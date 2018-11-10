Зобнин: «Чемпионство? Ничего еще не потеряно, потенциал у нас есть»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о шансах команды на чемпионство РПЛ.

– Вам не обидно, что некоторые фанаты полюбили за эти 2,5 года Карреру, возможно, даже больше, чем игроков и команду? Это можно судить хотя бы по сегодняшнему поведению трибун.

– Думаю, Карреру так сильно полюбили во многом за чемпионство. Что касается болельщиков, лично я никаких изменений не чувствую. Ко мне они всегда очень тепло относились, и за это я хочу их еще раз поблагодарить.Всегда чувствовал их поддержку. Последние матчи – не исключение.

– Верите, что этот сезон еще можно спасти и даже побороться за золото?

– Да, конечно. Ничего еще не потеряно, а потенциал у нас есть. В том числе и для чемпионства. Главное, чтобы все поскорее стабилизировалось, и мы начали двигаться вперед.

«Спартак» с 19-ю очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице.