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    Обляков: «Матч с «Зенитом» для меня принципиальный. Очень хочу обыграть эту команду»

    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданями от матча 14-го тура РПЛ против «Зенита».

    – Ты воспитанник санкт-петербургского футбола, и это отдельная тема для разговора. Для начала — есть ли у тебя товарищи первой команде «Зенита»?

    – Так получается, что молодых игроков у них к основе подпускают очень осторожно. Так что среди знакомых есть только Скроботов, он младше на два года, мы как-то пересекались, когда я еще играл за «Уфу».

    – Витя Васин, который тоже начинал в Питере, признавался, что не имеет зуба на клуб из своего родного города. Как дело обстоит в твоем случае?

    – Витя уже опытный футболист, он давно уехал из Питера и добился всего в других клубах. Наверное, поэтому для него это все дела минувшие. А я молодой, мой переезд состоялся всего пару лет назад.

    Могу сказать так: для меня матч с «Зенитом» будет принципиальным. Очень хочется обыграть эту команду.

    Встреча между ЦСКА и «Зенитом» пройдет сегодня на «ВЭБ Арене», начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    11.11.2018 13:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +422

      TRELL 11 ноября 2018, 18:08

      На поле будет всё видно! Кто и что?!

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 11 ноября 2018, 17:46

      Будем смотреть с большим интересом !!!

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 ноября 2018, 16:27

      Не беспокойся, переход тебе в Зенит не грозит. Там такого г-на навалом.

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      Рейтинг: +491

      arrivalgist 11 ноября 2018, 14:03

      Ну посмотрим, что получится.

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      Рейтинг: +491

      arrivalgist > Genz 11 ноября 2018, 16:33

      От, бедолага...)

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 ноября 2018, 13:59

      Когда не могут обыграть, норовят объегорить... Посмотрим как будет сегодня. Будет игра или стыки, разборки и всё , что с этим связано.

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