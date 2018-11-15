Тарасов хочет уменьшить алименты до 50 тысяч. Он считает, что ребенок «жирует»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов подал иск к бывшей жене о снижении ежемесячной суммы алиментов на их девятилетнюю дочь Ангелину до 50 тысяч рублей. Об этом сообщил адвокат Оксаны Тарасовой Сергей Жорин.

«Он думает, что ребенок «жирует». Он хочет уменьшить алименты в четыре раза и платить 100 тысяч в месяц. Причем 50 из них переводить на специальный расчетный счет ребенка, где они будут копиться до 18 лет», – сказал Жорин.

Основное слушание по этому делу назначено на 6 декабря.

Дмитрий и Оксана Тарасовы развелись в 2011 году. За шесть лет футболист задолжал бывшей жене алиментов на сумму 15 миллионов рублей.