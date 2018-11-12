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    Бабаев: «У Ахметова подозрение на вывих плеча. Он практически не может двигаться»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о травме полузащитника команды Ильзата Ахметова, полученной в игре с «Зенитом».

    Матч 14-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Зенит» завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    – Ахметов получил травму. Насколько это большая потеря? Показалось, что после его ухода с поля игра перестала так успешно складываться.

    – Наверное, отчасти и с этим связано, но нельзя забывать, что ребята отдали много сил. Понятно, что во втором тайме немного подустали. Травма у него неприятная – подозрение на вывих плеча, но более подробную информацию сможем получить только после углубленного обследования.

    – Пока рано говорить, поедет ли он в сборную или нет?

    – Понятно, что не с первых дней. Сейчас он с перебинтованной рукой и практически не может двигаться. Врачи вставили ему обратно плечо, но надо делать МРТ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.11.2018 09:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1484

      balam 12 ноября 2018, 19:55

      мерзкий прием Рамоса тщательно изучили некоторые гондурасы. куда кдк смотрит?

      0
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 12 ноября 2018, 18:49

      В потенциале Ахметов способен развиваться до уровня Иньесты и тогда его Барселона купит:)

      0
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      Рейтинг: +2467

      Аид666 12 ноября 2018, 10:26

      Здоровья!

      3
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      Рейтинг: +301

      23igkra 12 ноября 2018, 09:57

      Здоровья!
      Очень круто разыгрался

      5
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