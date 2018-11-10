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    Зобнин: «Чемпионство? Ничего еще не потеряно, потенциал у нас есть»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о шансах команды на чемпионство РПЛ.

    – Вам не обидно, что некоторые фанаты полюбили за эти 2,5 года Карреру, возможно, даже больше, чем игроков и команду? Это можно судить хотя бы по сегодняшнему поведению трибун.

    – Думаю, Карреру так сильно полюбили во многом за чемпионство. Что касается болельщиков, лично я никаких изменений не чувствую. Ко мне они всегда очень тепло относились, и за это я хочу их еще раз поблагодарить.Всегда чувствовал их поддержку. Последние матчи – не исключение.

    – Верите, что этот сезон еще можно спасти и даже побороться за золото?

    – Да, конечно. Ничего еще не потеряно, а потенциал у нас есть. В том числе и для чемпионства. Главное, чтобы все поскорее стабилизировалось, и мы начали двигаться вперед.

    «Спартак» с 19-ю очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице.

    Источник: «Чемпионат»

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    10.11.2018 21:22
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 11 ноября 2018, 16:39

      смешно))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 11 ноября 2018, 16:30

      Похоже 3,14здец Роман! Не в этом сезоне.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 ноября 2018, 16:23

      Продолжайте в том же духе, все порадуются вылету в ФНЛ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +722

      Urry 11 ноября 2018, 14:40

      потенциал есть у многих..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 11 ноября 2018, 10:34

      Для того что бы стать чемпионом ,нужны победы. Для этого нужно что бы Спапртак стал коллективом единомышленников. Пока этого нет.

      3
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      Рейтинг: +3141

      m40 11 ноября 2018, 07:52

      Конечно, Рома, вы еще и ЛЕ возьмете

      1
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      Рейтинг: +1236

      омск55 11 ноября 2018, 07:06

      Спартак сезон провалил и не помогут ни новые тренера ни зимние паузы

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 11 ноября 2018, 06:59

      Теоретически! Если вся команда будет выкладываться как ты на поле, то реально!

      3
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      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > батог 11 ноября 2018, 07:01

      И тренер.....

      3
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 11 ноября 2018, 05:39

      мечтай юноша мечтай

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      Рейтинг: -6

      mishalubkov 11 ноября 2018, 02:41

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