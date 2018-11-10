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    «Краснодар» не отпустил вратаря Сафонова в «Фиорентину» за 1 миллион

    Бывший спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин рассказал, что на южан выходила «Фиорентина» с предложением о покупке вратаря Матвея Сафонова. Россияне ответили отказом.

    «Всеми любимый в «Краснодаре» вратарь Мотя Сафонов к своим 19 годам уже года полтора пересидел на скамейке. И вот помог родному клубу выйти на первое место в группе Лиги Европы.

    К слову, Сафонов — талантище, дважды входил в число 100 лучших молодых футболистов мира, а «Фиорентина» давала за него 1 миллион евро», – написал Зинин.

    В текущем сезоне РПЛ Сафонов не провел ни одного матча.

    Источник: Твиттер Алексея Зинина

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    10.11.2018 11:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +358

      Vladimir93rus 10 ноября 2018, 15:56

      Завтра проведёт мачт в Рпл , с Енисеем .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 10 ноября 2018, 13:02

      и правильно, такая корова самому нужна, нужно сначала в Краснодаре заиграть, при неслабой конкуренции

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 10 ноября 2018, 12:47

      Очень талантливый парнишка,у него большое будущее,только не надо опережать время.

      3
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      Рейтинг: +70

      devoika_so_balkana 10 ноября 2018, 12:41

      Правильно, своих не отдаем!

      0
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