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    Адвокат жены Глушакова: «По всей видимости, на мировую Денис и Дарья не пойдут»

    Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой, прокомментировал ход бракоразводного процесса его клиентки с Денисом Глушаковым. Дело рассматривалось накануне в Никулинском районном суде Москвы.

    – Отложили рассмотрение дела, потому что органы опеки должны обследовать местонахождение родителей.

    У Дарьи все в порядке с условиями. У Дениса пока не проверяли. Это нужно для определения дальнейшего местожительства дочерей.

    Когда пройдет новое заседание?

    – 13 декабря.

    На мировую стороны не пойдут?

    – По всей видимости, нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.11.2018 06:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3795

      serppion 15 ноября 2018, 15:28

      Бомбардир, а что новенького у Ольги Бузовой?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +677

      vodomut 15 ноября 2018, 09:39

      пусть платит кобель

      1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 > vodomut 15 ноября 2018, 10:47

      Вот тут, как бы мы не относились к Глушаку по футбольным делам, не наше дело. И, кто кобель, а кто ***** пусть они сами определяются. Похоже, что у обоих рыло в пуху, друг друга стоят.

      2
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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 > Т34 15 ноября 2018, 11:22

      А что ты хочешь: "Папа, мама, я - спортивная семья". (((

      1
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