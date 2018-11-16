Жена Мамаева: «Пашу поддерживают спортсмены и знакомые, многие из них иностранцы»

Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала о том, как поддерживают ее супруга, находящегося в настоящий момент в следственном изоляторе.

«Паше выражают поддержку различные спортсмены и люди, которые его знают. Многие из них иностранцы, что говорит об интернациональной поддержке, а также о том, что нет никакого расизма, как многие писали. До Паши поддержка доходит — ему многие пишут письма», — сообщила Мамаева.

В подтверждение своих слов Мамаева выложила подборку фотографий, на которых изображены люди с футболкой Павла.