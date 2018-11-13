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    Отец Сигурдссона: «После перехода Арнора многие в Исландии следят за играми ЦСКА»

    Сигурдур Сигурстейнссон, отец полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона, рассказал о повышенном интересе к российскому чемпионату после перехода его сына в московский клуб.

    «Конечно, мы волновались, провожая сына из 7-тысячного Акранеса в 16-миллионную Москву. Но с профессиональной точки зрения его выбор не вызывал сомнений.

    ЦСКА – отличный клуб, а Арнор созрел для такого вызова. К тому же сын ехал в Россию не один – с возлюбленной. Сыну повезло с ней: Рагна не только милая, но и умная девушка.

    Хердур Магнуссон с супругой им здорово помогли. Отдельное спасибо клубу – за заботу. Будучи в октябре в Москве, мы с женой в полной мере ощутили гостеприимство ЦСКА.

    Игра с «Реалом» – это был высший уровень стресса! Но Арнор всегда удачно распоряжался своими шансами и сделал это вновь. Акранес, хоть и небольшой городок, все друг друга знают, но очень футбольный. Можете себе представить, сколько поздравлений мы потом получили. Море!

    Теперь многие в Исландии следят за играми ЦСКА. А после приглашения Арнора в первую сборную количество симпатизирующих российскому клубу еще больше увеличится», – рассказал отец футболиста.

    Источник: «Чемпионат»

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    13.11.2018 11:43
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 13 ноября 2018, 17:36

      Исландия - "Великая страна".

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 ноября 2018, 16:53

      Надеемся,что воспитал Арнора,а не "сашкА"...Время покажет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 13 ноября 2018, 15:11

      Арнор парень хороший и способный !!! Удачи ему и всей армейской молодёжи!!! МЫ верим Вас парни!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 ноября 2018, 14:37

      Это только начало! Не будет травм, и будет учиться у Гончаренко, звездой мирового футбола станет! Однозначно! При первом же выходе на замену Арнора это стало ясно.
      Исландия со своей программой развития спорта в 300-тысячной стране РУЛИТ!!! Численность населения - микрорайон Москвы. Стадионов (включая крытые) больше, чем во всей России!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 13 ноября 2018, 13:21

      Особенно после победы над Реалом!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 13 ноября 2018, 12:55

      Успехов Арнору!

      3
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 13 ноября 2018, 12:45

      За ЦСКА давно следят, так как у них сбыт игроков в Европу налажен отменно из более мене известных Жо, Вагнер, Красич, а теперь и Головин

      3
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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 13 ноября 2018, 12:10

      Рад за парня и его родителей.

      3
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