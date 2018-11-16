Клопп: «Мане нужно было привыкнуть к тому, что он игрок мирового уровня»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об игре форварда Садио Мане.

«Это выдающийся игрок, у меня никогда не было другого мнения о нем. Ему нужно было больше уверенности, когда он перешел сюда. Страт был очень хорошим, но мне кажется, что он очень удивился ему.

Все шло хорошо до тех пор, пока у него не произошел небольшой спад формы. Он поработал над этим, ему нужно было привыкнуть к тому, что он игрок мирового уровня.

Теперь он знает это. Это нам помогает. Он очень хороший игрок», – сказал Клопп.

В текущем сезон АПЛ Мане сыграл в 11 матчах и забил шесть голов.