Наиль Измайлов: «Реакция фанатов на Глушакова основана на недостоверной информации»

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов прокомментировал отношения болельщиков клуба и полузащитника Дениса Глушакова. Стороны находятся в состоянии конфликта.

«К сожалению, реакция многих болельщиков основана на недостоверной информации.

Что касается участия Глушакова в команде, это зависит от тренерского штаба», – заключил функционер.

Спартаковцы в РПЛ идут девятыми.