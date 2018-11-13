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    Азар: «На данный момент чувствую себя в «Челси» хорошо»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар счастлив выступать за лондонский клуб. Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересован «Реал».

    «За те семь лет, что я выступаю в «Челси», всегда испытывал удовольствие от игры. Моя задача делать счастливыми фанатов, которые смотрят матчи нашей команды.

    Могу сказать, что на данный момент чувствую себя в Лондоне хорошо. Играть за «Челси» – это большое счастье!» – заявил Азар.

    В текущем сезоне 27-летний бельгиец провел 18 матчей за «Челси», в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: talkSPORT

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    13.11.2018 10:45
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