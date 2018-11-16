Жиру: «Когда впервые увидел Азара на тренировке, подумал: «Черт, как же тяжело забрать у него мяч»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру рассказал, что был впечатлен полузащитником команды Эденом Азаром на своей первой тренировке в лондонском клубе.

«Когда я впервые увидел Эдена Азара на тренировке в «Челси», я подумал: «Черт, как же это тяжело – забрать у него мяч». Иногда он находится в окружении двух или трех игроков, но все равно выходит из этой ситуации на небольшом пространстве.

Он волшебник, он впечатляет. Теперь я начинаю узнавать его. В конечном итоге я не в его игровой зоне (улыбается). Это лучше для него и для меня», – сказал Жиру.

Француз перешел в «Челси» из «Арсенала» в январе 2018 года.