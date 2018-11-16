Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Клопп: «Мане нужно было привыкнуть к тому, что он игрок мирового уровня»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об игре форварда Садио Мане.

    «Это выдающийся игрок, у меня никогда не было другого мнения о нем. Ему нужно было больше уверенности, когда он перешел сюда. Страт был очень хорошим, но мне кажется, что он очень удивился ему.

    Все шло хорошо до тех пор, пока у него не произошел небольшой спад формы. Он поработал над этим, ему нужно было привыкнуть к тому, что он игрок мирового уровня.

    Теперь он знает это. Это нам помогает. Он очень хороший игрок», – сказал Клопп.

    В текущем сезон АПЛ Мане сыграл в 11 матчах и забил шесть голов.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.11.2018 22:53
    Рекомендуем
    Комментарии264
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 ноября 2018, 23:40

      Пусть Мане привыкает как мы привыкли к нашим повседневному общению на базе спорта и других радостей жизни...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 13:47

      Привет, Олег! Доброго дня, вольнодумцы!..
      Как-то недавно нас поддели за "вольнодумцев"...
      А мне видится оправданный смысл этого термина... Мы не зациклены на футбол, спорт, прогнозы, но и не перетираем целыми сутками за вино, политику и конфликты... Вольное общение людей, у которых есть время и желание выразить своё настроение и мысли... Не более... Мы не "народовольцы", не творим заговоры и террор, думая о великом и несбыточном...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > insider_retro 19 ноября 2018, 14:07

      Анализ вчерашних обсуждений показал нетерпимость народа к договорнякам и явную заинтересованность в силиконовой теме..))
      Радует, что сквозь серость и обыденность пробиваются лучи трепетного интереса..))

      Буду наскоками, набегами и эпизодами...
      На складе переучёт..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 19 ноября 2018, 15:40

      (с)..не народовольцы , не творим заговоры и террор...

      эти люди не просты как кажутся..! за безобидным вопросом
      - по чём у вас сахар?
      явно прослеживается политический подтекст )

      привет всем!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 19 ноября 2018, 15:42

      Привет, Андрей, и всему сообществу ! Понедельник день отходной. Договорняки -- это не наш метод... )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 15:43

      (с) ...и других радостей жизни..

      сразу ясно что ты в сторону "валидола" клонишь ))

      приветствую Олег!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 ноября 2018, 15:44

      В моё детство в первой половине 60-х у нас были в моде частушки-нескладушки. Вот одну помню :" Самолёт летел над нами и упал в капусту. А кому какое дело где мы сахар достаём"?...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 15:48

      (с) а кому какое дело где мы сахар достаём

      "..а когда не хватает сил
      воруем сахар с чужих могил
      и в кровь с кипятком
      выжимаем лимон греха..."
      (Башлачёв)

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 ноября 2018, 15:48

      Пока берегу, мало осталось. Накупил вина, которое мне раньше нравилось, но винтаж 2015г. был намного удачней, чем 2017г. Поэтому теперь его пью, сокращая запасы энотеки. Лёхе физкультпривет.)))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 15:51

      (с) сокращая запасы

      я так понял источник ещё не скоро иссякнет...
      судя по твоим отчётам, на днях на ящик больше стало..)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 19 ноября 2018, 15:52

      (с) в сторону клонишь...
      Склоните и меня куда-нибудь...))
      Могу склониться, преклониться, уклониться..))
      Но напрягает корень "клон"...))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 ноября 2018, 15:53

      На днях смотрел передачу, посвящённую памяти актрисы Натальи Гундаревой, ей бы исполнилось 70 лет. Пришли Татьяна Васильева и Стас Садальский, хорошие её знакомые и друзья. Остальные проигнорировали эту передачу и её память. Так там прозвучали её слова, хотя возможно и не ей принадлежит авторство : " Я пью всё, кроме человеческой крови"...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 15:56

      (с) Пока берегу...
      Наше поколение, вообще, бережливое и запасливое...
      Запас, как известно, ничего не отягощает..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 ноября 2018, 15:57

      Так в коробке 6 бутылок и я ещё купил 6, но уже там было кроме номерного купажа №22 3 бутылки номерного купажа №20, где классика 80% винограда каберне-совиньон и 20% винограда мерло. Винтаж 2015г. мне тоже нравился, а как этот не знаю, ещё не пробовал.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 19 ноября 2018, 15:58

      (с) но напрягает корень "клон"..

      в свете последних событий в чате..?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 19 ноября 2018, 16:00

      Так французский коньяк в бутылке не испортится. Некоторые бутылки у меня уже лет 10 стоят. Покупал и пил повседневный разных производителей, теперь отказался пью вино и изредка водку. Ну, а этот коньяк по праздничным событиям.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 19 ноября 2018, 16:01

      (с) последних событий в чате...
      no comments...
      "Братва, мы не хотим стрелять, мы наблюдаем..." ("Бригада")

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 16:04

      (с) ....купаж №22 3 бутылки номерного купажа №20...

      мне бы подошло "гасконское мурло №5" сделанное полностью на воде..но стоявшее рядом с дорогими винами)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 16:04

      (с) бутылки у меня уже лет 10 стоят...
      Народ может не правильно понять...))
      Это уже не собирательство и запасливость..))
      Это изуверское издевательство томлением!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 19 ноября 2018, 16:07

      (с) мы не хотим стрелять ..

      стрелять не в кого..там кругом туман... все пули в молоко ..

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 19 ноября 2018, 16:10

      Написал тебе большой пост по этому поводу и в самом конце глюкнул ноут и всё похерилось. ((( Бог с ним, это их игры в их песочнице, нам до этого нет никакого дела.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 19 ноября 2018, 16:11

      (с) гасконское мурло...
      Наконец-то глянул, - откуда могут быть истоки мелькающего словосочетания...
      Гасконец (без территориальной привязки) - отличается своим хвастовством и преувеличениями...
      Мурло - представляет собою экспрессивный вульгаризм бытового просторечия или лицо, чаще в смысле уродливое, страшное, большое и страшное, опасное...
      Так что, Шинник навесил, так навесил...))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 ноября 2018, 16:12

      Этого в этом магазине не бывает, но вот бывают неудачные года для производителей вина. От этого никто не застрахован.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 19 ноября 2018, 16:17

      Я накопил 40 бутылок хорошего коньяка и стал их понемногу выпивать. Начинал с менее раскрученных брендов с меньшей ценой. Попутно покупал 5-6 летней выдержки и тоже пил, но теперь эти пить перестал, сохранив потребность только в сухом вине, которое периодически покупаю. Понравившиеся покупаю по 6-12 бутылок. Дневник веду и отметку делаю. А это остались самые дорогие французские которые я покупал по акции .

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 16:19

      Здравствуйте. Всем доброго вечера. С праздником Днем ракетных войск и артиллерии!!!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 ноября 2018, 16:21

      У нас на заставе были ребята с Карелии, Сибири и некоторые из них было охотниками. Идём с ними дозором, а над нами пролетают перелётные птицы : гуси, утки и т.д. Они вскинут автомат, прицелятся и Пух... ))) И видно как адреналин играет и желание пострелять...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 19 ноября 2018, 16:21

      (с) там кругом туман...
      Стрельба не нужна... Космос, играя пистолетами, обозначил позицию... И не более...

      События там, в какой-то степени напоминают Первую мировую войну... Бодро начали под красивые лозунги, продолжили, не считая патронов и снарядов... А заканчивали унылые от изматывающей войны и довольные, что, наконец-то всё закончилось...
      Закончится порох и пропадёт интерес у противоборствующих сторон, - тогда и ситуация выровняется... Кого вынесут, закопают и забудут, а кто-то поднимет победное знамя и вознесётся на пьедестал радетеля за общее дело...

      И тем не менее, интересно со стороны наблюдать за процессами, которые там происходят и манёврами групп пользователей...
      Очевидны некоторые тактические успехи, но в стратегии, скорее всего, будет провал...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 16:22

      (с) дневник веду и отметки делаю

      - инспектор...!!
      да у вас на каждую бутылку дело заведено))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 ноября 2018, 16:23

      Вешать будем в граммах ?... )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 19 ноября 2018, 16:24

      (с) пакостный народец...
      Он дал миру, кроме всего прочего, гильотину!..))
      Вот уж благо, так благо..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 19 ноября 2018, 16:24

      Привет, Саша ! Спасибо, взаимно ! У нас есть ракетчики-артиллеристы широкого профиля ?... )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 19 ноября 2018, 16:26

      (с) кого вынесут закопают...

      "вынос клифса" сопоставим с гибелью австро- венгрии
      (если проводить аналогию с первой мировой)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 19 ноября 2018, 16:26

      (с) С праздником...
      Пусть будет так!.. Сведём стаканы грозным залпом!..))
      Привет, Александр!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 16:27

      Привет Олег! В артиллерии главное поразить цель первым снарядом.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 ноября 2018, 16:27

      Обязательно. Вино понравилось отметил, если нет также. Но бывает вот такие проколы как сейчас. Хорошее вино, от хорошего производителя, но уступает прежним винтажам по качеству ( винтаж --год урожая )

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > zigbert 19 ноября 2018, 16:29

      Саня привет! в армии не был, но против артиллерии ничего не имею!
      если кто ракетчик... с праздником!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 19 ноября 2018, 16:29

      Привет Андрей! Да вот стопочку пропустить сегодня не грех будет.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 19 ноября 2018, 16:31

      Это да, но и смотря какая цель. От той, что может прилететь ответка, так желательно. А не так, что бац, бац и ... мимо. Ферштейн ? )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Project Бабангида 19 ноября 2018, 16:31

      Привет Андрей! В армии я служил в артиллерии ,но не пушкарь а ПТУРСист.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 16:32

      (с) хорошее вино от хорошего производителя, но уступает прежним винтажам

      как всё таки "травоведение" с виноделием переплетаются ))
      вы не находите?))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 ноября 2018, 16:32

      Артиллерия бог войны...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 19 ноября 2018, 16:33

      (с) сопоставим с гибелью...
      Точно подмечено, Андрик!..
      Потеря сильного игрока нанесла удар по коалиции...
      Мы много не знаем... За пределами чата на других ресурсах, как и летом, ведутся переговоры... Когда сепаратный мир состоится, то до чатлан доведут некоторые итоги... Причины возни и условия сделки останутся, как обычно за кулисами...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > zigbert 19 ноября 2018, 16:33

      (с) ПТУРС

      я так понял это управляемый снаряд? или ошибаюсь ?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 16:34

      Да уж армия частенько вспоминается.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 ноября 2018, 16:36

      В травах не разбираюсь, кроме тех, что на рынке продают: киндза, петрушка, тархун и т.д. )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 19 ноября 2018, 16:37

      (с) ...останутся как обычно за кулисами

      эхо войны и до нас может докатится...!
      хорошо если просто примем несколько беженцев, и этим и отделаемся

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 ноября 2018, 16:37

      Верно, неуправляемый -- НУРС.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Project Бабангида 19 ноября 2018, 16:37

      Правильно понял Андрей. Один такой снаряд ,как нам говорили ,стоил примерно как автомобиль "волга"

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 16:39

      (с) кинза, петрушка, тархун..

      да не, это всё сорняк, на "нашем поле" ))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 19 ноября 2018, 16:39

      (с) армия частенько вспоминается...
      Вот уж, чего бы мне не хотелось видеть в своих снах...
      Для воспоминаний подберу другие картинки..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 19 ноября 2018, 16:42

      Трудно конечно было. Но были и приятные моменты.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > zigbert 19 ноября 2018, 16:43

      (с) снаряд, стоит как автомобиль...

      вот бы где страховщиков можно было разорить..)

      я в офис

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 ноября 2018, 16:45

      Я от вашего поля далёк. Видел как мои старшие друзья летали в ванной, пикируя как истребители ( сын директора завода ), а мать плакала не могла понять, что с ним. В армии в Нагорном Карабахе ребята тоже покуривали из Азербайджана.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 19 ноября 2018, 16:45

      (с) примем несколько беженцев...
      Многие озлоблены и ищут врагов на стороне... Крайние посещения показали, что мы для них непонятны, враждебны и на что-то претендуем... Мне уже хочется на недельку отскочить в виртуальную пустоту...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 19 ноября 2018, 16:47

      На День погранца, достаю дембельский альбом и листаю, вспоминая ребят и как мы порой отрывались и чудили.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Project Бабангида 19 ноября 2018, 16:48

      Поскольку они были дорогие и стрельбы с их применением производились не часто. Тренировались в основном на тренажерах.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 16:50

      Олег ,значит ты пограничник.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 19 ноября 2018, 16:53

      Да. Начинал на сухопутке на иранской границе. А потом после окончания всесоюзной школы прожектористов сержантского состава в Сухуми, распределился в Эстонию на морскую границу.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 16:56

      А я сначала в учебке в Мулино ,потом ГСВГ.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17330

      YRLV88 > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 16:57

      Всем добрый вечер! Примите в свою тихую и без штормовую гавань?! Так хочется о футболе поговорить) Или поддержать разговор в хорошей компании)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 16:58

      (с) друзья летали в ванной...
      Представляю эту фактурную сцену...
      Но мгновенное веселье, чаще, потом заканчивается слезами родных и близких... Ибо, почти всё, что тяжелее травы, приносит и более тяжёлые последствия и утраты...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > YRLV88 19 ноября 2018, 17:00

      Да нет проблем. За справкой в гастроном посылать не будем. Сдаётся из наших будешь, только масть сменил... )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > YRLV88 19 ноября 2018, 17:01

      (с) тихую и без штормовую гавань...
      Привет!..
      Ну, что же, надуй наши паруса свежим ветром футбола и юмора!..))
      Толкни волну гротеска!.. Приветствуется многое!!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 19 ноября 2018, 17:01

      У меня три маршрута было Нагорный Карабах, Сухуми, потом Эстония о. Сааремаа.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > YRLV88 19 ноября 2018, 17:05

      Добрый вечер. Заходи коли не шутишь.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17330

      YRLV88 > insider_retro 19 ноября 2018, 17:07

      (с) Ну, что же, надуй наши паруса свежим ветром футбола и юмора!..))

      Да без проблем!) Сегодня, думаю, хороший матч с участием немцев и голландцев будет!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 17:07

      Да страна была большая ,разброс большой. От нас даже на Кубу отправляли.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 19 ноября 2018, 17:08

      Мы с другом зашли за ним, собирались на танцы. Они оба старше меня на 2 года. Саня крупный, занимался лёгкой атлетикой, специализировался в десятиборье. Курнул и летает в ванной как это делают малые дети на улице. Сидит голый в ванной, расставив руки и имитирует полет истребителя, газуя голосом.))) Мать плачет, что с ним. Но мы поняли откуда это тяга к авиации.))) Он первый или второй раз попробовал. Я и так не собирался, а после увиденного и подавно. Прошло время и он отошёл, но этого не помнил. Мы матери сказали, что перепил.)))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 19 ноября 2018, 17:09

      Да мне только нашего брата не было тогда.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > zigbert 19 ноября 2018, 17:12

      Простите вынужден отлучится.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 17:15

      )) Да, где только нашего брата не было.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > YRLV88 19 ноября 2018, 17:15

      (с) хороший матч с участием немцев и голландцев...
      Отличный деловой настрой, Ярослав!..))
      С (с), видно, ты уже разобрался - что бы было понятно кому ответ...
      А так как мы здесь бываем в разное время, то плюсы позволяют отметить прочитанное, что бы не было адресованных слов в пустоту...
      А по матчу... Рубик (Олег), наверняка, выскажет экспертное заключение, а мне кажется, что матч будет заводной, ибо и те, и те на ходу, на подъёме и готовы это показать!!..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17330

      YRLV88 > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 17:16

      Вот что значит воля и стремление к победе. После 0:2 Швейцария выдала сумасшедший матч

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 19 ноября 2018, 17:16

      Давай, Саша, дела ждать не будут.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > YRLV88 19 ноября 2018, 17:18

      (с) сумасшедший матч...
      Посмотрел сегодня обзор матчей ЛН - матч, безусловно впечатлил!..
      Какая игра, какие исполнители и какой кураж!..

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > YRLV88 19 ноября 2018, 17:18

      Это да, но кроме воли, мастерство и командное взаимодействие показали отменное. Какой пас Шакири пяточкой выдал, на загляденье...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 19 ноября 2018, 17:25

      Я тут как и на других сайтах часто пихаю любителям употреблять заезжие штампы, как-то игра забудется, а результат останется. Можно много привести примеров, когда сборная СССР проигрывала, но мы помним игру как и результат. И никто в игроков камень не бросал. Как пример ЧМ 1966г ФРГ-СССР 2:1. 1986г СССР-Бельгия 3:4 . Финал ЧЕ 1988г. СССР - Голландия 0:2

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 17:29

      (с) результат останется...
      Точнее, наверное, впечатления от игры... Смотрел злополучную игру с Бельгией... Счёт зафиксирован сухой и крупный, но от игры осталось ощущение гордости и несправедливости...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 19 ноября 2018, 17:33

      Игру, которая произвела впечатление никто не забудет, скорей счёт забудут и будут гуглить. "Летучие голландцы" на ЧМ 1974г. всех в себя в любили своей игрой, но в финале проиграли немцам 1:2, но их игру и тех игроков многие помнят. А спроси счёт их игр на том ЧМ, кто вспомнит ?...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17330

      YRLV88 > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 17:34

      (с) как-то игра забудется, а результат останется

      Какой невероятный мяч в финале ЧЕ-88 ван Бастен забил Дасаеву из острого угла. В обзорах смотрел статистику, так в группе СССР у голландцев 1:0 выиграли, жаль в финале не сумели преодолеть их

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 17:35

      (с) кто вспомнит...
      Не вели казнить, Олег, - не помню...
      На футбол позже стал западать..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > YRLV88 19 ноября 2018, 17:35

      А как итальянцев вынесли в полуфинале и какую игру показали ?... Это была лебединая песня сборной СССР и самого ВВ, увы...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 19 ноября 2018, 17:38

      Ну так сколько тебе было и какие впечатления. Я же говорил, что я из детства и молодости лучше помню чем 90-е и нынешние годы. Уже много инфы в голове и память не та, что тогда, не говоря за впечатления.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > YRLV88 19 ноября 2018, 17:39

      (с) ван Бастен забил...
      Плеяда тех игроков Голландии на долгое время создала задел требовательности к футболу того времени... Глыбы!..

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 17:42

      (с) память не та...
      Это - факт... Память не та, да и ноги не те..))

      Отскочу собак на складе покормить..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 19 ноября 2018, 17:46

      Парни долгие годы феерили в сборной и в тех клубах где играли. В сборной разных времён у них было слабое звено-- это воротник и разные позиции в защите. Ван дер Сар уже позже появился.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 19 ноября 2018, 17:47

      Давай, братьям нашим меньшим подкинь корма. Всё уже не то, одна аргументация осталась... )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > YRLV88 19 ноября 2018, 18:50

      (с) примите в тихую гавань

      верно подметил..! относительно других акваторий, у нас тут и правда бухта Инал .

      в общем рады видеть Ярослав - вливайся!
      мы тут с тобой самые "сопливые". остальные дядьки матёрые..)
      что только к лучшему... быстрей соображать заставляют)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 19 ноября 2018, 18:53

      (с) ван бастен забил

      ...как щас помню.... выхожу я значит в полный рост из под стула...
      а комментатор значит и говорит
      "- сберкассу ограбила пани Моника.... из кулинарного техникума" )
      (кеша... попугай)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > YRLV88 19 ноября 2018, 19:05

      Ярик, я пока отскачу , шаманский обряд во славу королевства нидерландов совершу , и плотней пообщаемся

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Project Бабангида 19 ноября 2018, 19:38

      Вернулся ,успев съездить в деревню.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 19 ноября 2018, 19:52

      Вечер добрый, Аксакалы ! )

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 19 ноября 2018, 20:00

      (с) Плеяда тех игроков Голландии на долгое время создала

      Как сейчас помню, как в полуфинале Германия - Голландия одна глыба (Райкаард) плюнула в морду другой глыбе (Фёллеру)
      Уж этого молодняк точно не знает, но на ютубе как всегда всё есть )))
      PS Высококультурный запад - он такой .......... !

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > YRLV88 19 ноября 2018, 20:04

      (с) жаль в финале не сумели преодолеть их

      По мне так это была лучшая футбольная сборная Союза всех времён. Лобановский - Гуру !
      В тот год мы ещё по футболу в Сеуле взяли золото,, обыграв бразильцев, но понятно, что не той же самой
      (ЧЕ-88) сборной !

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 19 ноября 2018, 20:06

      Привет Максим! Знатный сегодня денек.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 19 ноября 2018, 20:06

      (с) успев съездить в деревню...
      Ты, как обычно, шустрый и оборотистый!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 19 ноября 2018, 20:08

      (с) Знатный сегодня денек.

      Саня, делись, чем знатный, ибо у меня день, как день - обычный, рядовой !

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 19 ноября 2018, 20:10

      (с) вечер... аксакалы...
      И тебя также, туда же и для того же!..))
      Вечер сменит ночь, а затем наступит утро...
      И всегда будешь рядом ты, кидающий в согбенных стариков палки саксаула...)) Метко и хитро прищурившись..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 19 ноября 2018, 20:12

      Знаешь Андрей. Калымчик намечается.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 19 ноября 2018, 20:12

      (с) шаманский обряд...
      Ты и в этом силён?!..))
      Каковы атрибуты - бубен, змеи, хрустальный куб или чем другим владеешь?!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 19 ноября 2018, 20:14

      Макс мы тут все уже не один раз подняли тосты в честь нашей славной Артиллерии.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 19 ноября 2018, 20:15

      (с) кидающий в согбенных стариков палки саксаула.

      Да там отродясь его столько не родилось, чтобы вас почтенных можно было закидать ))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 19 ноября 2018, 20:16

      (с) Калымчик...
      Какое сладкое и перспективное слово!..
      Особенно, если не заниматься выкупом невесты, а жёстко выжимать выгоду из подвернувшейся халтурки!!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 19 ноября 2018, 20:18

      Артиллеристы, Сталин дал приказ!
      Артиллеристы, зовет Отчизна нас!
      Из многих тысяч батарей
      За слезы наших матерей,
      За нашу Родину - огонь! Огонь!

      Узнай, родная мать, узнай жена-подруга,
      Узнай, далекий дом и вся моя семья,
      Что бьет и жжет врага стальная наша вьюга,
      Что волю мы несем в родимые края!

      Артиллеристы, Сталин дал приказ!
      Артиллеристы, зовет Отчизна нас!
      Из многих тысяч батарей
      За слезы наших матерей,
      За нашу Родину - огонь! Огонь!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 19 ноября 2018, 20:18

      Привет, Макс ! Ну это ты не видел в деле голландцев во главе с Кройфом и " Аякс" начала 70-х, когда они всех выносили.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 19 ноября 2018, 20:18

      Санча, поздравляю конечно же ! ))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 20:19

      О-о-о-о-о ! В живую нет, но про тотальный футбол наслышан ! )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 19 ноября 2018, 20:19

      Невеста тут не при чем а все намного прозаичнее. Попросили проверить печь.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 19 ноября 2018, 20:21

      Ну вот от туда пошло. У Михелса был такой материал, на поле полная импровизация. Никаких тебе нынешних схем и установок. Технари, с хорошей физикой и игровым футбольным интеллектом.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 19 ноября 2018, 20:22

      Максим спасибо от души. Ты молодец, а я так весь текст не знаю.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 20:23

      В группе считаю, что мы тогда у них случайно выиграли на ЧЕ-88. Беланов - 1
      Эх Динамо Киев - Золотые годы

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 19 ноября 2018, 20:23

      там ещё один куплет

      Пробьет победы час, придет конец походам.
      Но прежде чем уйти к домам своим родным,
      В честь нашего Вождя, в честь нашего народа
      Мы радостный салют в победный час дадим!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17330

      YRLV88 > MaxRnD 19 ноября 2018, 20:24

      Артиллеристы — Вам навек награда,
      Девятнадцатое ноября,
      Как рождалась победа Сталинграда,
      И Победы занималася заря!

      День теперь, записан, как бы в святцы,
      Его помня, отмечал всегда народ,
      Неужели мы сейчас забыли, братцы,
      Что к победе Бог войны ведёт?

      И добавились ракеты к её мощи,
      Потомки прославленных катюш,
      Их удары стали теперь точны,
      Будто в цель попал от Солнца луч!

      Артиллеристы — помните наказ,
      Что давала Родина и Сталин,
      Мир хранить Вам на Земле приказ,
      И огонь, сметающей всё стали!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 19 ноября 2018, 20:24

      (с) день - обычный, рядовой...
      Как обычно спасал мир и, как всегда, кормил голубей!!!
      Всё обыденно, а потом оказывается, что у амеров разлом Сан-Андреас сдвинулся на пару сантиметров... В нашу сторону!..))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 19 ноября 2018, 20:26

      (с) весь текст не знаю...
      Саня, с Максом поведёшься, так и текст выучишь, и музыку станешь насвистывать, а к следующей годовщине праздника Гимн создашь нерукотворный!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 19 ноября 2018, 20:26

      Обыгрывают команды, необязательно доминируя на поле. сыграли дисциплинированно, а пруху и везуху в сорте никто не отменял. У них в финале попёрло. Дай ван Бастену пробить сотню раз и сколько раз он в створ попал или по мячу. А тут влетел так влетел. Ну и наша команда уже была на излёте.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 20:27

      Олег ,знаю что ты хорошо играешь в шахматы. Сейчас идет матч на первенство мира между Карлсеном и Каруаном. Этот матч освещает Матч игра. Посмотреть мне сегодня не удалось.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 19 ноября 2018, 20:28

      (с) Сан-Андреас сдвинулся на пару сантиметров...

      А я также не против против прицельного бомбометания тактическим ЯО по Йелоустоуну
      Ну ладно, ладно, я не жестокий - пусть учебного, но с намёком ! )))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 20:28

      (с) они всех выносили...
      Как говорит Андрик, футбол стал более механическим, а с этим ушло и творчество, которое в старые времена позволяло "выносить"..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > YRLV88 19 ноября 2018, 20:30

      Спасибо Ярослав! Впервые слышу.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > YRLV88 19 ноября 2018, 20:30

      Ярик, ты сам с каких краёв ? )

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 19 ноября 2018, 20:30

      Спасибо Макс.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 19 ноября 2018, 20:34

      (с) Олег ,знаю что ты хорошо играешь в шахматы.

      Все следил, чтоб не было промашки,
      Вспоминал все повара в тоске.
      Эх, сменить бы пешки на рюмашки -
      Живо б прояснилось на доске!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > MaxRnD 19 ноября 2018, 20:35

      Шифер стал на хитрости пускаться:
      Встанет, пробежится и - назад;
      Предложил турами поменяться,-
      Ну, еще б ему меня не опасаться -
      Я же лежа жму сто пятьдесят!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > MaxRnD 19 ноября 2018, 20:36

      Не мычу, не телюсь, весь - как вата.
      Надо что-то бить - уже пора!
      Чем же бить? Ладьею - страшновато,
      Справа в челюсть - вроде рановато,
      Неудобно - первая игра.

      ))))))))))))))))))))))))))))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 19 ноября 2018, 20:38

      Второй стих точно Высоцкий. Первый не знаю.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 19 ноября 2018, 20:38

      (с) футбол стал более механическим

      Вчера хорват Крамарич в матче с Англичанами , как мог опровергал мнение Андрика ))))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 19 ноября 2018, 20:38

      Когда-то играл по первому разряду в студенческие годы. В пожарке у нас было несколько студентов и из постоянных два парня, которые неплохо играли. И мы там рубились помимо домино, карт ещё и в шахматы. На первенство облсовета Динамо играл за сборную УПО УВД на четвёртой доске. У нас был один действующий кмс, остальные перворазрядники.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 19 ноября 2018, 20:40

      Саня, это всё его - Семёныча !
      Называется "Честь шахматной короны - 1" и
      "Честь шахматной короны - 2" )))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 19 ноября 2018, 20:40

      У Высоцкого 2 песни о шахматах.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 19 ноября 2018, 20:40

      Ну не все сборные и игроки этому подвержены. Но прагматизм доминирует над романтикой футбола..

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 19 ноября 2018, 20:41

      (с) Неудобно - первая игра...
      Эка, тебя по шахматам прогнуло!..))
      Концовка оптимистичная, - игрок мало смотрит на доску, наводит прицел в челюсть, но его останавливает джентльменское "неудобно"...))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 19 ноября 2018, 20:43

      (с) как мог опровергал мнение ...
      Многие опровергают мнение нашего кубанского друга, но это не более, чем исключение...))
      Подумаешь, хорват удачно накрутил на пятачке несколько кичливых бриттов...))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 20:43

      Олег, а ты этот голешник (Крамарича) издевательский видел ?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 19 ноября 2018, 20:45

      (с) У Высоцкого 2 песни о шахматах.

      Ну, да это они и есть ! ))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 19 ноября 2018, 20:46

      Да, Андреас, Семёныч в той своей жизни спел буквально обо всём, о чём можно вообще было спеть ... ))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 19 ноября 2018, 20:46

      Ну так я матч смотрел, правда и отвлекался в интернете. Потом голы ещё на спортбокс.ру смотрел.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 20:47

      (с) на четвёртой доске...
      Олег, четвёртая доска - это что - соответствие какому-то уровню в команде?.. Типа, рейтинг?.. Как "четвёртая" ракетка?..

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 19 ноября 2018, 20:50

      (с) но это не более, чем исключение...))

      Согласен на 100%. Для меня ещё одно исключение это Лео и его умение бить штрафные. Это просто не поддаётся никаким аппроксимациям ни по теории вероятности, ни по баллистике! БОГ 80-го левела !

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 19 ноября 2018, 20:53

      Да, на первой доске играет сильнейший в команде, на второй. который ему уступает. Но порой разница небольшая. С кмс. я сыграл вничью на первенство УПО УВД, одного перворазрядника обыграл, а другому проиграл. И занял 3 или 4 место в личном зачёте, уже не помню, а в командных мы были вторыми. Поставили на 4-ю доску, они все были постоянными пожарными, друг друга знали, а я студент только второй год работал в пожарке.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 20:58

      Шахматы я люблю. Разряда нет. Сейчас откровенно отошел от шахмат. Кое какие книги есть. "Моя система" Нимцовича. Чигорин , Тарраш ,Шлехтер ,Алехин ,Ботвинник.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 19 ноября 2018, 21:03

      А я к шахматам дышу ровно, а вот козла в домино 2x2 замочить - это святое дело ! )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > zigbert 19 ноября 2018, 21:04

      Выпало ходить ему задире
      Говорят он белыми мастак
      Сделал ход е2 на е4
      Точно по теории так так.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 19 ноября 2018, 21:06

      Максим в домино очень много всяких разновидностей.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 19 ноября 2018, 21:07

      (с) быстрей соображать заставляют...
      Без лишнего лоска признаю, что быстрее тебя, мне не удастся соображать..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 19 ноября 2018, 21:11

      Я лет 16 не играл. В охране у нас в смене подобралась хорошая компания и мы играли в шахматы и преферанс. Потом это объект ушёл к другим, ЧОП стал делиться, пошёл раздрай в руководстве и мы все разошлись кто куда. Год назад попробовал играть в интернете с разными по силе программами, но не моё. Я привык играть живыми шахматами, а тут и глаза устают, и курсор порой не туда тыкает фигуру. а уже не переходишь и т.д. , и бросил. Литература тоже есть. В детстве на Днюху мне друг подарил книгу "100 партий" Пауля Кереса 1966г издания. Уже здесь в 90-е и вначале нулевых купил Шахматную энциклопедию, "Шахматы в школе" и книгу американского гроссмейстера Патрика Вольфа "Шахматы" 2003г издания. Вот эта книга очень познавательная и интересная для практики.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 19 ноября 2018, 21:13

      (с) Максим в домино очень много всяких разновидностей.

      В обыкновенного до 101 ))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 19 ноября 2018, 21:17

      Мы играли в козла до 101 и в телефона. И забыл блин, как игра называлась, когда играли на работе в пожарке. Там соперники наказывались и играли стоя. Во, блин, выскочило. Ну и в детстве в "колбасу" ещё играли.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 19 ноября 2018, 21:17

      А мы играли в креста до 125 очков. Игра со странным названием "малуха".

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 19 ноября 2018, 21:20

      Я про такую не слышал и не знаю.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 21:21

      Олег преферанс меня захватил . Очень интересная игра. Подсчет очков только сложный. Но в компьютере играешь он сам все подсчитывает.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17330

      YRLV88 > MaxRnD 19 ноября 2018, 21:22

      (с) ты сам с каких краёв?)

      Родился, вырос и живу в г. Днепр. В России к родственникам заезжаю летом (в Москве и Калуге живут). В Москве нравится на метро проехаться, сколько народу тут ездит. У нас с метро вообще беда — одно метро на город. Другое метро всё обещают построить, да вот уже как 10 лет с места в карьер!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 21:24

      К центральной фишке домино прикладывается с четырех сторон. Любую из сторон можно перекрыть дуплем.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 19 ноября 2018, 21:27

      В преф мы играли в пожарке, в студенческой общаге реже, ну и вот в охране. Нас в смене было 4 человека. Все бывшие военные и я мент. ))) Я только люблю играть с живыми партнёрами за столом. Шутки, приколы, дым столбом от курева и т.д., а в компьютерные игры ни в какие не играю. Мне проще самому с собой играть в карты за партнёра или разные задачи решать. Есть литература и по префу и покеру, но тоже уже лет 15 не беру карты в руки как и нарды. Играл последний раз в отпуске 5 лет назад

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 19 ноября 2018, 21:27

      Помню в деревне у стариков, когда наступал вечер, я и младший брат садились играть против отца и деда 2х2. И когда мы сопливые шалопаи каким-то непостижимым образом умудрялись выигрывать у старших, то нашей радости не было границ, а старички наоборт начинали нервничать и ругаться друг с другом, обвиняя в неверных решениях по ходу игры. Захватывающие были баталии, а мы шкеты радовались, что хоть как-то утёрли нос своим командирам

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 19 ноября 2018, 21:28

      (с) преферанс меня захватил...
      Было как-то!..))
      Ты играешь, комп всё обсчитывает и не блефует..))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 19 ноября 2018, 21:30

      Много всяких забавных историй связано с домином. Но бывало у кого то и нервы не выдерживали.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 19 ноября 2018, 21:32

      (с) когда наступал вечер...
      Дааа... Раньше во дворах были знатные посиделки!..
      За одними столами бабки в лото "орут", за другим мужики засаленную колоду растасовывают!.. А детвора вокруг шуршит с умным видом!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > YRLV88 19 ноября 2018, 21:33

      Сосед, Ярик. Я в Донецкой обл. и в Донецке прожил 31год, но с 1985 года в Питере живу. В Днепре как раз друг детства живёт, который в ванной "летал", если живой. Закладывал здорово и инсульт перенёс лет 7 назад где-то. Вот скоро буду созваниваться с другом детства, узнаю как он. Метро это проблема Днепра и Донецка неразрешима по разным причинам. Я догадывался, что ты с Украины по фразе Лобановского в профиле. )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 19 ноября 2018, 21:33

      Тем и интересней играть с компьютером что он ошибок не допускает.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 19 ноября 2018, 21:35

      Что-то вроде нашей "колбасы" ))) И там перекрытую часть кому отрезали, забирает её себе.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > zigbert 19 ноября 2018, 21:36

      Ребята хорошо с вами но пора и честь знать. Спокойной ночи.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 19 ноября 2018, 21:37

      Да, Андреас, конец 80-х и 90-91 особенно в сельской местности были благодатным временем, учитывая то обстоятельство, что люди ещё даже не подозревали, что у них уже крадут и их страну, и их будущее ...

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > YRLV88 19 ноября 2018, 21:37

      Ярик, как у вас там с зарплатами и ценами на всё ?

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 19 ноября 2018, 21:40

      Давай, Саня ! Отдыхай ! ))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 19 ноября 2018, 21:41

      А смотреть Германия -Голландия, Саня ? ))) Я вот кофейком взбодрился. Удачи и до завтра.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 19 ноября 2018, 21:42

      (с) пора и честь знать...
      Ты спи, Саня! Приятных сновидений!..
      Сам отдыхай, а твои честь и достоинство пусть бдят вполглаза в наше не простое и смутное время..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 19 ноября 2018, 21:42

      Спроси чего по легче, а то ещё за цены про на ЖКХ спросишь ?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 19 ноября 2018, 21:45

      (с) не подозревали, что у них уже крадут и их страну...
      Тогда не подозревали, а сейчас, со всей очевидность видят, как уже всё умыкнули и профукали...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 21:45

      А чё там сложного
      1. Минимальная продуктовая корзина
      2. Бензин
      3. Какая часть средней ЗП уходит на коммуналку
      Ну и уровень зарплат ))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 19 ноября 2018, 21:46

      Мне сегодня дочь выходной дала. Внучка рано проснулась и они раньше гулять пошли. Потом уже и зять дома был помог и к врачам отвёз. А я завтра с продуктами, пришлось мандарины выложить. Дочь ещё кормит грудью и дало аллергию внучке, цитрусовые аллергены сильные. Придётся самому лопать, я абхазских купил 4кг по 50р за кило.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 21:49

      (с) цены про на ЖКХ спросишь ?..
      Злой и несгибаемы Макс, наверное, хочет сегодня заснуть с чувством имперского превосходства над соседями..))
      А по сути, и там, и здесь - не зашибись... Только по ящику всё в шоколаде...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17330

      YRLV88 > MaxRnD 19 ноября 2018, 21:50

      (с) как у вас там с зарплатами и ценами на всё?

      Проблема у нас в экономике. Предприятия закрывают, взамен ничего другого не предлагают. Работу найти не легко, если ты ещё не пенсионного возраста, то можно устроиться, если возраст идёт ближе к пенсионному — хорошую работу не ищи. Берут только либо сторожем где-нибудь на складе, либо дворником и т.п. с минимальной з/п. Цены растут, коммунальные платы тоже, ещё зимой газ подорожает в 1,5 раза. Но мы ещё живём, как видите!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 19 ноября 2018, 21:50

      (с) видят, как уже всё умыкнули и профукали...

      Причём итоги приватизации пересмотру не подлежат на законодательном уровне, хотя они являлись откровенно криминальными

      Однако парадокс - воровские результаты дерибана государства в 90-х охраняются нынешним законом ! ))

      Возникает вопрос, кто нами правит ? ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 19 ноября 2018, 21:50

      Не знаю где и кем Ярик работает, но там большие проблемы с этим. Зарплаты по нашим меркам низкие, а цены такие как у нас. Это я сужу по 5-летней давности. А сейчас и подавно. Дешевые только свои овощи. фрукты. молочка и алкоголь, а за ЖКХ лучше и не заикаться. Бензин тоже дорогой для них, горючка ведь наша от белорусов идёт, но мы батьку предупредили за реэкспорт.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > YRLV88 19 ноября 2018, 21:52

      Не хочется эту тему развивать, но живёт незначительная часть у корыта, а остальные выживают, такое есть и у нас.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 19 ноября 2018, 21:54

      (с) Возникает вопрос...
      Пока ты писал, а я читал, мы оба прикинули х..н к носу и поняли - кто и как нами правит...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 19 ноября 2018, 21:55

      Толик от бедра длинной очередью выдаёт... ))) Давай уже спускайся на парашюте. )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 19 ноября 2018, 21:55

      (с) Злой и несгибаемы Макс, наверное, хочет сегодня заснуть

      Андреас, вот тут ты жестоко заблуждаешься в моём отношении. Я родился и вырос в СССР и воспитывался в лучших традициях интернационализма и дружбы народов, когда Человек, человеку был Друг, Товарищ и Брат

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 19 ноября 2018, 21:56

      А сейчас медсестра и медбрат друг... )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 19 ноября 2018, 21:58

      (с) ты жестоко заблуждаешься в моём отношении...
      Макс, я без зла и с шуткой... Писал, а сам уже думал, что скользко начирикал... Извини, если я перебрал и задел... Я так, иногда, сына подшпиливаю...
      Твои убеждения поддерживаю...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 19 ноября 2018, 22:01

      Андреас, всё нормально ! )) Я на тебя априори обижаться не могу ! ))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 22:01

      Андорра не оправдала моих тайных надежд на её победу и сгоняла вничью с Латвией. Теперь следующая надежда на ничью Гибралтара в матче с Македонией !! ))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 19 ноября 2018, 22:02

      (с) на ничью Гибралтара...
      С некоторых пор, мы всё уверенней возлагаем надежды на таких апостолов футбольного мира, как Андорра и Гибралтар!!..
      И, ведь, они не разочаровывают..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 19 ноября 2018, 22:02

      Гоняешься за высоким кэфом ? Вчера Эстония обыграла Грецию в гостях, тоже наверное высокий кэф был.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 19 ноября 2018, 22:04

      Нам ещё осталось как в чате на рейтинг зырить и собачиться, не дождутся. Что-то Лёхи сегодня не видать ?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 19 ноября 2018, 22:05

      каковы атрибуты? бубен... хрустальный куб...

      предпочитаем технический аскетизм.... обрезанная бутылка Н2 О , и фольга....
      паровоз штука клёвая... Палыч подтвердит)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17330

      YRLV88 > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 22:05

      Вчера на эстонцев коэффициент 11 был вроде бы

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 19 ноября 2018, 22:05

      Привет, Толя. Когда ты успевал читать всё или владеешь скорочтением ?)))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 22:07

      (с) Вчера Эстония обыграла Грецию в гостях, тоже наверное высокий кэф был.

      А ставить-то было нехрен. Проигрался в пух и прах !
      342 000 заработал за первый десять дней этого сезона КП, а потом банкрот, но одна надежда, что из сотни я с такой суммой не вылечу до конца месяца ! ((

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 19 ноября 2018, 22:08

      Толяныч, хай ! ))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 19 ноября 2018, 22:08

      (с) Андрик говорит футбол стал более механическим

      вы этого пи...з...а....бола андрика меньше слушайте... он в футболе как в цыган в микросхемах ...)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 19 ноября 2018, 22:09

      (с) нафигашили...
      Да потихоньку, по малЕньку...
      Приносим извинение твоим усталым глазам и сожалеем за потраченное время..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > YRLV88 19 ноября 2018, 22:09

      Ярик, я не играю здесь и не смотрю. Я только в чат захожу и проверяю свою старую кавээновскую реакцию на экспромты, отвечая на афоризмы и фразы Толика. Ну и делаю алаверды тем кто мне лайкал. Я с друзьями здесь на деньги играл. У нас своя такса было и методика. Мы угадывали счёт матчей и результат. Но 3 года уже не играем, а только перезваниваемся изредка.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 19 ноября 2018, 22:10

      В долг тут не дают ? )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 19 ноября 2018, 22:11

      (с) меньше слушайте...
      Зато, как удобно прикрыться твоими цитатами в споре с тяжеловесами..))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > YRLV88 19 ноября 2018, 22:11

      (с) Вчера на эстонцев коэффициент 11 был вроде бы

      Сегодня похожий на ничью Македонии и Гибралтара ! ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 19 ноября 2018, 22:12

      Толян....! на корточках сидеть устали в ожидании тебя)

      ну ладно... вернулся и хорошо.. поду ноги разомну)

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 19 ноября 2018, 22:13

      Я глазами ещё пацанчиком так в домино считал. Вначале мужики проверяли и некоторые пытались дурить друг друга. Но я говорил где больше или "яйца". Потом уже доверяли и говорили :" Олег, а ну посчитай".

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 22:14

      Та какой там долг - того и гляди последний кусок изо рта вытащат ))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 19 ноября 2018, 22:16

      Если на каком -то результате рисковать в погоне за кэфом, то на других надо этот риск уравновешивать более прогнозируемыми результатами. Только в товарняках это всегда проблемно, ибо играют так себе, результат особо по фиг, да и состав могут поставить "лавочный".

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17330

      YRLV88 > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 22:16

      Малым ещё когда был и в футбол во дворе с пацанами играл, всегда нравилось выражение соседских мужиков в домино: «РЫБА!!!»

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 19 ноября 2018, 22:18

      Понятно. ))) На фондовом рынке охотно акциями делятся. Но там можешь так пролететь и уже на бабки свои, а не на мифические боллары.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 22:18

      (с) Только в товарняках это всегда проблемно

      Вот то-то же, если бы дожил хоть с каким-то балансом до ЛН, то наверное тут бы всё в трубу и вылетело ))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 22:19

      Ярик, слухай анекдот

      встречаются как то днепр, дон , нева , и кубань.
      дон говорит
      - давайте померяемся кто полноводней и глубже
      все такие,
      -давай , давай...
      а кубань...
      - ..... зато я всем по колено..

      блин , не судите строго.. на ходу только что придумал)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > YRLV88 19 ноября 2018, 22:22

      (с) ...выражение соседских мужиков в домино: «РЫБА!!!»

      А сколько при этом энергии выплёскивалось, сколько душераздирающих криков было, сколько костей поразбивали об столешницу
      Там же в азарте целая жизнь кипела и фонтанировала !! ))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > YRLV88 19 ноября 2018, 22:23

      У нас во дворе говорили "крыша". И бывало кто ошибся, как тут же говорили :" Б-з.ди выша"... Я тут ребятам говорил, что когда я в перерыве в управлении играл в отделе ГАИ, там многие приходили посмотреть как играю и мою терминологию послушать. Она заметно отличалась. Здесь пусто-пусто говорили, а у нас говорили по блану. Крыша вместо рыбы, ставщик вместо заходчика и т.д.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 19 ноября 2018, 22:23

      Толик, ты лучший ! ))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 19 ноября 2018, 22:23

      (с) я и сам приколюсь...
      Пожалей старика...))
      Вам приколы, а у меня потом от успокоительных уколов задница полыхает..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 19 ноября 2018, 22:23

      (с) ваше политическое кредо....

      ...можно я на шухере постою..)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 19 ноября 2018, 22:27

      И с ограничением простановки дизлайков - желательно не менее чем с 1000-й рейтинга
      Клоновод со злости тогда удавится ! ))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 19 ноября 2018, 22:27

      не знаю всех нюансов ... если без шуток - клифса жалко

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 19 ноября 2018, 22:29

      Поэтому там и рисковать не стоит на большие суммы в товарняках. Помню как ребят своих обул в концовках нашего чемпионата. Когда гоняли товарняки, чтобы кто-то остался в РФПЛ. А потом на следующий год отдавали долг, а то и через год. Но у меня записи сохранялись. Я три года держал эти листочки, а потом выбрасывал. Они потом спрашивали, а как ты решился мол на них ставить, тогда и напоминал им про прошлые их игры. )))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 19 ноября 2018, 22:29

      (с)- клифса жалко

      Толяныч уже подкупил администрацию, так что всё нормально . выйдет по УДО )))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 19 ноября 2018, 22:31

      В том плане, что разбанят или что-то другое, Толя. Я с ним несколько раз общался, нормальный парень.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 19 ноября 2018, 22:32

      (с) "я дам вам парабеллум"

      а сколько нужно дать , что бы спасти гиганта мыслей ?
      а то косоглазие на оба уха, да и карманы дырявые )

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 19 ноября 2018, 22:32

      Теперь ясно, а то полный беспредел. Аргументов нет возразить по существу, проще забанить с дежурной формулировкой.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 19 ноября 2018, 22:34

      (с) задница полыхает..))

      Андреас, уворачивайся.
      Физо сдаёшь ? Сдаёшь ! Значит скидок не будет !
      На полосу, на исходную !

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 19 ноября 2018, 22:34

      (с) Толяныч подкупил

      если на этом сайте есть бог, то имя ему - ШЛОМО (СВАРОЖИЧ)

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 19 ноября 2018, 22:36

      К сожалению там се-ру.-нов предостаточно и они не скоро успокоятся.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 19 ноября 2018, 22:37

      Если будет хватать ума и выдержки на игнор всех этих свежих нулевых провоцирующих аккаунтов, то всё будет пучком

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 22:39

      Олег, говорят Ботвинник был нудным до уныния... съест пешку , и выжимает из этого приимущество.. этакое катеначчо шахматное
      правда, не..?

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > YRLV88 19 ноября 2018, 22:45

      Ярик, по чём у вас сейчас в переводе на руб
      Бюджетная булка хлеба
      Литр деревенского молока и
      Литр 95-го

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 ноября 2018, 22:45

      Тогда совсем другие шахматы были. Ботвинник, Петросян играли не в комбинационном стиле, выжимали из позиции играя на измор, что ли, если так упрощённо. Потом и Карпов так не редко играл. Постепенно наращивая преимущество в позиционной скучной игре. Любимцем был Михаил Таль. Там жертвы, темперамент, экспрессия, неожиданные новинки прямо за доской и т.д.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 19 ноября 2018, 22:45

      А в интернете этого нет, Макс, если погуглить ?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17330

      YRLV88 > Project Бабангида 19 ноября 2018, 22:46

      (с) говорят Ботвинник был нудным до уныния...

      Сначала подумал про Ботвиньева (Бывший вратарь. Долго числился в запасе донецкого "Шахтёра", потом выступал за "Сатурн", "Кубань", "Краснодар", "Томь"), что он помимо футбола и в шахматы играл!!!)))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 19 ноября 2018, 22:47

      (с) На полосу, на исходную !..
      Ну, хоть, не к стенке пригласил, ясновельможный панове..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > MaxRnD 19 ноября 2018, 22:50

      "В рот мне ноги" - это способ, которым кошка будит меня по утрам.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 19 ноября 2018, 22:50

      (с) будет хватать ума и выдержки...
      К сожалению, в среде чатлан есть пользователи (пару точно могу припомнить..), которые, просто любят кидать предъявы админам по любой мелочи или техническому косячку... Тут и без клонов, сложно нормальный градус поддерживать...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 19 ноября 2018, 22:51

      Давай, Толяныч ! Ночуй !

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 19 ноября 2018, 22:51

      Давай, отдыхай и до завтра. А мы футбик посмотрим. Игра шустро началась. Ставлю, что голландцы не проиграют и голы увидим. )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 19 ноября 2018, 22:52

      (с) день был напряженный и суетной...
      Ты, это, Толя, давай ночью без напряга и суеты!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 22:53

      (с) А в интернете этого нет, Макс, если погуглить ?

      Скорее всего в интернете есть всё, но это из первых уст и без дурной головомойки с поисковиком

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 19 ноября 2018, 22:53

      (с) флотские 100 грамм

      ...и на погружение ..!
      отец мой так всегда говорит) в армии на северном флоте служил

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 19 ноября 2018, 22:56

      Понятно. Воротник опоздал с броском и гол пропустил...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > YRLV88 19 ноября 2018, 22:57

      немцы бодро начали... 1:0 в пользу франции

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17330

      YRLV88 > MaxRnD 19 ноября 2018, 22:58

      (с) по чём у вас сейчас в переводе на руб?

      Бюджетная булка хлеба — 14 руб.
      Литр деревенского молока — 70 руб.
      Литр 95-го бензина — 78 руб.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > MaxRnD 19 ноября 2018, 22:58

      Судя по надписям в домах «Котёнок, я тебя люблю», котёнок постоянно куда-то переезжает.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 19 ноября 2018, 22:58

      (с) выжимает из этого преимущество...
      Говоря языком бизнеса, - высасывает прибыль, не инвестируя в будущее... Характерно для нашего времени...
      С "катеначчо шахматным" - роскошно!..

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 23:01

      (с) воротник опоздал ..

      Силлессен слабое звено голландцев ..

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > MaxRnD 19 ноября 2018, 23:03

      - Мужчина, вы так смотрите как будто мысленно меня раздеваете!
      - Ой, ну шо вы, шо вы, нет! Мысленно Вы уже одеваетесь, а я курю!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > YRLV88 19 ноября 2018, 23:05

      (с) литр бензина 78


      ну прям европа... мы тоже в эту дыру под марш шмехельсона пи...з..д.уем .. не пройдёт и года... подравняемся

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 19 ноября 2018, 23:07

      Котят все любят, пока они не становятся драными кошками... )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > YRLV88 19 ноября 2018, 23:07

      YRLV88, Спс !
      По бензину сделал вывод, что я зря мысленно матерюсь, заезжая у себя на заправку.

      Хлопцы, вставать рано, я на боковую. Всем спасибо, всех благ и спокойной ночи !

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 ноября 2018, 23:09

      Сегодня у немцев пруха, а у оранжевых наоборот. Похоже я пролетаю с первым прогнозом и всё будет залетать в ворота тюльпановых... )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > YRLV88 19 ноября 2018, 23:10

      я вот думаю закупить крупную партию гороха и чечевицы , и навязать таки борьбу газпрому и нафтогазу)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 19 ноября 2018, 23:10

      Давай, Макс. Даши глубже и ровно. ))) До завтра.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 ноября 2018, 23:12

      Там и так на газу много транспорта раньше было, особенно автобусов. Теперь не до этого.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 19 ноября 2018, 23:13

      (с) я на боковую...
      Приятных сновидений, Макс!..
      Набирайся сил, готовься к новому дню!..
      Не спи постоянно на боку, переворачивайся на спину - так твоему ангелу будет удобнее заглядывать тебе в закрытые глаза..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 19 ноября 2018, 23:14

      бывай Макс! мы тут слегка ещё потолкаемся

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 19 ноября 2018, 23:14

      И в мыслях не было вас раздеть, не мой размер... )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17330

      YRLV88 > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 23:14

      (с) сегодня у немцев пруха, а у оранжевых наоборот

      Я вчера так про бельгийцев думал, а оно вон как вышло... Но тут у немцев есть преимущество, они дома играют. А дома, как говорится, и родные стены помогут!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > YRLV88 19 ноября 2018, 23:16

      Не без этого, но бывает, что ни стены, ни судьи не помогают. Но тут такие голы необязательные, хоть немцы пока и нагнетают.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 23:17

      (с) ..там много машин на газу

      я тоже слышал, что в украине популярны те авто, которые на газу без проблем могут есдеть

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 19 ноября 2018, 23:18

      (с) навязать таки борьбу...
      В борьбе будут уместны подножки, броски, подляны, провокации и судебные тяжбы..)) Вали магнатов!..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 ноября 2018, 23:23

      Я вначале не догонял, что за баллоны на крыше автобусов.))) Мой друг ГАЗ-24 ещё в конце 80-х прикупил, работал с женой стоматологами в посольстве Лаоса, кажется. Так он ещё тогда себе установил всю эту хрень и мог ездить на газу. Я не знал и когда сел к нему в машину говорю : " Саня, что-то газом тебя пахнет в салоне" ? Если правильно помню, то он сказал , что может и на бензине ездить. Я в этих делах чайник, поэтому могу и ошибаться.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 19 ноября 2018, 23:24

      (с) всё...
      Ну, тогда и я - всё...

      Всем - до завтра!..
      Ночью делайте - кому, что заблагорассудится!..
      Но, что бы к утру все были огурцами!!..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 19 ноября 2018, 23:24

      (с) вали магнатов

      по классике всё начнётся с еврейских погромом ...
      а вот аврора может в этот раз промолчать... просто тихо пойдёт на дно со всеми жирными посетителями

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 19 ноября 2018, 23:26

      Давай, Андрей, отдыхай, а мы по бодрствуем. Ночь для сна, а "физзарядку" лучше утром делать...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 19 ноября 2018, 23:27

      (с) ну что бы к утру были огурцами

      ну что бы "помидор не стал томатом" придётся ограничится одним таймом ...

      до завтра Андрес... главное склад сохранил в неприкосновенности

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 ноября 2018, 00:01

      Семинар завтра в аудитории 17.11. 2018г. 22:49

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 20 ноября 2018, 00:01

      Олег, Ярик, спокойной ночи!
      думал пока буду мыться, голландцы что нибудь соорудят... видно не сегодня..(

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 ноября 2018, 00:02

      Добро, Андрюша, до утра уже сегодня ! )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17330

      YRLV88 > Project Бабангида 20 ноября 2018, 00:05

      (с) Олег, Ярик, спокойной ночи!

      Спокойной ночи! Я тоже пошёл на боковую! Всем до завтра!

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 