Измайлов – о контракте Романа Еременко до конца года: «Это неверная информация»

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://ocn.pt/WW8P
Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов опроверг информацию о том, что контракт полузащитника Романа Еременко рассчитан до 31 декабря.
«У Еременко контракт до Нового года? У вас неверная информация о сроках соглашения.
До зимнего перерыва у нас будет возможность о принятии решения по его контракту – о сроках и финансовых условиях», – сказал Измайлов.
Футболист подписал контракт со «Спартаком» в августе этого года после завершения дисквалификации за употребление кокаина. С того момента он провел за красно-белых семь игр.