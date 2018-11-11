Обляков: «Матч с «Зенитом» для меня принципиальный. Очень хочу обыграть эту команду»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданями от матча 14-го тура РПЛ против «Зенита».

– Ты воспитанник санкт-петербургского футбола, и это отдельная тема для разговора. Для начала — есть ли у тебя товарищи первой команде «Зенита»?

– Так получается, что молодых игроков у них к основе подпускают очень осторожно. Так что среди знакомых есть только Скроботов, он младше на два года, мы как-то пересекались, когда я еще играл за «Уфу».

– Витя Васин, который тоже начинал в Питере, признавался, что не имеет зуба на клуб из своего родного города. Как дело обстоит в твоем случае?

– Витя уже опытный футболист, он давно уехал из Питера и добился всего в других клубах. Наверное, поэтому для него это все дела минувшие. А я молодой, мой переезд состоялся всего пару лет назад.

Могу сказать так: для меня матч с «Зенитом» будет принципиальным. Очень хочется обыграть эту команду.

Встреча между ЦСКА и «Зенитом» пройдет сегодня на «ВЭБ Арене», начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.