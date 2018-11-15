Адвокат жены Глушакова: «По всей видимости, на мировую Денис и Дарья не пойдут»

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой, прокомментировал ход бракоразводного процесса его клиентки с Денисом Глушаковым. Дело рассматривалось накануне в Никулинском районном суде Москвы.

– Отложили рассмотрение дела, потому что органы опеки должны обследовать местонахождение родителей.

У Дарьи все в порядке с условиями. У Дениса пока не проверяли. Это нужно для определения дальнейшего местожительства дочерей.

– Когда пройдет новое заседание?

– 13 декабря.

– На мировую стороны не пойдут?

– По всей видимости, нет.