В камере Мамаева появился иконостас

В камере полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в СИЗО «Бутырка» появился иконостас. По словам игрока, он был сделан его сокамерником Константином.

«Костя сделал из большого листа картона. Иконки в храме «Бутырки» нам дали. Нас выводили туда несколько раз, мы даже смогли причаститься», – сказал Мамаев.

Футболист подчеркнул, что не имеет никаких претензий и вопросов касательно условий содержания.

«Солнышка только не хватает, и хочется на небо любоваться. В прогулочном дворике крыша, так что только с края голубая полоска видна», – добавил полузащитник.

В октябре Мамаев был арестован на срок до 8 декабря. Его обвиняют по статьям «Побои» и «Хулиганство».