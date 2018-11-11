Клопп: «Как «Ливерпулю» улучшить результаты? Выиграть ЛЧ и финишировать в топ-3 АПЛ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о том, что от команды ожидают высоких результатов в этом сезоне.

«Это абсолютно нормально. Команда, которая показывала очень хороший футбол во многих матчах в прошлом году, играла в финале Лиги чемпионов, и возможно, даже была лучше в последние 25 минут того матча.

Как можно улучшить результаты? Выиграть Лигу чемпионов и финишировать на третьем, втором или первом месте в лиге», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ с 27-ю очками.