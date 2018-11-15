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    В «Барселоне» недовольны Дембеле и хотят продать его зимой

    «Барселона» все больше склоняется к продаже нападающего Усмане Дембеле.

    Многие члены руководства и некоторые ведущие футболисты клуба огорчены из-за его плохого хронометража и недисциплинированности.

    В настоящее время все большее количество директоров каталонцев хотят, чтобы форвард покинул команду.

    «Барселона» будет стремиться продать Дембеле в январе, если он не изменит свое нынешнее отношение.

    При этом посредники каталонцев заверили совет директоров клуба, что них не будет проблем с поиском покупателя на французского игрока, несмотря на его проблемы в этом сезоне.

    Источник: Tribalfootball

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    15.11.2018 14:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2024

      DMитрий 15 ноября 2018, 21:05

      Давайте быть более точными: Месси не доволен.

      0
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      Рейтинг: +1387

      Fin035 15 ноября 2018, 19:49

      Думаю это в своем роде ультиматум от Дембеле Барселоне! Как он будет показывать хорошую игру, если он просиживает зад на лавке! После таких заседаний теряется игровая практика и опыт! Для чего тогда его за такие деньги покупали, если он не в основном составе, непонятно! Тоже самое можно сказать про Коутиньо,играет через раз! Столько молодых талантливых игроков сидят на лавке, не считая Малкома! Надо наигрывать молодежь, а они все сидят и сидят! Вальверде не тянет Барсу и это видно не вооруженным глазом! Проигрывать Бетису, позор....!

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 ноября 2018, 16:32

      Чушь. Раньше лета не продадут, это 100%. А так, уже не раз руководство говорило, что продавать его не собирается.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 15 ноября 2018, 16:15

      Давно пора. Прогресса ноль...

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 15 ноября 2018, 14:56

      какие у него проблемы в этом сезоне? что за дебильная статейка?

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