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    Гендир «Спартака» Родионов: «Глушаков еще не сказал последнего слова в футболе»

    Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов ответил на вопрос о полузащитнике команды Денисе Глушакове. Функционер ждет от футболиста лучшей игры.

    – Считаете ли Глушакова «токсичным» футболистом? Его новый трехлетний контракт – ошибка руководства?

    – Глушаков является футболистом ФК «Спартак». По статистике при нем большинство матчей не проигрывается, без него – наоборот.

    Решение о контракте принималось на фоне победы в чемпионате, его вклад в титул высок – как и любого другого. И лично я считаю, что Денис не сказал своего последнего слова в футболе. Хотя может играть гораздо лучше, чем сейчас.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.11.2018 21:07
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 13 ноября 2018, 08:50

      Да не сказал....ждите дальше он ещё и Кононова сольёт ...по заговорам он непревзойдённый мастер...

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      Рейтинг: +881

      sined1951 > slavutiq70 13 ноября 2018, 13:27

      Глушаков не Месси, никакого тренера он слить не может. В Италии, когда болельщики недовольны игрой команды, они идут к резиденции клуба или прямо к дому президента и высказывают ему свои претензии. И это правильно, кто руководит командой, тот за все и отвечает. А тут Глушаков, это просто смешно, это отмазка руководства для тупых и ничего не понимающих в футболе.

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      Рейтинг: +14

      Dzecson 13 ноября 2018, 04:21

      Вот и "немые" заговорили !!!
      А Глушакова за один пенальти с Тосно надо было давно отправить в дубль!!!

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 ноября 2018, 00:46

      Статистике? Это когда из-за этого клоуна была слита концовка прошлого сезона, упущен шанс борьбы за чемпионства и прямая путёвка в ЛЧ уплыла, а также не забит решающий пенальти пижонским способом в полуфинале кубка. Это статистика? Что он в этом сезоне творил?! Это статистика? Тогда я думал что это может случайное стечение обстоятельств, но сейчас вся мозайка сложилась воедино. Глушак - шакал, его нужно гнать из команды.

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      Рейтинг: +881

      sined1951 > ivanthebest 13 ноября 2018, 13:34

      Не тупи хлопец. Столько, сколько накосячили защитники, особенно центральные, Глушакову и не снилось. Ну посадили его в дубль, ну и что?. Спартак еще хуже стал играть. Если гнать, то всех.

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      Рейтинг: +1897

      Aston 13 ноября 2018, 00:12

      Вот,все и становится на свои места:две куклы дернули за ниточки и Карерры нет,здесь все ясно,Татарочка и "свой в доску" просто шестерки,как Массимо уехал так сразу начали на него .овно лить,не исключено,что и по их "заказу"

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      Рейтинг: +266

      Fedulz-13th 12 ноября 2018, 22:28

      gjrf yf ltkt yt gjrfpsdftn

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      Рейтинг: +2695

      АЛЕКС 58 12 ноября 2018, 22:27

      Нечего ему сказать!

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      Рейтинг: +1532

      starche 12 ноября 2018, 22:13

      Процедил...................

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      Рейтинг: +818

      Serjio82 12 ноября 2018, 21:57

      ну ну,осталось в фнл вылететь,там глушаков обретет свой уровень.

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      Рейтинг: +101251

      zigbert 12 ноября 2018, 21:56

      Тот Глушаков ,который был в чемпионском сезоне утратил свое значение.Возникает вопрос - что мешало ему играть после победного чемпионата? До конфликта было еще далеко. Когда хочет играет ,когда нет. Отдавать себя полностью для успеха команды он не в состоянии.

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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 > zigbert 12 ноября 2018, 22:36

      "Возникает вопрос - что мешало ему играть после победного чемпионата?"

      У меня встречный вопрос: а что мешало ДРУГИМ игрокам Спартака, помимо Глушакова, показывать тот же футбол, который они показывали в чемпионском сезоне?

      Не знаешь?
      Вот и я - не знаю.
      Что-то, значит, мешало.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > derrik2000 13 ноября 2018, 10:04

      дурачок сравни статистику того же Промеса в обоих сезонах, или Зе луиша с Адриано, они прибавили в отличии от кумира даунов...

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      Рейтинг: +101251

      zigbert > derrik2000 13 ноября 2018, 14:12

      С Глушакова спрос особый он капитан команды и снижать свой уровень он не имеет права. Отговорки о проблемах в семье здесь неуместны. Он потерял связь с реальностью и игнорировал законные требования тренера.

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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 > zigbert 13 ноября 2018, 14:19

      "Он потерял связь с реальностью и игнорировал законные требования тренера."

      В таком случае почти вся команда это самое "потеряла" и "игнорировала". )))))))))))

      Да и никто не говорит публично, в чём всё таки состояла суть конфликта Каррера - Глушаков.
      А, сможет, в этом конфликте был завязан и четвёртый, и пятый, и двадцатый, и сотый?
      НИКТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ.
      Но выводы, что характерно, некоторые уже делают.
      Скажу мягко: это всё от юношеского максимализма и, как следствие, отсутствия жизненного опыта.

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      Рейтинг: +101251

      zigbert > derrik2000 13 ноября 2018, 15:11

      Конечно все это только догадки. Не хочу в чем то тебя ущемить или обидеть. Что бы все знать надо находится внутри коллектива. Факт один - Каррера уволен а Глушаков остался в команде. Хотя более справедливым было бы и увольнение Глушакова. Такая потеря для Спартака была бы совершенно незаметна.

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      Рейтинг: +5072

      Т34 12 ноября 2018, 21:28

      Самое лучшее последнее слово Глушакова - прощай Спартак! И может мы простим, если история тебя оправдает. Реабилитируем.

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