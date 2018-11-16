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    Дагестанский футболист убил таксиста в Астрахани

    В Астрахани футболист из Дагестана совершил убийство. Он стажировался в одном из местных футбольных клубов.

    3 ноября молодой человек сел в такси с просьбой подвезти его до посeлка Комсомольский Республики Калмыкия, чтобы после этого пересесть на автобус до Хасавюрта. Во время поездки автомобиль свернул на просeлочную дорогу в сторону села Алгаза Икрянинского района, где подозреваемый несколько раз ударил 78-летнего водителя ножом в область шеи. После он сбросил тело в камыши и скрылся с места преступления на автомобиле потерпевшего.

    «В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при тесном взаимодействии следственного управления с УМВД и УФСБ России по Астраханской области в Хасавюрте Республики Дагестан был обнаружен автомобиль потерпевшего, а также в течение 10 суток установлен и задержан 23-летний местный житель», – сообщили в правоохранительных органах.

    Источник: «Астрахань 24»

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    16.11.2018 13:50
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    Комментарии69
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 16 ноября 2018, 21:00

      Александр п, всё ты су. а знаешь за Дагестан,причём тут Я? Если этот дебил убил человека, деда жаль, этого придурка на зону!


      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Makaweli 16 ноября 2018, 21:08

      Действительно.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 16 ноября 2018, 20:18

      Жаль что такие подонки живут среди нас.

      4
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      Рейтинг: +1496

      Frankfurt Am Main 16 ноября 2018, 19:21

      Пацаны по ту сторону забора порвут ему сальник за деда. Царство ему небесное.

      0
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      Рейтинг: +12162

      BRO_football 16 ноября 2018, 19:09

      Боюсь, что такой же скорости расследования, как в деле Кокорина и Мамаева, мы не увидим

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > BRO_football 17 ноября 2018, 06:49

      Они не Дагестанцы.

      0
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      Рейтинг: +1236

      омск55 16 ноября 2018, 18:16

      На кол его

      1
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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 16 ноября 2018, 17:56

      Жаль, что на одного Магомеда Нурбагандова(светлая ему память) приходится сотня таких ******(не подобрал слово)

      3
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      ...
      Рейтинг: +268

      Dos_Santos > sochi-2013 16 ноября 2018, 18:05

      Что тут сказать.. "Работайте, братья!"

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 16 ноября 2018, 17:23

      какой то неправильный даг, никакого уважения к старикам

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3609

      александр п > серега кашин 16 ноября 2018, 17:29

      Они и своих теперь не очень уважают.

      -2
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      Рейтинг: +1126

      richi > серега кашин 16 ноября 2018, 22:16

      Во всем мире перемены и в горах тоже.

      -1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 16 ноября 2018, 16:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Когда убийства все такое - Дагестанцы, когда чемпионаты то Россияне ?

      Например: Хабиб Нурмагомедов.
      Его называют Россиянином, потому что чемпион.

      -7
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      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 > Mr Abdullaev 16 ноября 2018, 17:10

      Да плевать на твоего кебаба, на него только вы, даги и дрочите, остальной России пох. Лично для меня он, вообще гнилой человек. И что касается его расеянства, то он ни разу не вышел под российским флагом

      15
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      Рейтинг: +4290

      mutabor0992 > Mr Abdullaev 16 ноября 2018, 17:21

      Ну если такой врубной,то что не вспоминаешь,когда какой то боец молодого пацана убил в Москве?А его не посадили...А потом фанаты договорились и носорогов под шконку загнали...Еще это в новостях показывали.Что память отшибло?

      -1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > mutabor0992 16 ноября 2018, 17:31

      Фанаты сговорились, когда спартача другой кавказец застрелил из Осы.

      0
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      Рейтинг: +4290

      mutabor0992 > александр п 16 ноября 2018, 17:37

      Извини.Немного напутал.Ну это было примерно в одно и то же время...

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > mutabor0992 16 ноября 2018, 17:47

      Так это только случаи получившие огласку, ведь всё сознательно скрывается.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +742

      Makaweli > GoldPlayFIFARus9 16 ноября 2018, 20:53

      А ты на Баскова дрочить!

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > GoldPlayFIFARus9 16 ноября 2018, 20:57

      Ответил мне тип, с прической как у телки, с серьгами, в губах. Дятел.

      На Лобова дрочи.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 > Mr Abdullaev 16 ноября 2018, 21:16

      Ответил мне даг, который овец ***т, без презерватива, и целует мужиков, свинья.
      Иди на Лобова дрочи

      0
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > GoldPlayFIFARus9 16 ноября 2018, 22:04

      Не надо оскорблять людей за их национальностиьЗнал прекрасных людей всех национальностей.Просто у горцев грабеж и убийство неверных считалось не только нормальным ,но и достойным делом.А физический труд позором.Не потому что они уроды,а потому что иначе просто было не выжить.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > александр п 16 ноября 2018, 22:14

      Именно, потому что менталитет - уроды.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +3609

      александр п > richi 16 ноября 2018, 22:26

      Нет тысячу лет назад,мы были не лучше,ты хочешь сказать что наши предки были уродами?

      -1
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      Рейтинг: +742

      Makaweli > александр п 16 ноября 2018, 22:50

      Предки richi были уродами!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Makaweli 16 ноября 2018, 22:54

      Ну ты как в детском саде,ещё язык ему покажи.

      -1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Mr Abdullaev 17 ноября 2018, 00:13

      Ты кем себя сам считаешь Дагистанцем или Россиянином?

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > Dellleone 17 ноября 2018, 06:51

      В данной теме Дагестанцем.

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > Mr Abdullaev 17 ноября 2018, 06:54

      Ахах, мы живем ближе к звёздам в горах, мы с гор спускаемся смотреть как тут козлы пасутся подобие тебя.
      Ты кнопочный герой. У тебя в реале духа не хватит мне такое сказать. Это ты здесь такой герой.

      -1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Mr Abdullaev 17 ноября 2018, 15:03

      Ну я думаю что можно закрыть вопрос. Очень удобно считать себя тем и там когда тебе эти выгодно.
      Не справедливо писать что поступление совершил россиянин а медаль сыграл Дагистанец. Лучше вам определиться раз и навсегда, если по новостям про хабуби говорят что он россиянин это еще не значит что простые люди его считают таковым.

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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 16 ноября 2018, 16:08

      Хищные животные(не все) так поступают,когда заболевают бешенством.

      2
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 16 ноября 2018, 15:51

      Таких упырей на месте на решать !!

      2
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