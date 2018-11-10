«Краснодар» не отпустил вратаря Сафонова в «Фиорентину» за 1 миллион

Бывший спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин рассказал, что на южан выходила «Фиорентина» с предложением о покупке вратаря Матвея Сафонова. Россияне ответили отказом.

«Всеми любимый в «Краснодаре» вратарь Мотя Сафонов к своим 19 годам уже года полтора пересидел на скамейке. И вот помог родному клубу выйти на первое место в группе Лиги Европы.

К слову, Сафонов — талантище, дважды входил в число 100 лучших молодых футболистов мира, а «Фиорентина» давала за него 1 миллион евро», – написал Зинин.

В текущем сезоне РПЛ Сафонов не провел ни одного матча.