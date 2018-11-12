Гендир «Спартака» Родионов: «Глушаков еще не сказал последнего слова в футболе»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов ответил на вопрос о полузащитнике команды Денисе Глушакове. Функционер ждет от футболиста лучшей игры.

– Считаете ли Глушакова «токсичным» футболистом? Его новый трехлетний контракт – ошибка руководства?

– Глушаков является футболистом ФК «Спартак». По статистике при нем большинство матчей не проигрывается, без него – наоборот.

Решение о контракте принималось на фоне победы в чемпионате, его вклад в титул высок – как и любого другого. И лично я считаю, что Денис не сказал своего последнего слова в футболе. Хотя может играть гораздо лучше, чем сейчас.