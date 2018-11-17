Жена Мамаева: «Павел – верующий человек. Он раскаялся, причастился, исповедовался»

смысла обсуждать несвязную речь этой наркоманки, васся, не вижу...но вот за этого оленя кудрявого могу сказать, что на зоне разницы нет, верующий ты, неверующий, кришнаит или иудей...с его понятиями и поведением опустят его в первый же день
Супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана рассказала о набожности мужа. Футболист сейчас находится в СИЗО, поскольку его обвиняют в нанесении побоев и хулиганстве.
«Мой муж — не святой и святым никогда не был, но обвинять его в расизме неправильно. Он таким не является. Приписывать ему статью, которая не подходит туда, тоже не нужно, потому что она не соответствует. Говорить, что он врeт всe, что стал набожным и раскаивается, не стоит, потому что вы его не знаете. Он действительно раскаивается и не стал резко верующим, а был всегда.
Почему-то никто не замечает, что у него, помимо тату, которое обозвали крыльями (хотя это просто графика), есть почти целый лист из Библии, набитый на рeбрах. Молитвы на всeм теле. И настоящий церковный православный крест набит — тоже никто не увидел. И начнeм с того, что не каждый из вас — точнее, наверное, процентов 70 — точно не читали Библию. А он читал. И читал приблизительно полгода.
Он верующий человек, и сейчас он ещe больше опустился. Он раскаялся, причастился, исповедовался. Кто-то мне говорил, что так резко верующим не становятся. Мне кажется, что и так резко становятся, но он таким всегда был», – сказала женщина в прямом эфире в инстаграме.
Мамаев пробудет за решеткой как минимум до 8 декабря.