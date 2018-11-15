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    Аджоев: «По сумме за Кононова со «Спартаком» не торговались. Сразу договорились о компенсации»

    Президент «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал, как проходили переговоры со «Спартаком» по главному тренеру Олегу Кононову.

    Специалист возглавил москвичей 12 ноября. По информации СМИ, «Спартак» заплатил тулякам за разрыв контракта с Кононовым 500 тысяч евро.

    – Сколько раундов переговоров было между «Арсеналом» и «Спартаком»?

    – Один раз встретились, а дальше всe было на уровне юристов. По сумме не торговались, сразу договорились о компенсации. Сумму не раскрою: коммерческая тайна.

    – Если дело не в деньгах, почему всe так затянулось?

    – Не могу сказать, не наша вина.

    – «Спартак» тянул?

    – Скорее всего. У них игры были. Получилось так, как они хотели.

    – Когда всe решилось окончательно?

    – Перед официальным объявлением. Можно сколько угодно договариваться, но я считаю так: есть официальное объявление – значит всe решено. А все эти разговоры...

    – И всe-таки. Когда ударили по рукам со «Спартаком»?

    – После их игры с «Уфой».

    – То, что Кононов мог не поехать в Грозный, тоже слухи?

    – Нет, это правда. Точных деталей не знаю, но «Спартак» снова звал его на переговоры. Сказал ему: «Арсенал» – твоя команда, ты должен ехать».

    Источник: «Чемпионат»

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    15.11.2018 13:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 15 ноября 2018, 15:22

      Какая может быть тайна -- все команды предоставляют финансовый отчёт -- скоро и без тебя всё всплывёт !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +150

      Dimasax74 15 ноября 2018, 14:11

      Бред

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 15 ноября 2018, 14:11

      Когда речь идет о куче денег, за чемодан, в котором принесли эту кучу, не торгуются.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7396

      Старикан 15 ноября 2018, 14:07

      Ну и о чём эта статья!

      1
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