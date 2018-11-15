Аджоев: «По сумме за Кононова со «Спартаком» не торговались. Сразу договорились о компенсации»

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал, как проходили переговоры со «Спартаком» по главному тренеру Олегу Кононову.

Специалист возглавил москвичей 12 ноября. По информации СМИ, «Спартак» заплатил тулякам за разрыв контракта с Кононовым 500 тысяч евро.

– Сколько раундов переговоров было между «Арсеналом» и «Спартаком»?

– Один раз встретились, а дальше всe было на уровне юристов. По сумме не торговались, сразу договорились о компенсации. Сумму не раскрою: коммерческая тайна.

– Если дело не в деньгах, почему всe так затянулось?

– Не могу сказать, не наша вина.

– «Спартак» тянул?

– Скорее всего. У них игры были. Получилось так, как они хотели.

– Когда всe решилось окончательно?

– Перед официальным объявлением. Можно сколько угодно договариваться, но я считаю так: есть официальное объявление – значит всe решено. А все эти разговоры...

– И всe-таки. Когда ударили по рукам со «Спартаком»?

– После их игры с «Уфой».

– То, что Кононов мог не поехать в Грозный, тоже слухи?

– Нет, это правда. Точных деталей не знаю, но «Спартак» снова звал его на переговоры. Сказал ему: «Арсенал» – твоя команда, ты должен ехать».