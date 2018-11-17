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    «Матч ТВ» купил права на показ Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка 

    «Матч ТВ» приобрел права на показ Кубка Либертадорес и Южноамериканского Кубка с 2019 по 2022 годы.

    В пакете трансляций будет показ всех матчей обоих турниров и 32 выпусков общей обзорной программы.

    Кубок Либертадорес – аналог Лиги чемпионов, футбольный турнир под эгидой Конфедерации южноамериканского футбола.

    Южноамериканский кубок – аналог Лиги Европы и второй по значимости клубный турнир Южной Америки. Победитель участвует в аналоге Суперкубка Южной Америки и получает путевку в ближайший Кубок Либертадорес.

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.11.2018 00:27
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +881

      sined1951 17 ноября 2018, 15:58

      А кого у нас в стране интересуют эти кубки? В основном только специалистов. Государственные деньги, считаю, потрачены впустую.

      1
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      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru > sined1951 18 ноября 2018, 09:59

      ...это наши,с Вами,деньги!

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 17 ноября 2018, 12:05

      Матчи конечно интересные но показ глубокой ночью вряд ли кого устроит.

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 17 ноября 2018, 10:23

      Они бы для начала РПЛ научились транслировать, а то у нас центральные игры типа ЦСКА-Зенит даже не показывают. Мудаки.

      1
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 17 ноября 2018, 09:33

      В 3 ночи пусть Канделаки смотрит в перерыве между палками!!!!

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      Рейтинг: +2098

      ItalianFootball > zabvo9406 17 ноября 2018, 10:15

      3 норм еще , думаю около 4-5 будет, как UFC

      0
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 17 ноября 2018, 06:42

      Молодцы, а права на показ РПЛ купить не могут, говорят денег нет.

      2
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 17 ноября 2018, 06:39

      По ночам смотреть тяжело, а в записи не интересно

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 17 ноября 2018, 05:34

      и нахера оно нужно,кто его будет смотреть в европейской части РФ в 3-5 утра???Путин будет присутствовать на матче кубка...политическая взятка или услуга латиносам за лояльность в газо-нефте сфере 100%.

      1
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      Рейтинг: +143

      spartak1313 17 ноября 2018, 03:03

      Я рад!!!!

      -1
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      Рейтинг: +4290

      mutabor0992 17 ноября 2018, 01:04

      А смысл?Матчи будут транслировать в 3 или в 4 ночи по москве...Для кого?

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      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru > mutabor0992 17 ноября 2018, 09:12

      ...главное деньги,а то что ночью будет трансляция это никого в России не волнует. Мани,мани...

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      Рейтинг: +4290

      mutabor0992 > FaTeK1945ru 17 ноября 2018, 15:26

      Логично.

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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 17 ноября 2018, 00:51

      Интересно будет посмотреть

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