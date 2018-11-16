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    Жена Мамаева: «Пашу поддерживают спортсмены и знакомые, многие из них иностранцы»

    Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала о том, как поддерживают ее супруга, находящегося в настоящий момент в следственном изоляторе.

    «Паше выражают поддержку различные спортсмены и люди, которые его знают. Многие из них иностранцы, что говорит об интернациональной поддержке, а также о том, что нет никакого расизма, как многие писали. До Паши поддержка доходит — ему многие пишут письма», — сообщила Мамаева.

    В подтверждение своих слов Мамаева выложила подборку фотографий, на которых изображены люди с футболкой Павла.

    Источник: Чемпионат.ру

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    16.11.2018 19:41
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 ноября 2018, 15:13

      ну ну гастарбайтеры и мигранты конечно все за него

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 17 ноября 2018, 10:57

      Наверняка среди них есть и князь Монако.

      2
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      Рейтинг: +2098

      ItalianFootball 17 ноября 2018, 10:18

      Долго думал, что соска заспасибная, но она классно мужа поддерживает. Нормальное движение наводит.

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 17 ноября 2018, 05:36

      типо с кем бухал и бабло просирал?Где простые болельщики,их нет и не будет!?Когда срёшь на голову,будь готов что тебе насрут в ответ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4290

      mutabor0992 17 ноября 2018, 00:44

      Как уже надоела эта шалашовка!Какие спортсмены?Баклажан и два чебурека...Ну насмешила ************...))))))))))))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +3545

      momwig_ 16 ноября 2018, 22:41

      Им рассказали, что он собирает на протез?

      1
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      Рейтинг: +1287

      Sky Spartak 16 ноября 2018, 21:44

      Поддерживают,что он беспредельничает ?!?!?!?

      1
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      Рейтинг: +12213

      ВетеR 16 ноября 2018, 21:06

      Кто поддерживает, него и два араба ))?

      1
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      Рейтинг: +1532

      starche 16 ноября 2018, 21:04

      Видимо такие же хулиганы.............

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 16 ноября 2018, 20:15

      каккккие, васся, спортсмены, каккие иностранцы????...жену павлика можно понять: от нее уплывает беззаботная ванна бабла, в которой она последние 5 лет купалась и колола героин...но лично я, знаю только спортсменов и иностранцев, которые набили бы ипало этому павлику за его беспредел, есь)))

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