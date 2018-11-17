Жена Мамаева: «Павел – верующий человек. Он раскаялся, причастился, исповедовался»

Супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана рассказала о набожности мужа. Футболист сейчас находится в СИЗО, поскольку его обвиняют в нанесении побоев и хулиганстве.

«Мой муж — не святой и святым никогда не был, но обвинять его в расизме неправильно. Он таким не является. Приписывать ему статью, которая не подходит туда, тоже не нужно, потому что она не соответствует. Говорить, что он врeт всe, что стал набожным и раскаивается, не стоит, потому что вы его не знаете. Он действительно раскаивается и не стал резко верующим, а был всегда.

Почему-то никто не замечает, что у него, помимо тату, которое обозвали крыльями (хотя это просто графика), есть почти целый лист из Библии, набитый на рeбрах. Молитвы на всeм теле. И настоящий церковный православный крест набит — тоже никто не увидел. И начнeм с того, что не каждый из вас — точнее, наверное, процентов 70 — точно не читали Библию. А он читал. И читал приблизительно полгода.

Он верующий человек, и сейчас он ещe больше опустился. Он раскаялся, причастился, исповедовался. Кто-то мне говорил, что так резко верующим не становятся. Мне кажется, что и так резко становятся, но он таким всегда был», – сказала женщина в прямом эфире в инстаграме.

Мамаев пробудет за решеткой как минимум до 8 декабря.