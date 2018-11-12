Наиль Измайлов: «Реакция фанатов на Глушакова основана на недостоверной информации»

так сам клуб если проявляет нейтралитет, о чем там можно говорить? Провожать тренера, при котором стали чемпионом фоткой стадиона...
Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов прокомментировал отношения болельщиков клуба и полузащитника Дениса Глушакова. Стороны находятся в состоянии конфликта.
«К сожалению, реакция многих болельщиков основана на недостоверной информации.
Что касается участия Глушакова в команде, это зависит от тренерского штаба», – заключил функционер.
Спартаковцы в РПЛ идут девятыми.