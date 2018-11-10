Влашич: «Обыграли «Реал» один раз – сможем и второй»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Встреча состоится в Испании в декабре.

«Есть ли у ЦСКА ещe шансы выйти из группы в Лиге чемпионов? Конечно, можно заработать ещe шесть очков. Математически всe возможно.

Да, впереди сложный выездной матч с «Реалом», но если мы обыграли их один раз, то сможем и во второй», – сказал хорват.

Армейцы идут в квартете третьими.