Чалов открыл счет в матче с «Зенитом». Это его девятый гол в чемпионате

Кто-нибудь сомневается, что Зенит на данный момент не может противостоять ЦСКА? Я - болельщик Зенита - нет. Почему, я уже много раз тут объяснял. Но чнрез пару недель Зенит снова разбегается. Правда Дзюбу Зенит скорее всего потеряет до конца года (если тот будет играть за сборную).
Сегодня на «ВЭБ-Арене» проходит матч 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».
На 15-й минуте счет открыл нападающий Федор Чалов – 1:0. Это его девятый гол в этом сезоне Премьер-лиги.
Форвард возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата России.
«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 11 ноября 2018 г.
Видео взято из твиттера телеканала «Матч Премьер»