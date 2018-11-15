Аджоев: «По сумме за Кононова со «Спартаком» не торговались. Сразу договорились о компенсации»

Какая может быть тайна -- все команды предоставляют финансовый отчёт -- скоро и без тебя всё всплывёт !!!
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал, как проходили переговоры со «Спартаком» по главному тренеру Олегу Кононову.
Специалист возглавил москвичей 12 ноября. По информации СМИ, «Спартак» заплатил тулякам за разрыв контракта с Кононовым 500 тысяч евро.
– Сколько раундов переговоров было между «Арсеналом» и «Спартаком»?
– Один раз встретились, а дальше всe было на уровне юристов. По сумме не торговались, сразу договорились о компенсации. Сумму не раскрою: коммерческая тайна.
– Если дело не в деньгах, почему всe так затянулось?
– Не могу сказать, не наша вина.
– «Спартак» тянул?
– Скорее всего. У них игры были. Получилось так, как они хотели.
– Когда всe решилось окончательно?
– Перед официальным объявлением. Можно сколько угодно договариваться, но я считаю так: есть официальное объявление – значит всe решено. А все эти разговоры...
– И всe-таки. Когда ударили по рукам со «Спартаком»?
– После их игры с «Уфой».
– То, что Кононов мог не поехать в Грозный, тоже слухи?
– Нет, это правда. Точных деталей не знаю, но «Спартак» снова звал его на переговоры. Сказал ему: «Арсенал» – твоя команда, ты должен ехать».