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    Массажист «Балтики» греет воду для мытья футболистов кипятильником в бочке

    Массажист футбольного клуба «Балтика» Сергей Озерян рассказал о том, как он греет воду для футболистов.

    «Эту воду я готовлю для помывки команды. Вот кипятильник, я ее нагрел. Вода в двухсотлитровой бочке греется сутки. Чтобы воду смешать, я беру гриф со штанги и мешаю. Вот таким вот способом – как бабушка варенье в 19-м веке когда-то варила. Вот я помешал: холодная вода поднялась вверх, а горячая опустилась вниз.

    Скоро будет зима. Ни отопления, ни горячей воды по-прежнему у команды «Балтика» нет уже два месяца, а руководство говорит, что у нас все хорошо», – рассказал Озерян.

    В текущем сезоне после 22 туров первенства ФНЛ «Балтика» набрала 22 очка и находится на 17-м месте в турнирной таблице.

    Источник: Youtube

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    15.11.2018 09:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +67857

      portero 16 ноября 2018, 15:22

      бойлер купить мозга нет, только премии в миллион руководство себе выписывать умеет.... похоже на ложь

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      ильиных 15 ноября 2018, 14:42

      Пол России так живут, не нравится иди на другую работу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Михаил987 15 ноября 2018, 13:22

      Коротко об уровне Калининградского футбола,новый стадион от ЧМ стоит за несколько млрд. рублей.А воды помыться нет ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 15 ноября 2018, 12:30

      Суровые массажисты в клубе !)
      А если честно, печальная ситуация .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67857

      portero > acer2003 16 ноября 2018, 15:21

      да руководство миллионы премию себе выписываети получает .
      и как в Анжи всё плачут что денег нет..
      пришлите еще мы эти уже освоили

      7
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    • ...
      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 15 ноября 2018, 11:54

      А как-же зарплаты футболеров по 900 000 рублей? За такие деньги 2 раза в день в сауне с тайским массажем можно оттопыриться.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 15 ноября 2018, 10:32

      верится с трудом чтобы бабушка варила грифом от штанги варенье-это юмор.но бочка и кипятильник совсем не смешно

      0
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