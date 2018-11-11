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    Чалов открыл счет в матче с «Зенитом». Это его девятый гол в чемпионате

    Сегодня на «ВЭБ-Арене» проходит матч 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

    На 15-й минуте счет открыл нападающий Федор Чалов – 1:0. Это его девятый гол в этом сезоне Премьер-лиги.

    Форвард возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата России.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Видео взято из твиттера телеканала «Матч Премьер»

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.11.2018 19:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12623

      Вомбат 11 ноября 2018, 20:26

      Кто-нибудь сомневается, что Зенит на данный момент не может противостоять ЦСКА? Я - болельщик Зенита - нет. Почему, я уже много раз тут объяснял. Но чнрез пару недель Зенит снова разбегается. Правда Дзюбу Зенит скорее всего потеряет до конца года (если тот будет играть за сборную).

      0
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      Рейтинг: +1484

      balam 11 ноября 2018, 19:59

      Вперед коняги! мочи бомжей!

      1
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      Рейтинг: +4095

      Kollljan 11 ноября 2018, 19:52

      Не восстановились. Играли с Бордо позавчера. Переживем.

      0
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 11 ноября 2018, 19:40

      " Надо Федя, надо..."

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 ноября 2018, 19:29

      Кони молодцы рвут Зеню !!!

      5
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      Рейтинг: +12623

      Вомбат > a-rakhmatov 11 ноября 2018, 20:30

      конечно молодцы. Смотря игры Уфы, несколько лет назад, я видел как идеально с учетом возможностей игроков, Ганчаренко выстроил ту команду. У ЦСКА топ тренер, да и селекционный отдел не коррупирован как в Зените. Ну и конечно, сегодня у них преимущество над Зенитом в виде двух лишних дней отдыха.

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