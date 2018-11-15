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    «Спартак» проводит первую тренировку под руководством Кононова

    «Спартак» сегодня проводит первую тренировку под руководством нового главного тренера команды Олега Кононова.

    Занятие проходит на базе московского клуба в Тарасовке.

    Кононов возглавил красно-белых 12 ноября, подписав контракт до конца сезона-2019/20.

    Источник: ФК «Спартак»

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    15.11.2018 18:21
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 15 ноября 2018, 21:34

      Человека 3-4 надо продать - мешают командной игре и не подходят тактически под игру Кононова. И Федунов не подпускать к команде - и всё наладится

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 15 ноября 2018, 20:09

      Хорошей подготовки.

      4
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 15 ноября 2018, 19:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      временный тренер... на минутку...

      -6
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 15 ноября 2018, 19:46

      Я что то не понял. Тренером назначили 12-го, а первая тренировка только 15-го? Спартаку не надо спешить наверстывать бездарно растеряные очки? Или у команды настолько огромный гандикап перед остальными соперниками, что можно несколько лишних деньков отдохнуть без всяких сомнений?

      5
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 > oyabun 15 ноября 2018, 21:24

      Назначение обмывали, как раз три дня!

      2
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида 15 ноября 2018, 18:42

      я все глаза просмотрел всматриваясь - где Глушаков)

      12
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > Project Бабангида 15 ноября 2018, 18:49

      А он тренируется по индивидуальной программе написанной гением Рианчо))

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > Бабушка Зильзиля 15 ноября 2018, 18:58

      ага, в испании причем)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > Project Бабангида 15 ноября 2018, 18:58

      с женой бабло пилят)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5072

      Т34 > piligrim1986 15 ноября 2018, 19:18

      Не угадали вы, ребята. Глушаков на даче у Назарова, помогает ему рифму подбирать к новым пасквилям в стихотворной форме. Но, видимо оба форму потеряли, стихоплетство слабое, ни по уму , ни по сердцу, а по народному - ни в зуб ногой.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > Project Бабангида 15 ноября 2018, 19:55

      в Запое

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > Т34 16 ноября 2018, 07:12

      какая глушаку рифма? максимум - лайки ставит)))))

      0
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      Рейтинг: +4906

      алдан2014 15 ноября 2018, 18:39

      Началось...Журналисты,хватит уже фигню писать.Дайте футболистам нормально, спокойно работать.Надоело ваш бред читать

      2
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      Рейтинг: +1607

      koli4ka 15 ноября 2018, 18:35

      проводит...проводит...проводит и что уже в лидерах???

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 15 ноября 2018, 18:26

      Ну и хорошо.
      Так о чём новость то ?

      7
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      Рейтинг: +3886

      lordmrv > Мары 15 ноября 2018, 18:38

      Футболисты все-таки пришли)))

      4
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      Рейтинг: +4906

      алдан2014 > lordmrv 15 ноября 2018, 18:39

      Новость века

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары > lordmrv 15 ноября 2018, 19:28

      Вот это новость.
      Футбол всё таки жив. :-))

      1
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