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    Адвокат Кокорина: «Мы предоставили все необходимые документы, чтобы Александра выпустили из СИЗО»

    Ранее «Бомбардир» писал, что защитник нападающего «Зенита» Александра Кокорина Олег Попов обратился в Мосгорсуд с прошением освободить игрока из-под стражи. Сам Попов рассказал подробности процедуры кассации.

    «Мы рассчитываем на любую другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

    Наша сторона предоставила суду все необходимые документы и для перевода на домашний арест, и для освобождения из-под стражи под подписку о невыезде – показали, что у Александра есть квартира в Москве, и для того, чтобы Кокорина отпустили под залог», – сообщил адвокат.

    На настоящий момент Кокорин должен пробыть в СИЗО как минимум до 8 декабря.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.11.2018 21:23
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    Комментарии63
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      Рейтинг: +157

      Azraeil 14 ноября 2018, 13:28

      Пусть еще посидит

      6
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      Рейтинг: +596

      zenitforever2015 14 ноября 2018, 12:32

      Олег Попов....... Цирк уехал, клоуны остались!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 14 ноября 2018, 09:29

      Орлов сказал же что их уже ничего не спасёт от реального срока, пару лет точно отхватят

      -1
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      Рейтинг: +799

      амани 14 ноября 2018, 02:42

      Рамзан обещал забрать обоих в Ахмат, у него не забалуешь......через год за сборную бегать будут как никогда!

      1
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      Рейтинг: +70

      svasiliy 14 ноября 2018, 00:11

      Горбатого могила исправит.
      Пьянка - просил прощения.
      Стрельба на свадьбе - сошло на нет.
      Теперь драка.
      Если откупится то не факт что через месяц ещё что-то не выкинет.

      1
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 13 ноября 2018, 23:25

      Вчера или позавчера была статья на бомбардире от Г. Орлова: - Следователь сказал, что они сядут в любом случае.
      А как юрист по диплому скажу - Если намерения следствия посадить, то они ни за какие ковришки, деньжата, золото и т.п. не выйдут на свободу до суда.
      Но если и Орлов сказал, что они сядут, то значит они сядут.
      Лично по работе обсуждал с коллегами этот случай . Все сказали - В Ростове за такое - Пять лет общего режима и это минимум!
      (Не злорадствую,не стебусь, но как есть, так и говорю)

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      Рейтинг: +11581

      alex1951 13 ноября 2018, 23:19

      Адвокат отрабатывает.Понятно.
      Ладушки. Выпустят Коко. А болезнь то не излечили.
      Откудова у этой ,,сладкой парочки,, косяки?
      Правильно - от алкахи ,причем не в первый раз.
      Значитса шо? А то шо их лечить надо ! Со всеми вытекающими. Профилактории....торпеды.....всякие настои....чтобы рвало!
      А то нажрутся ,как свиньи, и начинают шоу устраивать....Короче лечить.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 13 ноября 2018, 23:08

      Бомжи какая вам разница где он сидит? Выдумаете раз его выпустят он будет играть? Он даже в спорт зал из дома выйти не сможет! А за зину он не сыграет минимум до конца процесса. Так что пусть сидит перевоспитывается )))

      -1
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      Рейтинг: +2187

      Bozigit 13 ноября 2018, 22:42

      Нужно отпустить под залог

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      Рейтинг: -1

      koppos 13 ноября 2018, 22:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я сайт нашел, king-ball.ru работают с 2013 года за прошлые две недели с БК вывел две котлеты купюрами по 5к. Советую всем кто ищет в сети нормальных капперов. Знаете сколько я раз обжегся в поисках адекватных прогнозистов...? Этих советую! Если бы мне их кто то посоветовал как я вам, хотя бы годик назад. Сейчас бы уже на майбахе ездил. Всем Добра и горы денег!

      -5
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