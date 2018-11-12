Гендир «Спартака» Родионов: «Глушаков еще не сказал последнего слова в футболе»

Да не сказал....ждите дальше он ещё и Кононова сольёт ...по заговорам он непревзойдённый мастер...
Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов ответил на вопрос о полузащитнике команды Денисе Глушакове. Функционер ждет от футболиста лучшей игры.
– Считаете ли Глушакова «токсичным» футболистом? Его новый трехлетний контракт – ошибка руководства?
– Глушаков является футболистом ФК «Спартак». По статистике при нем большинство матчей не проигрывается, без него – наоборот.
Решение о контракте принималось на фоне победы в чемпионате, его вклад в титул высок – как и любого другого. И лично я считаю, что Денис не сказал своего последнего слова в футболе. Хотя может играть гораздо лучше, чем сейчас.