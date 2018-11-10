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    Влашич: «Обыграли «Реал» один раз – сможем и второй»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Встреча состоится в Испании в декабре.

    «Есть ли у ЦСКА ещe шансы выйти из группы в Лиге чемпионов? Конечно, можно заработать ещe шесть очков. Математически всe возможно.

    Да, впереди сложный выездной матч с «Реалом», но если мы обыграли их один раз, то сможем и во второй», – сказал хорват.

    Армейцы идут в квартете третьими.

    Источник: Чемпионат.com

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    10.11.2018 09:30
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 ноября 2018, 12:53

      как бы Реал не разнёс вас из за злости они всё помнят Лучше бы промолчал

      1
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 10 ноября 2018, 11:53

      Да

      0
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 10 ноября 2018, 11:44

      Реал сейчас как раненный животные,они опасные как всегда, думаю сливочное свои шансы не упустить,но желаю удачи ЦСКА

      1
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 10 ноября 2018, 11:39

      Да, легко, Никола!
      Главное в начале матча забить шальной)

      0
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 10 ноября 2018, 11:28

      с реалом цска ничего не светит

      0
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      Рейтинг: +800

      Театрал 10 ноября 2018, 11:15

      Говори, говори! Вдруг Реал не настроится, как следует? Так ваши выступления ему очень помогут. Мяча три-четыре получите влегкую

      4
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 10 ноября 2018, 10:55

      Уж лучше бы мечтал еще раз с Викторией в ничью сгонять ))))

      4
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 10 ноября 2018, 10:50

      У Акинфева одни и те же ошибки на выходах, с Алжиром на ЧМ такой же пустил, видимо лазерные указки виной тому, ТОПовый вратарь, что уж там говорить.)))

      1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 10 ноября 2018, 10:46

      "Реал" думает не выходить на вторую игру с "армейцами", лучше техническое поражение 0:3, чем унизительный разгром с неприличным счетом.

      2
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 10 ноября 2018, 10:13

      Влашич что то раздухарился всех порвать хочет а самого и не видно в последнее время как будто его и нет на поле

      0
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