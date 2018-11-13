Измайлов – о контракте Романа Еременко до конца года: «Это неверная информация»

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов опроверг информацию о том, что контракт полузащитника Романа Еременко рассчитан до 31 декабря.

«У Еременко контракт до Нового года? У вас неверная информация о сроках соглашения.

До зимнего перерыва у нас будет возможность о принятии решения по его контракту – о сроках и финансовых условиях», – сказал Измайлов.

Футболист подписал контракт со «Спартаком» в августе этого года после завершения дисквалификации за употребление кокаина. С того момента он провел за красно-белых семь игр.