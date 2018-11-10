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    В Уругвае газон ненадлежащего качества покрасили в зеленый цвет. Суарес недоволен

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес показал видео, как в его родном Уругвае готовят газон к финальному матчу плей-офф чемпионата страны между «Насьоналем» и «Пеньяролем».

    Работники стадиона «Сентенарио» покрасили газон зеленым цветом, чтобы не было видно ненадлежащее качество поля.

    «Невероятно, что такие значимые матчи проводятся на такого рода полях. Прошу, сделайте что-нибудь», – написал в социальной сети представитель «Барселоны».

    Источник: Твиттер Луиса Суареса

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    10.11.2018 10:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 ноября 2018, 10:57

      Методы работы и подготовки к приезду начальства в СА живы и по сей день не только у нас, но и за рубежом... )))

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