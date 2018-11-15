Клубы АПЛ договорились об использовании VAR со следующего сезона

Клубы АПЛ достигли принципиальной договоренности о введении системы видеопомощи арбитрам (VAR) в чемпионате Англии с сезона 2019/20.

На сегодняшнем собрании акционеров клубы получили обновленную информацию о неживых тестах VAR, проводимых лигой и Professional Game Match Officials Limited [орган, ответственный за официальных лиц матча в английском профессиональном футболе] в этом сезоне.

На собрании тщательно обсуждались основные подробности использования VAR в Кубке Англии и Кубке английской лиги, и других лигах по всему миру.

Неживая программа тестирования АПЛ останется в силе до конца текущего сезона с постоянным акцентом на те субботние дни, в которые одновременно проводятся несколько матчей.

Теперь лига официально обратится к ФИФА с просьбой об использовании VAR в следующем сезоне.