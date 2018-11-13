Классон стал полузащитником года в Швеции

Футболист «Краснодара» Виктор Классон признан полузащитником года в Швеции.

«Виктор Классон – полузащитник года в Швеции! Поздравляем Виктора с этим достижением и желаем ему в дальнейшем не снижать высокой планки своей игры, как на уровне национальных сборных, так и в составе нашего клуба!» – говорится в поздравлении «Краснодара».

В текущем сезоне швед провел за «Краснодар» 20 игр во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.