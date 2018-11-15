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    Клубы АПЛ договорились об использовании VAR со следующего сезона

    Клубы АПЛ достигли принципиальной договоренности о введении системы видеопомощи арбитрам (VAR) в чемпионате Англии с сезона 2019/20.

    На сегодняшнем собрании акционеров клубы получили обновленную информацию о неживых тестах VAR, проводимых лигой и Professional Game Match Officials Limited [орган, ответственный за официальных лиц матча в английском профессиональном футболе] в этом сезоне.

    На собрании тщательно обсуждались основные подробности использования VAR в Кубке Англии и Кубке английской лиги, и других лигах по всему миру.

    Неживая программа тестирования АПЛ останется в силе до конца текущего сезона с постоянным акцентом на те субботние дни, в которые одновременно проводятся несколько матчей.

    Теперь лига официально обратится к ФИФА с просьбой об использовании VAR в следующем сезоне.

    Источник: Официальный сайт АПЛ

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    15.11.2018 18:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +97

      Костефан 16 ноября 2018, 08:00

      Ну вот и все, жеппа...

      0
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      Рейтинг: +2024

      DMитрий 15 ноября 2018, 20:51

      А клубы РПЛ договорились? Хотелось бы отчепятку в заголовке увидеть!

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 15 ноября 2018, 20:21

      Процесс неумолимо пошел.

      3
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 15 ноября 2018, 20:08

      Футбольная справедливость шагает по Европе,надеемся до шагает и до России

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +301

      Konyshev_RW 15 ноября 2018, 19:37

      По моему в Англии эта тема актуальнее, чем в каком-либо еще чемпионате.

      1
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      Рейтинг: +261

      salexeich 15 ноября 2018, 19:27

      Пора вводить систему VAR в чемпионатах всех стран, в том числе России.

      1
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