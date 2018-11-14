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    В камере Мамаева появился иконостас

    В камере полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в СИЗО «Бутырка» появился иконостас. По словам игрока, он был сделан его сокамерником Константином.

    «Костя сделал из большого листа картона. Иконки в храме «Бутырки» нам дали. Нас выводили туда несколько раз, мы даже смогли причаститься», – сказал Мамаев.

    Футболист подчеркнул, что не имеет никаких претензий и вопросов касательно условий содержания.

    «Солнышка только не хватает, и хочется на небо любоваться. В прогулочном дворике крыша, так что только с края голубая полоска видна», – добавил полузащитник.

    В октябре Мамаев был арестован на срок до 8 декабря. Его обвиняют по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: «Московский комсомолец»

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    14.11.2018 18:30
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    Комментарии28
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      Рейтинг: -41

      shmatkovilya 15 ноября 2018, 03:50

      нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://ocn.pt/WW8P

      -1
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      Рейтинг: -5

      Govy 15 ноября 2018, 00:09

      Ваши комментарии характеризуют современное общество-маленьких злобных жёлтых карликов...от сумы и тюрьмы не зарекайся.....вам и иконы там без надобности.

      -1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 14 ноября 2018, 23:45

      А если бы сокамерником был бы не Константин, а допустим - Муслим? Религию бы поменял?
      Бил-то он не Бога, зачем у Бога прощения просит?

      2
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      Рейтинг: +621

      Кирпичный 14 ноября 2018, 22:55

      А у меня кот в углу нассал.

      0
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      Рейтинг: +209

      Горький565 14 ноября 2018, 21:43

      Может почаще о Боге будет думать.

      0
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      Рейтинг: +7396

      Старикан 14 ноября 2018, 21:18

      Глядишь и сам тапочки шить научится...какая никакая, а профессия...

      5
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Старикан 15 ноября 2018, 16:12

      Скорее приносить тапочки :)))

      0
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      Рейтинг: +7396

      Старикан > la verdad 15 ноября 2018, 16:25

      ...а потом и гадить в них))

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      Рейтинг: +101251

      zigbert 14 ноября 2018, 20:12

      Есть теперь где замолить грехи.

      4
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      Рейтинг: +2024

      DMитрий 14 ноября 2018, 20:02

      В камере полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в СИЗО «Бутырка» появился иконостас. По словам игрока, он был сделан его сокамерником Константином. На нём он изобразил друга Мамаева, по которому Павел очень скучает.

      1
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      Рейтинг: +12162

      BRO_football 14 ноября 2018, 19:29

      Сначала иконостас, а потом начнётся:
      Отпусти мне батюшка грехи
      Знаю у меня их очень много
      Выслушай прошу и помоги
      Ведь хочу покаяться пред богом

      3
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 14 ноября 2018, 19:25

      Там быстро учат Родину любить.

      1
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