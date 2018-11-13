Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Классон стал полузащитником года в Швеции

    Футболист «Краснодара» Виктор Классон признан полузащитником года в Швеции.

    «Виктор Классон – полузащитник года в Швеции! Поздравляем Виктора с этим достижением и желаем ему в дальнейшем не снижать высокой планки своей игры, как на уровне национальных сборных, так и в составе нашего клуба!» – говорится в поздравлении «Краснодара».

    В текущем сезоне швед провел за «Краснодар» 20 игр во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.

    Источник: ФК «Краснодар»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.11.2018 10:09
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: -26

      hromdvo 13 ноября 2018, 11:54

      вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://ocn.pt/WW8P

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 13 ноября 2018, 11:53

      Он всегда выделяется с лучшей стороны играя за быков. Молодец!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 13 ноября 2018, 10:18

      Ох перекупят парня у быков.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +146

      Misha78 > Retiremen_VMF 13 ноября 2018, 11:46

      Да, к сожалению хорошие игроки у нас редко задерживаются.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 