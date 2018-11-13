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    Измайлов – о контракте Романа Еременко до конца года: «Это неверная информация»

    Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов опроверг информацию о том, что контракт полузащитника Романа Еременко рассчитан до 31 декабря.

    «У Еременко контракт до Нового года? У вас неверная информация о сроках соглашения.

    До зимнего перерыва у нас будет возможность о принятии решения по его контракту – о сроках и финансовых условиях», – сказал Измайлов.

    Футболист подписал контракт со «Спартаком» в августе этого года после завершения дисквалификации за употребление кокаина. С того момента он провел за красно-белых семь игр.

    Источник: «Р-Спорт»

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    13.11.2018 07:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -26

      hromdvo 13 ноября 2018, 11:55

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://ocn.pt/WW8P

      -1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 13 ноября 2018, 11:45

      Измайлов поразительно косноязычен и красноречив.Ему премию Дарвина выдавать надо, а то ведь свалит самородок...Такой талант пропадёт. :-))

      1
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      Рейтинг: +187

      maxpav 13 ноября 2018, 11:35

      А чё? Он уже всех отоварил?

      1
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 13 ноября 2018, 10:58

      И как это понимать??? Что сказал, что промолчал..

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 ноября 2018, 09:23

      Какое-то корявое возражение и такой же ответ.

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > vladimir-7 13 ноября 2018, 10:28

      Да у него все через... корявое

      1
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