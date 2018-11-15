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    Отец Еременко: «Понятно, что Роман переживал из-за отношения фанатов. Но с этим нужно справляться, это жизнь»

    Алексей Еременко, отец полузащитника «Спартака» Романа Еременко, рассказал о том, как игрок справлялся с давлением со стороны болельщиков.

    Болельщики и ЦСКА, и «Спартака» не раз устраивали обструкцию Роману после его возвращения в строй. Как он справился давлением?

    – Да все нормально прошло. Это же футбол – люди разные, фанаты эмоциональные. Каждый имеет право на свою точку зрения. Рома сам выбрал эту профессию, поэтому понимал, что и такое не исключено. Тут когда побеждаешь, то ты на коне, когда терпишь поражение – тебя сразу смешивают сами знаете с чем. Игрок – публичное лицо и должен психологически быть готов к прессингу трибун. Так что ничего страшного в нем не вижу.

    – Но Роман наверняка переживал из-за отношения фанатов к нему?

    – Понятно, что переживал, он же человек. Но с этим нужно справляться, это жизнь. Ему нужно думать о семье, о трех детях – кто их кормить будет? Болельщики?

    Еременко был на два года отстранен от футбола на два года за нарушение антидопинговых правил.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.11.2018 00:39
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +307

      shpilman 15 ноября 2018, 21:21

      Дениска помог Роману, взял так сказать весь удар на себя)))

      0
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      Рейтинг: +418

      Ollegator 15 ноября 2018, 12:16

      Честно говоря не припомню, чтобы фанаты Спартака ему обструкцию устраивали. Гонево очередное журналистское.
      Сравнить, что сейчас с №8 - Романа вообще тепло приняли.

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 15 ноября 2018, 11:55

      Такой длительный перерыв не мог не сказаться на его игре. Сейчас ему надо отбросить его прошлое и начать новую футбольную жизнь. Все зависит от него самого.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 ноября 2018, 08:44

      А, что же болельщики не видят, что Р.Еременко предал одну команду, то
      может так же предать и другую, нет такой гарантии.

      1
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      Рейтинг: -41

      shmatkovilya 15 ноября 2018, 03:49

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://ocn.pt/WW8P

      0
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      Рейтинг: +1496

      Frankfurt Am Main 15 ноября 2018, 01:46

      Рома не обращай внимания на тех кто завидуют просто делай своё дело и наслаждайся футболом

      1
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      Рейтинг: +715

      Mario84 15 ноября 2018, 01:15

      Знаете, у меня тоже дети и я никогда не поставлю под сомнение их будущее и настоящее. А он это сделал пару лет назад, делаем вывод, что эгоист он и думает о себе в первую очередь. Да и в Спартак он пошёл только за деньгами.

      4
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      Рейтинг: +966

      Харченко 15 ноября 2018, 00:43

      А чего он ожидал?
      Да еще и забивает в свои ворота.

      4
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