Почти все тренеры РПЛ выступили за внедрение VAR

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов заявил, что практически все тренеры клубов РПЛ высказались за внедрение в чемпионате России со следующего сезона системы видеопомощи арбитрам (VAR).

В понедельник главные тренеры и руководители команд Премьер-лиги впервые в истории встретились с руководством РПЛ и высказали свои замечания и предложения, которые будут учтены лигой.

«Вопрос по VAR был поднят потому, чтобы услышать мнение тренеров, для этого их собрали. Практически все тренеры за введение. А как это все будет происходить – это второй вопрос, этим заниматься будет РФС.

Нам предоставили схему, как она будет устанавливаться, кто ее будет оплачивать. Наш стадион для этого готов. Теперь ее надо только купить и установить, но это уже не наши вопросы, а РФС», – сказал Шикунов.

В конце июля и. о. президента РФС Александр Алаев сообщил, что в сезоне-2018/19 VAR будет использоваться на полуфинальных и финальном матчах Кубка России и стыковых играх за право играть в РПЛ.