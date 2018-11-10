Кокорину разрешили звонить из СИЗО

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин может осуществлять телефонные звонки из СИЗО-2 «Бутырка». Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

– Кокорину как и Мамаеву разрешены телефонные звонки из СИЗО. Для этого необходимо приобрести карточку, написать заявление, после чего человека выводят из камеры для совершения звонков, которые согласованы со следователем. Карты приобретаются через личный счет заключенного, после чего их можно использовать.

– Много времени дается на звонок, есть ли ограничения?

– Есть, конечно – не более 15 минут. Но учитывая, что большое количество людей хочет звонить, то часто получается еще меньше.