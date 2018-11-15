В «Барселоне» недовольны Дембеле и хотят продать его зимой

«Барселона» все больше склоняется к продаже нападающего Усмане Дембеле.

Многие члены руководства и некоторые ведущие футболисты клуба огорчены из-за его плохого хронометража и недисциплинированности.

В настоящее время все большее количество директоров каталонцев хотят, чтобы форвард покинул команду.

«Барселона» будет стремиться продать Дембеле в январе, если он не изменит свое нынешнее отношение.

При этом посредники каталонцев заверили совет директоров клуба, что них не будет проблем с поиском покупателя на французского игрока, несмотря на его проблемы в этом сезоне.