Аджоев: «Кононов попросил отпустить его в «Спартак». Смысла ставить палки в колеса или уговаривать остаться не было»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал, что сразу согласился отпустить бывшего главного тренера тульской команды Олега Кононова в «Спартак».

52-летний специалист возглавил московский клуб 12 ноября, подписав контракт до конца сезона-2019/20. В «Арсенал» Кононов пришел летом этого года.

«Когда узнал, что Кононов стал вести переговоры со «Спартаком»? Стоит отдать должное Олегу Георгиевичу, который сам пришел и рассказал, что руководство «Спартака» предложило ему возглавить команду.

Кононов попросил его отпустить. Смысла ставить палки в колеса или уговаривать остаться, на мой взгляд, не было. «Спартак» – это величина, один из самых популярных клубов страны, команда, которая регулярно играет в еврокубках.

После нашего разговора начался процесс переговоров между клубами и поиск нового тренерского штаба», – сказал Аджоев.