Отец Сигурдссона: «После перехода Арнора многие в Исландии следят за играми ЦСКА»

Сигурдур Сигурстейнссон, отец полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона, рассказал о повышенном интересе к российскому чемпионату после перехода его сына в московский клуб.

«Конечно, мы волновались, провожая сына из 7-тысячного Акранеса в 16-миллионную Москву. Но с профессиональной точки зрения его выбор не вызывал сомнений.

ЦСКА – отличный клуб, а Арнор созрел для такого вызова. К тому же сын ехал в Россию не один – с возлюбленной. Сыну повезло с ней: Рагна не только милая, но и умная девушка.

Хердур Магнуссон с супругой им здорово помогли. Отдельное спасибо клубу – за заботу. Будучи в октябре в Москве, мы с женой в полной мере ощутили гостеприимство ЦСКА.

Игра с «Реалом» – это был высший уровень стресса! Но Арнор всегда удачно распоряжался своими шансами и сделал это вновь. Акранес, хоть и небольшой городок, все друг друга знают, но очень футбольный. Можете себе представить, сколько поздравлений мы потом получили. Море!

Теперь многие в Исландии следят за играми ЦСКА. А после приглашения Арнора в первую сборную количество симпатизирующих российскому клубу еще больше увеличится», – рассказал отец футболиста.