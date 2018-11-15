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    Гендиректор «Анжи»: «Не исключаю снятия команды, но хотелось бы доиграть до зимы»

    Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов заявил, что команда может не доиграть до зимнего перерыва в РПЛ и сняться с турнира из-за финансовых проблем.

    – Решаются как-то финансовые трудности «Анжи»?

    – Нет, к сожалению, наши финансовые проблемы по-прежнему существуют. Пока сложно представить, как мы будем доигрывать до зимней паузы.

    – То есть и сборы у вас не запланированы?

    – Нет, конечно. А что планировать? Мы пока не понимаем, что будет дальше. 17 ноября будет собираться команда и будем что-то думать. Пока мы не можем даже зарплату платить, о каких сборах вести речь? Мое мнение – с такими проблемами нельзя существовать. Подчеркну: это мое частное мнение – не клуба или его руководства.

    – То есть вы допускаете снятие с чемпионата?

    – Я этого не исключаю. Но хотелось бы все-таки доиграть до зимы – последний матч у нас 8 декабря, а там уже будем решать.

    После 14-ти туров махачкалинцы набрали 13 очков и занимают предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.11.2018 18:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +459

      77SAM 16 ноября 2018, 00:10

      Мда-а ! Рынок !

      0
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      Рейтинг: +1020

      г.Онега 15 ноября 2018, 21:39

      Анжи в стыках проиграл Енисею и должен был вылетить в ФНЛ но так как Амкар обыграл Тамбов а потом а потом команду ликвидировали Анжи дали путевку в Рпл ,вот такое у нас еда нутре руководство в футболе ,команда проигрывает стыки но ее возращают просто так не дав шанса Тамбову ,по честному было сделать дополнительный стык Анжи-Тамбов но не сделали .

      0
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 15 ноября 2018, 21:14

      А как всё начиналось,как мухи на гомно все туда слетались!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2293

      kvm 15 ноября 2018, 20:26

      скорей бы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 15 ноября 2018, 20:19

      "Дотянем до леса" - сказали друзья.

      2
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      Рейтинг: +3141

      m40 15 ноября 2018, 20:03

      А на хрена вы вообще заявлялись?

      3
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 15 ноября 2018, 19:29

      Интересно, а что сделал сам ген.дир чтобы попытаться спасти Анжи ?

      2
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      Рейтинг: +1607

      koli4ka 15 ноября 2018, 18:44

      нужно вернуть одного этого,ну Это"о,а остальных уволить...

      1
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