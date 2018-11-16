Дагестанский футболист убил таксиста в Астрахани

В Астрахани футболист из Дагестана совершил убийство. Он стажировался в одном из местных футбольных клубов.

3 ноября молодой человек сел в такси с просьбой подвезти его до посeлка Комсомольский Республики Калмыкия, чтобы после этого пересесть на автобус до Хасавюрта. Во время поездки автомобиль свернул на просeлочную дорогу в сторону села Алгаза Икрянинского района, где подозреваемый несколько раз ударил 78-летнего водителя ножом в область шеи. После он сбросил тело в камыши и скрылся с места преступления на автомобиле потерпевшего.

«В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при тесном взаимодействии следственного управления с УМВД и УФСБ России по Астраханской области в Хасавюрте Республики Дагестан был обнаружен автомобиль потерпевшего, а также в течение 10 суток установлен и задержан 23-летний местный житель», – сообщили в правоохранительных органах.