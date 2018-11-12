Бабаев: «У Ахметова подозрение на вывих плеча. Он практически не может двигаться»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о травме полузащитника команды Ильзата Ахметова, полученной в игре с «Зенитом».

Матч 14-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Зенит» завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– Ахметов получил травму. Насколько это большая потеря? Показалось, что после его ухода с поля игра перестала так успешно складываться.

– Наверное, отчасти и с этим связано, но нельзя забывать, что ребята отдали много сил. Понятно, что во втором тайме немного подустали. Травма у него неприятная – подозрение на вывих плеча, но более подробную информацию сможем получить только после углубленного обследования.

– Пока рано говорить, поедет ли он в сборную или нет?

– Понятно, что не с первых дней. Сейчас он с перебинтованной рукой и практически не может двигаться. Врачи вставили ему обратно плечо, но надо делать МРТ.