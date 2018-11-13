Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Аджоев: «Кононов попросил отпустить его в «Спартак». Смысла ставить палки в колеса или уговаривать остаться не было»

    Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал, что сразу согласился отпустить бывшего главного тренера тульской команды Олега Кононова в «Спартак».

    52-летний специалист возглавил московский клуб 12 ноября, подписав контракт до конца сезона-2019/20. В «Арсенал» Кононов пришел летом этого года.

    «Когда узнал, что Кононов стал вести переговоры со «Спартаком»? Стоит отдать должное Олегу Георгиевичу, который сам пришел и рассказал, что руководство «Спартака» предложило ему возглавить команду.

    Кононов попросил его отпустить. Смысла ставить палки в колеса или уговаривать остаться, на мой взгляд, не было. «Спартак» – это величина, один из самых популярных клубов страны, команда, которая регулярно играет в еврокубках.

    После нашего разговора начался процесс переговоров между клубами и поиск нового тренерского штаба», – сказал Аджоев.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.11.2018 18:59
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2889

      nemolod 13 ноября 2018, 22:44

      Наверняка предложили хорошую компенсацию,что всех сторон устроило!
      А на будущее,нужно в контракты с тренером вносить соответствующий пункт ,чтобы тренеры не могли,подобно молодым специалистам, сбегать в разгар сезона до зимнего перерыва!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 13 ноября 2018, 21:34

      Однако болельщики Арсенала не чувствуют эйфории от мужских поступков двух фигур, не по мужски это как к команде, так и к болельщикам Арсенала, не по мужски

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 13 ноября 2018, 20:41

      Хорошо, когда такие вопросы решаются по-человечески, с пониманием и согласием обоих сторон. Все цивилизованно без скандалов и упреков. Успехов Гураму Аджоеву и Олегу Кононову в их деятельности!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1287

      Sky Spartak 13 ноября 2018, 20:28

      Молодец !!! С пониманием отнёсся...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 13 ноября 2018, 19:11

      Спасибо Гураму, что не стал создавать препоны Кононову по достижению его мечты.У каждого человека есть мечта.Так выпьем же за то, чтобы мечты сбывались почаще.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > klifS 13 ноября 2018, 21:15

      Бульк !

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 