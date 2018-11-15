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    Тарасов хочет уменьшить алименты до 50 тысяч. Он считает, что ребенок «жирует»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов подал иск к бывшей жене о снижении ежемесячной суммы алиментов на их девятилетнюю дочь Ангелину до 50 тысяч рублей. Об этом сообщил адвокат Оксаны Тарасовой Сергей Жорин.

    «Он думает, что ребенок «жирует». Он хочет уменьшить алименты в четыре раза и платить 100 тысяч в месяц. Причем 50 из них переводить на специальный расчетный счет ребенка, где они будут копиться до 18 лет», – сказал Жорин.

    Основное слушание по этому делу назначено на 6 декабря.

    Дмитрий и Оксана Тарасовы развелись в 2011 году. За шесть лет футболист задолжал бывшей жене алиментов на сумму 15 миллионов рублей.

    Источник: «Р-Спорт»

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    15.11.2018 14:44
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 16 ноября 2018, 11:58

      Это особенно "красит" Тарасова, после его слов: "Мои дети ни чём нуждаться не будут". При минимальной зарплате 1 лям баксов. По минимуму считаю 60 лямов рублей в год, 5 лямов в месяц. на ребёнка 200 т.в месяц. 4% от зарплаты, это много?!?! надо до 2% сократить 100 в месяц. Но только 50 на руки и 50 на счёт до 18 лет. МУЖИК!!! По закону 25% от зарплаты. И это я по минимуму посчитал, у него зарплата выше и + бонусы.

      0
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      Рейтинг: +106

      DSmoto > Отчаянный Пердун 16 ноября 2018, 13:46

      А чего ты чужие деньги то считаешь? Вопрос не в том сколько денег есть, вопрос в том сколько надо, никто дополнительные подарочно-премиальные отчисления не отменяет. Как-то однобоко на вопрос смотрите.

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 15 ноября 2018, 21:39

      За что этой деревяшке платят такое бабло???? За какие такие заслуги???

      0
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      Рейтинг: +4305

      Zubo 15 ноября 2018, 18:47

      ... обычно все алименты женщины тратят на себя не упуская случая упомянуть какой же "он" подонок...

      6
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 15 ноября 2018, 17:23

      Вы,ребята,вообще охренели,что ли? Ребёнку положено 1/4 от дохода Тарасова и пусть получает. А то, что его бывшая, с этого, что то на себя потратит,то это нормально. По хорошему,она вообще может не работать,т.к. воспитание детей это то же труд. Да ещё какой.. Кто не верит пусть попробует. А куда ему то девать 1.6млн./месяц? На другого ребёнка и другую жену тратить?

      -3
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      Рейтинг: +4984

      neveldomha > за ЦСКА с 1980г 16 ноября 2018, 10:50

      Когда их трое и папаша 5 тыс. алиментов через раз перечисляет, вот это работа. Причем в две смены, потому что хер ты их прокормишь с одной работы. А это чистое ****....во. Поганое и вонючее.

      1
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      Рейтинг: +106

      DSmoto > за ЦСКА с 1980г 16 ноября 2018, 13:39

      Back to USSR

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 15 ноября 2018, 17:04

      Двести тысяч это даже не четверть его зарплаты. Так что со стороны тараскина это жлобство

      3
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 15 ноября 2018, 16:49

      То есть сейчас 400 тысяч в месяц платит) Нормальные такие аллименты....
      В свое время по 800р давали в месяц...

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 15 ноября 2018, 16:23

      Новость ни о чём.
      Нам бы их проблемы.

      3
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      Рейтинг: +106

      DSmoto 15 ноября 2018, 15:44

      это она сейчас что 400к на ребенка получает ? Вы там совсем ах...ли что-ли ? 50к с лихвой хватит на ребенка, все остальное чрезмерная роскошь.

      6
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      Рейтинг: +3141

      m40 15 ноября 2018, 15:34

      С одной стороны он вроде как подлец. Но с другой стороны тоже прав, что не хочет башлять бывшей жене на беззаботную жизнь. Жена эти деньги больше тратит на себя. Дитю 50к более чем хватит. По нормальному схема со счетом ребенка выглядит здраво. Надо переводить их туда и так, чтобы жена не могла их снимать на свое усмотрение

      12
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 15 ноября 2018, 15:32

      Это уж вообще как то как минимум не по мужски при такой зарплате шесть лет не платить алиментов .

      4
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