В Уругвае газон ненадлежащего качества покрасили в зеленый цвет. Суарес недоволен

Методы работы и подготовки к приезду начальства в СА живы и по сей день не только у нас, но и за рубежом... )))
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес показал видео, как в его родном Уругвае готовят газон к финальному матчу плей-офф чемпионата страны между «Насьоналем» и «Пеньяролем».
Работники стадиона «Сентенарио» покрасили газон зеленым цветом, чтобы не было видно ненадлежащее качество поля.
«Невероятно, что такие значимые матчи проводятся на такого рода полях. Прошу, сделайте что-нибудь», – написал в социальной сети представитель «Барселоны».
Increíble que se vayan a jugar las FINALES MÁS IMPORTANTES de nuestro fútbol en una cancha así ....porfavor cambiemos nuestra IMAGEN pic.twitter.com/lTay3qowrV— Luis Suarez (@LuisSuarez9) 9 ноября 2018 г.