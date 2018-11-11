Чалов открыл счет в матче с «Зенитом». Это его девятый гол в чемпионате

Сегодня на «ВЭБ-Арене» проходит матч 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

На 15-й минуте счет открыл нападающий Федор Чалов – 1:0. Это его девятый гол в этом сезоне Премьер-лиги.

Форвард возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата России.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

twit text — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 11 ноября 2018 г.

Видео взято из твиттера телеканала «Матч Премьер»