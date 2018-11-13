Адвокат Кокорина: «Мы предоставили все необходимые документы, чтобы Александра выпустили из СИЗО»

Ранее «Бомбардир» писал, что защитник нападающего «Зенита» Александра Кокорина Олег Попов обратился в Мосгорсуд с прошением освободить игрока из-под стражи. Сам Попов рассказал подробности процедуры кассации.

«Мы рассчитываем на любую другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Наша сторона предоставила суду все необходимые документы и для перевода на домашний арест, и для освобождения из-под стражи под подписку о невыезде – показали, что у Александра есть квартира в Москве, и для того, чтобы Кокорина отпустили под залог», – сообщил адвокат.

На настоящий момент Кокорин должен пробыть в СИЗО как минимум до 8 декабря.