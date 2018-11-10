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    Кокорину разрешили звонить из СИЗО

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин может осуществлять телефонные звонки из СИЗО-2 «Бутырка». Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

    – Кокорину как и Мамаеву разрешены телефонные звонки из СИЗО. Для этого необходимо приобрести карточку, написать заявление, после чего человека выводят из камеры для совершения звонков, которые согласованы со следователем. Карты приобретаются через личный счет заключенного, после чего их можно использовать.

    – Много времени дается на звонок, есть ли ограничения?

    – Есть, конечно – не более 15 минут. Но учитывая, что большое количество людей хочет звонить, то часто получается еще меньше.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.11.2018 14:07
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 11 ноября 2018, 22:23

      Скоро алкоголь пойдёт)
      А потом еще и девочки...
      Но только с разрешения следователя

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 11 ноября 2018, 09:28

      Хоть какая то отдушина ,ждем новых разрешений.

      3
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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder 10 ноября 2018, 20:56

      В принципе, можно вывозить их на игры Краснодара и Зенита, а че нет)

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 10 ноября 2018, 19:33

      Скоро и на матчи будут отпускать. На замену. На 15 минут. За деньги )

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 ноября 2018, 17:39

      15 мин., можно подумать, что там один телефон на всю тюрьму и из-за
      этого, другие не могут поговорить.

      0
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      Рейтинг: +1340

      ruded 10 ноября 2018, 15:50

      номера услуги "секса по телефону" теперь будут всегда заняты..

      0
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      Рейтинг: +4906

      алдан2014 10 ноября 2018, 15:44

      Сколько можно писать о паре недоумков.?Повезло парням в жизни,но они с упоением сами разрушают свои жизни.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 10 ноября 2018, 15:38

      Звонок другу или секс по телефону?)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +151

      Legion-o 10 ноября 2018, 14:30

      Вот нам чешут, да там почти в каждой хате мобильник есть, а с их бабосами еще и ноутбук наверняка!))

      4
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      Рейтинг: +174

      Amalyy912 > gol_kak_sokol 10 ноября 2018, 15:25

      И особы с низкой социальной ответственностью

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN > gol_kak_sokol 10 ноября 2018, 15:30

      Икра и крабы разрешены в передачах.

      5
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      Рейтинг: +978

      РМЗ > Mazai-NN 10 ноября 2018, 15:33

      На первом канале

      2
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