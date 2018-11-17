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    Жена Мамаева: «Павел – верующий человек. Он раскаялся, причастился, исповедовался»

    Супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана рассказала о набожности мужа. Футболист сейчас находится в СИЗО, поскольку его обвиняют в нанесении побоев и хулиганстве.

    «Мой муж — не святой и святым никогда не был, но обвинять его в расизме неправильно. Он таким не является. Приписывать ему статью, которая не подходит туда, тоже не нужно, потому что она не соответствует. Говорить, что он врeт всe, что стал набожным и раскаивается, не стоит, потому что вы его не знаете. Он действительно раскаивается и не стал резко верующим, а был всегда.

    Почему-то никто не замечает, что у него, помимо тату, которое обозвали крыльями (хотя это просто графика), есть почти целый лист из Библии, набитый на рeбрах. Молитвы на всeм теле. И настоящий церковный православный крест набит — тоже никто не увидел. И начнeм с того, что не каждый из вас — точнее, наверное, процентов 70 — точно не читали Библию. А он читал. И читал приблизительно полгода.

    Он верующий человек, и сейчас он ещe больше опустился. Он раскаялся, причастился, исповедовался. Кто-то мне говорил, что так резко верующим не становятся. Мне кажется, что и так резко становятся, но он таким всегда был», – сказала женщина в прямом эфире в инстаграме.

    Мамаев пробудет за решеткой как минимум до 8 декабря.

    Источник: Инстаграм Аланы Мамаевой

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    17.11.2018 06:23
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    Комментарии82
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 17 ноября 2018, 15:44

      смысла обсуждать несвязную речь этой наркоманки, васся, не вижу...но вот за этого оленя кудрявого могу сказать, что на зоне разницы нет, верующий ты, неверующий, кришнаит или иудей...с его понятиями и поведением опустят его в первый же день

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 17 ноября 2018, 15:41

      Знала бы Алана, что процентов 70-ят, кто прочитал Библию отказались от христианства.
      Очень удобно - набил морду, сходил в церковь и снова безгрешен.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1340

      ruded 17 ноября 2018, 14:14

      Мамай будет теперь с кадилом на тусовках..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8169

      nik55 17 ноября 2018, 13:31

      поставь ему памятник теперь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 17 ноября 2018, 13:13

      На зоне тоже много верующих.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3782

      anatolich72 17 ноября 2018, 13:07

      "ВСЁ ОТПУСКАЙТЕ".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12213

      ВетеR 17 ноября 2018, 12:16

      Ну, чтож, теперь на нары ...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1532

      starche 17 ноября 2018, 12:09

      Даже смеяться противно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 17 ноября 2018, 12:09

      Верующий это новая рабочая специальность.
      Мамаева отпустить.Прокурора посадить.Потерпевших ещё раз отмутузить.
      Всем остальным цветы и конфеты.Или наоборот.

      10
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Мары 17 ноября 2018, 13:30

      Поддерживаю,только не понял,Мамаеву нужно ещё раз в рыло дать?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > александр п 17 ноября 2018, 16:10

      Прочитай ещё раз, Сань.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Мары 17 ноября 2018, 16:16

      Так Мамай и есть самый первый потерпевший,в этой истории.Ему водила в морду заехал,после чего и огрёб.Так Мамаю ,снова в рыло нужно дать? А водитель согласится,после этого снова огрести?

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары > александр п 17 ноября 2018, 16:18

      Насчёт водилы не знаю, но конфликт начался когда девочка в машину села.Хочешь Мамая защищать, заводи отдельный блог.Моё мнение ты знаешь.У меня брат за такое же преступление пятёрку отхватил и судью не волновало кто там кого обозвал и первым ударил.Точка.

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Мары 17 ноября 2018, 16:26

      Девочка была корреспондент,которая компанию к нужной машине и подвела,где их уже ждал конкретный бычара.Я никого не защищаю,просто вижу конкретную подставу.Меня ничем не удивишь.Не удивляюсь когда за убийство год дают,не удивлюсь если футболистов посадят.Совсем не удивлюсь ,что наших судей на нары при определённом раскладе отправят на длительные сроки.

      -1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > александр п 17 ноября 2018, 17:11

      Саша иди в суд и там доказывай.Рассказывай там какая кореспонденточка была и кто там какой бычара.Не нравится это, иди в СМИ и там свою версию обсуждай.Ну а если нет, не надо мне писать в уши.Я не слепой и видел то, что видел.Моё мнение ты не изменишь.Эти два быка(футболиста) заслужили к себе такое отношение.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Мары 17 ноября 2018, 17:19

      Я всего лишь уточнил,нужно потерпевшему Мамаеву снова дать в рыло,согласно твоим рекомендациям.

      -1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Мары 17 ноября 2018, 17:51

      Я бывший математик,мы очень точны в формулировках.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > александр п 17 ноября 2018, 21:18

      На этот вопрос я уже всё уточнял.
      Смотри выше.
      Не устраивает ответ, смотри следствие.

      PS:В штатах за такое сажают за не хер делать.Даже Бритни за пустяковую провинность(просто употребление наркотиков) получила несколько месяцев работ и у неё отобрали детей не смотря на все её миллионы, а она их заработала несравненно больше чем наши миллионеры).И не в рублях, а долларах.Так что когда ругаешь наши суды(я от них тоже не в восторге), не забывай просмотреть сколько за подобное же выдают в других странах.Ты как бывший математик можешь посчитать и сравить разницу.Выводы могут неприятно удивить.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Мары 17 ноября 2018, 21:42

      Рибери за удар журналиста ,не было ничего.Кантона ударил ногой болельщика на стадионе ,то же ничего.Промес свою жену избил в Испании ,то же ничего.В США за подобное поведение могут приговорить к общественным работам,но сажать в сизо ,точно не будут.А вот наших стритсрайтеров ,которые безнаказанно давят людей на переходах ,там давно бы упекли на длительные сроки.

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      Мары > александр п 18 ноября 2018, 12:54

      Саш не равняй куй с пальцем.
      Одно слово ударить и другое нанести побои со средними телесными повреждениями групой лиц..Тут уже просто к общественным работам не приговаривают,а дают по полной.Что у нас, что у них.При чём с известными людьми приговор ещё жёстче.
      1.Дэрил Строуберри (Darryl Strawberry), 49 лет, бейсболист
      Нарушения закона: неуплата алиментов, употребление наркотиков,
      сексуальное домогательство к полицейскому.
      2.Деннис Родман (Dennis Rodman), 50 лет, баскетболист
      Нарушения закона: вождение в нетрезвом виде и без прав, применение
      насилия, препятствование расследованию преступления.
      3.Андре Гигант (André the Giant), умер в 1993 году в возрасте 46 лет, рестлер.
      Нарушения закона: нападение на телеоператора.
      4.Джон Дейли (John Daly), 45 лет, гольфист
      Нарушения закона: инциденты в состоянии сильного алкогольного опьянения.
      5. Джейсон Кидд (Jason Kidd), 38 лет, баскетболист
      Нарушения закона: домашнее насилие.
      ___________________
      Это малое, что я нашёл.Там ещё 200 известнейших спортсменов Мира.В том числе и футболисты.
      PS:А всё , что ты написал, бред сивой кобылы.Полиция разобралась и выставила свою оценку.Суд же поставил точку.И если Промеса не посадили(в чужой то стране), то это значит, что журналисты раздули из мухи слона.Опять же есть интервью потерпевшей, где она в обычной своей манере рассказывает, что был толчок, а избиение раздули такие недалёкие как ты.Не обижайся.Если бы ты хотел думать, то давно бы раскопал бы сам.Это не сложно.От начала до конца.Было бы желание.

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      александр п > Мары 18 ноября 2018, 13:10

      За вождение в пьяном виде в США ,полгода тюремного заключения.Кокорину и Мамаеву там в лучшем случае,общественные работы присудили.Особенно учитывая ,что их спровоцировали,и раньше за ними ничего подобного не водилось.А вот людей устроивших провокацию,могли бы серьёзно наказать.Если тебя обозвали бы пи-орасом и ударили бы в морду при знакомых девушках ,твои действия?

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      Мары > александр п 18 ноября 2018, 14:33

      Аудио в студию, иначи ты трындабол.

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      александр п > Мары 18 ноября 2018, 14:40

      Есть показание свидетелей,кстати здесь опубликованные.А все материалы следствия засекречены,в том числе и аудио.Так ты не ответил на мой вопрос?

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      Мары > александр п 18 ноября 2018, 15:25

      Таким свидетелям цена три рубля кучка и пять рублей штучка.Хочешь по одиночке покупай , а хочешь скопом.Напомню, что в правовом государстве любое преступление(в том числе избиение с нанесением последствий для здоровья) наказывается.Жди суда или иди в адвокаты.
      На все твои вопросы я ответил.Сто раз повторять одно и тоже не буду.Сорри.

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      александр п > Мары 18 ноября 2018, 15:29

      Нет не ответил,я тебе задал конкретный вопрос ,и прошу конкретного ответа,в чём проблема?

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      Мары > александр п 18 ноября 2018, 16:28

      Ты читать разучился ?
      Это не мои проблемы.

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      александр п > Мары 18 ноября 2018, 17:25

      Понял ,с памятью проблемы.Повторяю ,тебя назвали пи-орасом и дали в морду,в присутствии женщин из твоей компании.Твои действия?

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      Мары > александр п 18 ноября 2018, 19:08

      С памятью у меня проблем нет.
      А на домыслы, не вижу смысла отвечать.
      Если бы у бабушки были яйца, она была бы паровозом.
      Тем более, что на разные действия надо отвечать соответственно ситуации к ней применимой.А бить рожи могут только гопники, да и разные им симпатизирующие индивидумы.А потом сидеть и расказывать какие они хорошие.Воздушного змея в детстве не запускали, так как змея жалко.На рыбалку не ходили потому что червячка на крючок натягивать боязно.А на деле тварюки, на которых клейма ставить не где.

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      Рейтинг: +966

      Харченко 17 ноября 2018, 11:34

      У нее ломка?

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