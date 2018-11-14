В камере Мамаева появился иконостас

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В камере полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в СИЗО «Бутырка» появился иконостас. По словам игрока, он был сделан его сокамерником Константином.
«Костя сделал из большого листа картона. Иконки в храме «Бутырки» нам дали. Нас выводили туда несколько раз, мы даже смогли причаститься», – сказал Мамаев.
Футболист подчеркнул, что не имеет никаких претензий и вопросов касательно условий содержания.
«Солнышка только не хватает, и хочется на небо любоваться. В прогулочном дворике крыша, так что только с края голубая полоска видна», – добавил полузащитник.
В октябре Мамаев был арестован на срок до 8 декабря. Его обвиняют по статьям «Побои» и «Хулиганство».