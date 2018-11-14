Football Leaks: ФИФА может запретить «Челси» подписывать игроков два года за нарушения при переходе молодых игроков

«Челси» может понести наказание в виде запрета на переходы футболистов в течение четырех трансферных окон.

ФИФА может применить санкции к лондонскому клубу из-за нарушения им правил подписания молодых игроков, сообщает L'Équipe со ссылкой на материалы Football Leaks.

В настоящее время ФИФА ведет расследование по 19-ти трансферам «Челси». В 14-ти случаях сделки были заключены с несовершеннолетними футболистами. В частности, речь идет о подписании полузащитника Бертрана Траоре. Формально контракт с буркинийцем был подписан в 2014 году, когда футболисту исполнилось 18 лет. Но в реальности он присоединился к клубу намного раньше. Например, он выступал за юношескую команду «Челси», когда ему было 16 лет.

В ФИФА посчитали, что «Челси» намеренно скрыл данную информацию.