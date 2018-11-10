В Уругвае газон ненадлежащего качества покрасили в зеленый цвет. Суарес недоволен

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес показал видео, как в его родном Уругвае готовят газон к финальному матчу плей-офф чемпионата страны между «Насьоналем» и «Пеньяролем».

Работники стадиона «Сентенарио» покрасили газон зеленым цветом, чтобы не было видно ненадлежащее качество поля.

«Невероятно, что такие значимые матчи проводятся на такого рода полях. Прошу, сделайте что-нибудь», – написал в социальной сети представитель «Барселоны».