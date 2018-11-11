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    Клопп: «Как «Ливерпулю» улучшить результаты? Выиграть ЛЧ и финишировать в топ-3 АПЛ»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о том, что от команды ожидают высоких результатов в этом сезоне.

    «Это абсолютно нормально. Команда, которая показывала очень хороший футбол во многих матчах в прошлом году, играла в финале Лиги чемпионов, и возможно, даже была лучше в последние 25 минут того матча.

    Как можно улучшить результаты? Выиграть Лигу чемпионов и финишировать на третьем, втором или первом месте в лиге», – сказал Клопп.

    «Ливерпуль» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ с 27-ю очками.

    Источник: The Independent

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    11.11.2018 13:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 13 ноября 2018, 09:53

      Тоесть АПЛ сложнее выиграть ,чем ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +147

      JellyBean 11 ноября 2018, 17:07

      Дай Футбольный Бог что бы так и было..Нужно наконец выиграть АПЛ!
      Y N W A !

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