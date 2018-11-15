Массажист «Балтики» греет воду для мытья футболистов кипятильником в бочке

Массажист футбольного клуба «Балтика» Сергей Озерян рассказал о том, как он греет воду для футболистов.

«Эту воду я готовлю для помывки команды. Вот кипятильник, я ее нагрел. Вода в двухсотлитровой бочке греется сутки. Чтобы воду смешать, я беру гриф со штанги и мешаю. Вот таким вот способом – как бабушка варенье в 19-м веке когда-то варила. Вот я помешал: холодная вода поднялась вверх, а горячая опустилась вниз.

Скоро будет зима. Ни отопления, ни горячей воды по-прежнему у команды «Балтика» нет уже два месяца, а руководство говорит, что у нас все хорошо», – рассказал Озерян.

В текущем сезоне после 22 туров первенства ФНЛ «Балтика» набрала 22 очка и находится на 17-м месте в турнирной таблице.