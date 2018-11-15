«Спартак» проводит первую тренировку под руководством Кононова

Человека 3-4 надо продать - мешают командной игре и не подходят тактически под игру Кононова. И Федунов не подпускать к команде - и всё наладится
«Спартак» сегодня проводит первую тренировку под руководством нового главного тренера команды Олега Кононова.
Занятие проходит на базе московского клуба в Тарасовке.
Кононов возглавил красно-белых 12 ноября, подписав контракт до конца сезона-2019/20.
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— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 15 ноября 2018 г.
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— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 15 ноября 2018 г.
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— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 15 ноября 2018 г.