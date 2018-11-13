Классон стал полузащитником года в Швеции

вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://ocn.pt/WW8P
Футболист «Краснодара» Виктор Классон признан полузащитником года в Швеции.
«Виктор Классон – полузащитник года в Швеции! Поздравляем Виктора с этим достижением и желаем ему в дальнейшем не снижать высокой планки своей игры, как на уровне национальных сборных, так и в составе нашего клуба!» – говорится в поздравлении «Краснодара».
В текущем сезоне швед провел за «Краснодар» 20 игр во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.