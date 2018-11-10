Влашич: «Обыграли «Реал» один раз – сможем и второй»

как бы Реал не разнёс вас из за злости они всё помнят Лучше бы промолчал
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Встреча состоится в Испании в декабре.
«Есть ли у ЦСКА ещe шансы выйти из группы в Лиге чемпионов? Конечно, можно заработать ещe шесть очков. Математически всe возможно.
Да, впереди сложный выездной матч с «Реалом», но если мы обыграли их один раз, то сможем и во второй», – сказал хорват.
Армейцы идут в квартете третьими.