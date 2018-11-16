Генменеджер «Барселоны»: «Неймар – это игрок, которого мы не рассматриваем в данный момент»

Генеральный менеджер «Барселоны» Хосеп Сегура сообщил, что клуб в настоящее время не рассматривает приобретение нападающего «ПСЖ» Неймара.

Бразилец выступал за каталонцев с 2013 по 2017 год, а прошлым летом перебрался в Париж за 222 миллиона евро.

«Неймар – это футболист, которого мы не рассматриваем в данный момент.

Я уже говорил, что ни один молодой игрок, который уходит за деньгами, не вернется в «Барселону». Мы придерживаемся этого мнения. Но у Неймаром совершенно другие обстоятельства.

Мы всегда должны оценивать ситуацию на рынке и оценивать, какие шаги будут лучше для нас по отношению к игрокам», – сказал Сегура.