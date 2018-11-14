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    Почти все тренеры РПЛ выступили за внедрение VAR

    Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов заявил, что практически все тренеры клубов РПЛ высказались за внедрение в чемпионате России со следующего сезона системы видеопомощи арбитрам (VAR).

    В понедельник главные тренеры и руководители команд Премьер-лиги впервые в истории встретились с руководством РПЛ и высказали свои замечания и предложения, которые будут учтены лигой.

    «Вопрос по VAR был поднят потому, чтобы услышать мнение тренеров, для этого их собрали. Практически все тренеры за введение. А как это все будет происходить – это второй вопрос, этим заниматься будет РФС.

    Нам предоставили схему, как она будет устанавливаться, кто ее будет оплачивать. Наш стадион для этого готов. Теперь ее надо только купить и установить, но это уже не наши вопросы, а РФС», – сказал Шикунов.

    В конце июля и. о. президента РФС Александр Алаев сообщил, что в сезоне-2018/19 VAR будет использоваться на полуфинальных и финальном матчах Кубка России и стыковых играх за право играть в РПЛ.

    Источник: ТАСС

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    14.11.2018 13:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 14 ноября 2018, 20:39

      Отличная новость, теперь еще бы судьи на эту подлянку для них согласились!

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 14 ноября 2018, 19:17

      ПОЧТИ!!!!!!!!!!!!!!! А кто против? Огласите!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > 14 ноября 2018, 19:58

      Теперь ее надо только купить и установить, но это уже не наши вопросы, а РФС», – сказал Шикунов. Так что Анжи покупать ничего не придется! Дело не в деньгах клубов!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 14 ноября 2018, 16:10

      Давно пора VAR использовать!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 14 ноября 2018, 15:21

      Как теперь будут подсвистывать ЦСКА и Зениту

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4356

      Yurok161 14 ноября 2018, 14:35

      Если наши судьи один эпизод трактуют по разному,то смысл от этого VAR?Деньги на ветер.Судей лучше бы поменяли.

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 14 ноября 2018, 14:22

      и я за ! обеими руками))

      2
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 14 ноября 2018, 14:20

      Почти - это не точно. Надо говорить: Все, кроме Ганчарэнка

      0
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