывать в людей!

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > prezent2017 17 ноября 2018, 17:06

      Так давно уже вкладывают в абрамовичей и дерибасок,но эффекта почему то нет.Если не считать что ЛЧ выиграли.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 ноября 2018, 15:26

      хех нашла куда съездить дальше питера и сочи чтобы ноги свои не запачкать в анжи и в другие регионы надо было ехать вот там проблемы большие

      2
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 17 ноября 2018, 15:14

      За такие же и те же деньги , что стадион ???

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > VikNMar 17 ноября 2018, 16:00

      Зачем тебе стадион, если играть некому. Неграм что-ли?

      -2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 ноября 2018, 15:14

      О.Голодец, пора бы тебе по городам России поездить, особенно в восточной
      ее части и посмотреть,
      какие там условия для занятия футболом и детским,
      и юношеским, да и взрослым тоже, а не зацикливаться только одним Питером. Вице-премьер РФ по спорту и ... должен смотреть шире по всей стране.

      2
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