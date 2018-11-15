Тарасов хочет уменьшить алименты до 50 тысяч. Он считает, что ребенок «жирует»

Это особенно "красит" Тарасова, после его слов: "Мои дети ни чём нуждаться не будут". При минимальной зарплате 1 лям баксов. По минимуму считаю 60 лямов рублей в год, 5 лямов в месяц. на ребёнка 200 т.в месяц. 4% от зарплаты, это много?!?! надо до 2% сократить 100 в месяц. Но только 50 на руки и 50 на счёт до 18 лет. МУЖИК!!! По закону 25% от зарплаты. И это я по минимуму посчитал, у него зарплата выше и + бонусы.
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов подал иск к бывшей жене о снижении ежемесячной суммы алиментов на их девятилетнюю дочь Ангелину до 50 тысяч рублей. Об этом сообщил адвокат Оксаны Тарасовой Сергей Жорин.
«Он думает, что ребенок «жирует». Он хочет уменьшить алименты в четыре раза и платить 100 тысяч в месяц. Причем 50 из них переводить на специальный расчетный счет ребенка, где они будут копиться до 18 лет», – сказал Жорин.
Основное слушание по этому делу назначено на 6 декабря.
Дмитрий и Оксана Тарасовы развелись в 2011 году. За шесть лет футболист задолжал бывшей жене алиментов на сумму 15 миллионов рублей.