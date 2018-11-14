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    Мамаев – о тюрьме: «Опыт колоссальный. Многое понял»

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал о жизни в СИЗО.

    – Есть в тюрьме что-то хорошее?

    – Да все хорошее по большому счету. Опыт колоссальный. На воле спешишь, времени задуматься, побыть наедине с собой, себя послушать нет совсем. А тут этого хватает с лихвой.

    Многое понял. Что именно? Это скорее личные глубокие переживания, о них не хочется говорить. Еще идет процесс осознания.

    – То есть тюрьмы еще не достаточно?

    – Вполне достаточно! Готов хоть прямо сейчас как есть – в резиновых тапочках и майке на волю. Но это не нам решать.

    Очень соскучился по семье, особенно детям. Так хочется их обнять! Держал бы в объятиях и не отпускал. На воле мы своего счастья не понимаем и многого не ценим.

    Мамаев был арестован в октябре. Его обвиняют по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: «Московский комсомолец»

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    14.11.2018 20:09
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +67857

      portero 15 ноября 2018, 17:30

      да вполне верится , понял что чинуш бить нельзя... будет плохо . ну и условняк рюкзаком будет висеть.

      2
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 15 ноября 2018, 10:19

      Хорошо Павел если этот опыт окажется у тебя последним.

      5
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      Рейтинг: +1387

      Fin035 15 ноября 2018, 06:00

      Сделайте нашим игрокам достойную зарплату, которую они реально заслуживают и сразу же все мажоры спустятся с небес и наконец то поймут, что выше денег есть что то и другое в жизни!

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 15 ноября 2018, 04:19

      да похер ему и насрать на всех...гундит то что ему подсказывает адвокат.Вспомните что они делали после своих в ы е бо но в-новые в ы е б о ны.

      1
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      Рейтинг: -41

      shmatkovilya 15 ноября 2018, 03:47

      Хотел избавиться от жира на боках и на животе. В остальном мне все нравилось. Раньше регулярно занимался в зале, но теперь времени нет, жена все чаще упрекала о появившимся пузе. Я решил заказать пояс, и заодно узнать, проверить его эффективность. Все намного лучше чем я ошидал. следуя инструкциям я привел свое тело в порядок ---- https://nnna.ru/poes

      -2
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      Рейтинг: -5

      Govy 15 ноября 2018, 00:47

      Общество злобных дегенератов.....Кокорин и Мамаев выйдут и будут играть.....а вы желчью исходить.....ущербные

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 15 ноября 2018, 00:45

      ВЫЙДЕТ ОПЫТНЫМ.

      2
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      Рейтинг: +4290

      mutabor0992 15 ноября 2018, 00:32

      Так быстро понял паштет???Не верю!

      1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 15 ноября 2018, 00:03

      Предлагаю всех наших футболёров пропустить через Бутырку! Играть и тренироваться будут как заведённые! Вся дурь из башки махом выйдет!

      5
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      Рейтинг: +4290

      mutabor0992 > Fan Loko mik 15 ноября 2018, 00:34

      Да уж лучше сразу,как сборную Германии перед чм 14...Напомнить куда их на экскурсию свозили?

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 15 ноября 2018, 00:01

      А ведь всего то месяц человек сидит, а уже какой УМНЫЙ!

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