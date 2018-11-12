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    Наиль Измайлов: «Реакция фанатов на Глушакова основана на недостоверной информации»

    Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов прокомментировал отношения болельщиков клуба и полузащитника Дениса Глушакова. Стороны находятся в состоянии конфликта.

    «К сожалению, реакция многих болельщиков основана на недостоверной информации.

    Что касается участия Глушакова в команде, это зависит от тренерского штаба», – заключил функционер.

    Спартаковцы в РПЛ идут девятыми.

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.11.2018 20:55
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +2467

      Аид666 13 ноября 2018, 05:51

      так сам клуб если проявляет нейтралитет, о чем там можно говорить? Провожать тренера, при котором стали чемпионом фоткой стадиона...

      0
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      Рейтинг: +10666

      ivany4 12 ноября 2018, 23:29

      Такую чушь печатать не надо.
      Зачем лишний раз подчеркивать его неадекватность, и так все про это знают.

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 12 ноября 2018, 22:29

      Что касается участия Глушакова в команде, это зависит от тренерского штаба.
      ----------------------------------------------
      Так... Понятно.........
      ---------------------------------------------
      Главный тренер – это большой менеджер, который не может пойти против правил.
      ---------------------------------------------
      Так, не понятно............
      Так может главный тренер отстранить игрока от команды или нет???
      Что ж вы так? Барин приехал, а вы даже не подготовились.....)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5072

      Т34 12 ноября 2018, 22:28

      Наиль, пусть диктор объявит перед началом матча о твоем присутствии на стадионе и ты услышишь о себе достоверную информацию от болельщиков, а также их реакцию на твое имя.

      5
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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 > Т34 12 ноября 2018, 22:43

      Ты БОЛЕЛЬЩИКОВ с "фантиками" перепутал.
      Болельщик на стадион футбол идёт смотреть, а фантик - кричалки разученные орать, файеры жечь да перфомансы (тьфу, слово-то какое, прости Господи) устраивать.
      ФУТБОЛ фантику не интересен.
      Он "самовыраЖОВЫВАЕТСЯ".

      -2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 12 ноября 2018, 22:20

      Шёл бы ты....вслед за Рианчо

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 ноября 2018, 22:06

      Наиль я тебе шарик воздушный подарю ты только отвали от команды насовсем

      1
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      Рейтинг: +25

      Spanich99 12 ноября 2018, 21:53

      івароро

      0
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      Рейтинг: +969

      партизан84 12 ноября 2018, 21:52

      участия Глушакова в команде зависело от тренерского штаба, это неправильно, теперь оно будет зависеть от тренерского штаба.... дядя Наиль, ты дурак?

      3
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      Рейтинг: +11525

      "supermax" 12 ноября 2018, 21:50

      уйди вслед за рианчо

      4
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 12 ноября 2018, 21:39

      Теперь когда нет Карреры можно придумать самые нелепые сказки.

      9
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