Гендиректор «Анжи»: «Не исключаю снятия команды, но хотелось бы доиграть до зимы»

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов заявил, что команда может не доиграть до зимнего перерыва в РПЛ и сняться с турнира из-за финансовых проблем.

– Решаются как-то финансовые трудности «Анжи»?

– Нет, к сожалению, наши финансовые проблемы по-прежнему существуют. Пока сложно представить, как мы будем доигрывать до зимней паузы.

– То есть и сборы у вас не запланированы?

– Нет, конечно. А что планировать? Мы пока не понимаем, что будет дальше. 17 ноября будет собираться команда и будем что-то думать. Пока мы не можем даже зарплату платить, о каких сборах вести речь? Мое мнение – с такими проблемами нельзя существовать. Подчеркну: это мое частное мнение – не клуба или его руководства.

– То есть вы допускаете снятие с чемпионата?

– Я этого не исключаю. Но хотелось бы все-таки доиграть до зимы – последний матч у нас 8 декабря, а там уже будем решать.

После 14-ти туров махачкалинцы набрали 13 очков и занимают предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.