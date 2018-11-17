«Матч ТВ» купил права на показ Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка 

«Матч ТВ» приобрел права на показ Кубка Либертадорес и Южноамериканского Кубка с 2019 по 2022 годы.

В пакете трансляций будет показ всех матчей обоих турниров и 32 выпусков общей обзорной программы.

Кубок Либертадорес – аналог Лиги чемпионов, футбольный турнир под эгидой Конфедерации южноамериканского футбола.

Южноамериканский кубок – аналог Лиги Европы и второй по значимости клубный турнир Южной Америки. Победитель участвует в аналоге Суперкубка Южной Америки и получает путевку в ближайший Кубок Либертадорес.