Азар: «На данный момент чувствую себя в «Челси» хорошо»

Полузащитник «Челси» Эден Азар счастлив выступать за лондонский клуб. Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересован «Реал».

«За те семь лет, что я выступаю в «Челси», всегда испытывал удовольствие от игры. Моя задача делать счастливыми фанатов, которые смотрят матчи нашей команды.

Могу сказать, что на данный момент чувствую себя в Лондоне хорошо. Играть за «Челси» – это большое счастье!» – заявил Азар.

В текущем сезоне 27-летний бельгиец провел 18 матчей за «Челси», в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.