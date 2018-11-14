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    Football Leaks: ФИФА может запретить «Челси» подписывать игроков два года за нарушения при переходе молодых игроков

    «Челси» может понести наказание в виде запрета на переходы футболистов в течение четырех трансферных окон.

    ФИФА может применить санкции к лондонскому клубу из-за нарушения им правил подписания молодых игроков, сообщает L'Équipe со ссылкой на материалы Football Leaks.

    В настоящее время ФИФА ведет расследование по 19-ти трансферам «Челси». В 14-ти случаях сделки были заключены с несовершеннолетними футболистами. В частности, речь идет о подписании полузащитника Бертрана Траоре. Формально контракт с буркинийцем был подписан в 2014 году, когда футболисту исполнилось 18 лет. Но в реальности он присоединился к клубу намного раньше. Например, он выступал за юношескую команду «Челси», когда ему было 16 лет.

    В ФИФА посчитали, что «Челси» намеренно скрыл данную информацию.

    Источник: L'Équipe

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    14.11.2018 16:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3545

      momwig_ 14 ноября 2018, 17:14

      Ну какие санкции?! Все так делают - пару лет в рабстве, зато потом (которые выживают на плантациях) хорошо зарабатывают.

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