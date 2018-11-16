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    Жиру: «Когда впервые увидел Азара на тренировке, подумал: «Черт, как же тяжело забрать у него мяч»

    Нападающий «Челси» Оливье Жиру рассказал, что был впечатлен полузащитником команды Эденом Азаром на своей первой тренировке в лондонском клубе.

    «Когда я впервые увидел Эдена Азара на тренировке в «Челси», я подумал: «Черт, как же это тяжело – забрать у него мяч». Иногда он находится в окружении двух или трех игроков, но все равно выходит из этой ситуации на небольшом пространстве.

    Он волшебник, он впечатляет. Теперь я начинаю узнавать его. В конечном итоге я не в его игровой зоне (улыбается). Это лучше для него и для меня», – сказал Жиру.

    Француз перешел в «Челси» из «Арсенала» в январе 2018 года.

    Источник: Le Figaro

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    16.11.2018 17:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1607

      koli4ka 16 ноября 2018, 19:56

      Жирик,ты чего-то в жизни необычайного видел??? то-то же оно...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 16 ноября 2018, 17:54

      А сейчас можешь забирать?

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